ศึกบุฟเฟต์ 4 หมื่นล้าน “ลัคกี้ สุกี้” ปรับยุทธ์ ส่งโมเดลใหม่ “Lucky Marché & Dimsum”ลุย

ผู้จัดการรายวัน — “ลัคกี้ สุกี้” เดินหน้าเขย่าตลาดสุกี้-ชาบูมูลค่า 4 หมื่นล้านบาท เปิดตัวโมเดลใหม่ “Lucky Marché & Dimsum” ชูคอนเซปต์ Modern Chinese ขนทัพติ่มซำและอาหารจีนกว่า 50 รายการประกบคู่สุกี้บุฟเฟต์ ให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ในราคาเริ่มต้น 219–389 บาท มั่นใจตลาดบุฟเฟต์ยังโตต่อเนื่อง แม้สงครามราคาแข่งเดือด พร้อทขยายสาขาต่อเนื่อง
นางสาวรสรินทร์ ติยะวราพรรณ กรรมการบริหาร บริษัท มิราเคิล แพลนเนท จำกัด ผู้บริหารแบรนด์ “ลัคกี้ สุกี้” (Lucky Suki) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดสุกี้และชาบูในช่วง 3–4 ปีที่ผ่านมา มีผู้เล่นรายใหม่และรายเดิมเข้ามาแข่งขันในเซกเมนต์นี้อย่างดุเดือด โดยภาพตลาดสุกี้-ชาบูแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 35,000 – 40,000 ล้านบาท ครอบคลุมทุกประเภท ทั้งประเภทร้านสุกี้ ร้านชาบูญี่ปุ่นพรีเมียม ปิ้งย่าง หรือหม่าล่าสายพานเฉพาะทาง โดยคิดเป็น 6-7% ของภาพรวมตลาดร้านอาหารไทยที่มีมูลค่ารวมกว่า 600,000 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 5– 8% ทุกปี แม้มีภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากเป็นอาหารประเภทที่ให้ความคุ้มค่าสูงต่อมื้อ และเมื่อแยกเป็นเซกเมนต์เฉพาะตลาดรวมของร้านประเภทสุกี้แล้ว จะมีมูลค่า 23,000 – 26,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 65–70% ของตลาดหม้อรวมสุกี้-ชาบูทั้งหมด
ส่วนแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น พบว่ารูปแบบบุฟเฟต์ที่เน้นความคุ้มค่าและมีตัวเลือกหลากหลายยังคงเป็นตัวเลือกหลัก ขณะที่ปัจจัยภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อมีผลต่อการตัดสินใจสูงมาก ซึ่งผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย ตลาดระดับ Mass หรือ Budget จึงตอบโจทย์เพราะควบคุมงบประมาณได้ง่าย ทั้งนี้แม้ช่องทาง Delivery จะขยายตัว แต่การรับประทานในร้านยังคงเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจบุฟเฟต์
ด้านนายวิรัตน์ โรจยารุณ กรรมการบริหาร บริษัท มิราเคิล แพลนเนท จำกัด กล่าวเสริมว่า บริษัทได้เปิดตัวโมเดลใหม่ล่าสุด “Lucky Marché & Dimsum” เป็น New Concept นำความสะดวกและคุ้มค่าของการรับประทานสุกี้มาผสมผสานกับบริการติ่มซำสไตล์ Modern Chinese เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ผู้บริโภค โดยเปลี่ยนภาพจำของติ่มซำซึ่งเดิมมักเป็นอาหารในภัตตาคารราคาสูง ให้กลายเป็นอาหารที่เข้าถึงได้ง่ายในราคาที่คุ้มค่า
สำหรับโมเดล “Lucky Marché & Dimsum” มีเมนูให้เลือกหลากหลายกว่า 50 รายการ อาทิ ฮะเก๋า, ซาลาเปาไส้ลาวาไข่เค็ม, สลัดกุ้งทอดซอสวาซาบิ, เผือกทอดไส้หมูแดง, เมนูซิกเนเจอร์ “ขันมังกร”, โจ๊กโบราณ และปาท่องโก๋ทรงยาวสไตล์ฮ่องกงจิ้มซอสพริกเสฉวน
โดยมีการจัดโครงสร้างราคาออกเป็น 3 แพ็กเกจหลัก ได้แก่:
* สุกี้บุฟเฟต์: ราคา 219 บาท
* ติ่มซำบุฟเฟต์: ราคา 299 บาท (ทานติ่มซำและอาหารจีน 50 รายการ)
* สุกี้ + ติ่มซำบุฟเฟต์: ราคา 389 บาท (ทานได้ทุกรายการ รวมของหวาน และขยายเวลาทานเป็น 2 ชั่วโมงเต็ม) (หมายเหตุ: เครื่องดื่มรีฟิล 39 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่มยังไม่รวมในแพ็กเกจ)
นายวิรัตน์ กล่าวต่อถึงกลยุทธ์ ทำเล และการขยายสาขาด้วยว่า ปัจจุบันลัคกี้ สุกี้ มีสาขาให้บริการรวม 58 สาขา การเลือกโลเคชันจะเน้นทำเลแหล่งชุมชนที่เดินทางสะดวก สำหรับโมเดล Marché เดิมจะเน้นพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อรองรับโซนบาร์อาหาร ส่วนโมเดล Marché & Dimsum จะพิจารณาทำเลที่มี Traffic หนาแน่นและมีความหลากหลายของกลุ่มลูกค้าเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะขยายโมเดล Marché & Dimsum เพิ่มอีก 1–2 สาขาภายในสิ้นปีนี้ ขณะที่แผนการขยายสาขา ทั้งหมดนั้น ภายในสิ้นปี 2569 นี้ จะขยายให้ครบ 72 สาขาทั่วประเทศ พร้อมยอดขายที่มากกว่า 3,500ล้านบาท
“แม้สงครามในตลาดบุฟเฟต์จะดุเดือดจนเรียกว่าเป็น Red Ocean แต่เรามองว่าธุรกิจอาหารเป็นปัจจัย 4 ที่ไม่มีทางหดตัว ความคุ้มค่าและการกำหนดงบประมาณได้ของระบบบุฟเฟต์จะช่วยดึงดูดลูกค้าจากกลุ่ม A la carte เข้ามาเพิ่ม ลัคกี้ สุกี้ ไม่ได้เน้นการแข่งขันที่การลดราคาหรือกำไรสูงสุด แต่มุ่งสร้างความคุ้มค่าและมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภคเป็นหลัก” นายวิรัตน์ กล่าว.