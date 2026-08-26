“เอกนัฏ”ผ่าแผนPDP2026 เพิ่มพลังงานสะอาดกว่า60%-89%

“ เอกนัฏ” ชี้แผนPDP 2026 เพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 60% ร่วมกับ CCS และอาจจะพุ่งไปถึง 89%หากต้นทุนCCSแพงโดยเร่งเปิดรับฟังความคิดเห็นก.ย.นี้ พร้อมปรับหลักเกณฑ์ Data Center ต้องรับผิดชอบต้นทุนค่าไฟฟ้าส่วนเกิน เพื่อสร้างภาระแก่ประชาชน พร้อมขยายกรอบDirector PPAมากกว่า 2พันเมกะวัตต์
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวในงาน Thailand Focus 2026 : Reignite Thailand ว่า
รัฐบาลได้ปรับปรุงมาตรการและกฎระเบียบเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้ามาของดาต้า เซ็นเตอร์จะไม่สร้างภาระแก่ประชาชน โดยกำหนดให้ผู้ลงทุนรายใหม่รับผิดชอบต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost) จากการนำเข้าก๊าซฯเพื่อผลิตไฟฟ้า ในขณะเดียวกัน ก็เพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนผ่านตลาด "สัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าโดยตรง" (Direct Power Purchase Agreement: Direct PPA) เพื่อให้เกิดการแข่งขันในการจัดหาพลังงานสะอาดในราคาที่ถูกลง
ส่วนความคืบหน้าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP 2026) ฉบับใหม่ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 25 ปี ได้วางโรดแมปการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปีค.ศ. 2050 โดยกำหนดสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในระบบไว้มากกว่าร้อยละ 60 ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture Storage :CCS) และอาจผลักดันสัดส่วนพลังงานสะอาดไปได้สูงถึงร้อยละ 89 หาก CCSมีข้อจำกัดด้านต้นทุน
ทั้งนี้ ร่างแผนPDP 2026 กำหนด 4ฉากทัศน์ (Scenario) เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในเดือนกันยายน 2569 จากนั้นจะสรุปความชัดเจนก่อนที่จะประกาศใช้แผนPDP 2026ในปีนี้
นายเอกนัฏ กล่าวว่า รัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณหรือวงเงินกู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานจำนวน 2 แสนล้านบาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนภาคประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยเป็นหลัก เช่น การสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาในระบบ Net Billing ขณะเดียวกันรัฐบาลพร้อมปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัย (Grid Modernization) และดึงดูดเงินลงทุนส่วนใหญ่จากภาคเอกชนเพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ทั้งนี้ พบว่าความคลุมเครือเชิงนโยบายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของนักลงทุนมากกว่าเรื่องราคาพลังงาน ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติจึงได้มีมติเชิงรุกในการยกเลิกข้อจำกัดโควตาการเข้าถึงตลาดพลังงานสะอาด Direct PPA 2,000 เมกะวัตต์เดิมอย่างสิ้นเชิง เพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับประเทศ