“Siam Paragon Bangkok Watch Week 2026” ยกระดับกรุงเทพฯ สู่ Global Watch Destination
รวมกว่า 45 แบรนด์นาฬิกาชั้นนำ ร่วมขับเคลื่อนวัฒนธรรมนาฬิกา ผ่าน The Symposium โดยผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการเรือนเวลา สัมผัสนิทรรศการและโชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 22-27 กันยายนนี้ ณ สยามพารากอน
สยามพารากอน ตอกย้ำความเป็นแลนด์มาร์กระดับโลก และเป็น Global Luxury Destination ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับแวดวงเรือนเวลาระดับโลก ด้วยการจัดงาน “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2026” เวทีสำคัญสำหรับแวดวงนาฬิกาชั้นสูง อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 พร้อมยกระดับนิยามของวัฒนธรรมนาฬิกา (Watch Culture) ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสร้างปรากฏการณ์แห่งเรือนเวลาให้ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยในทุกมิติ ผ่านการรวมตัวของ 45 แบรนด์นาฬิกาชั้นนำระดับโลก เหล่าผู้ทรงอิธิพลในแวดวงนาฬิกา นักสะสม และผู้หลงใหลในศาสตร์แห่งเรือนเวลาจากทั่วโลก พร้อมเปิดพื้นที่ให้เกิดบทสนทนาระหว่างแบรนด์ผู้สร้างสรรค์ และคอมมูนิตี้นาฬิกาผ่าน The Symposium รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้หลงใหลในเรือนเวลาได้สัมผัสผลงานระดับมาสเตอร์พีซและนวัตกรรมล่าสุด ผ่านนิทรรศการและโชว์เคสสุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 22-27 กันยายน 2569 ณ สยามพารากอน
“Siam Paragon Bangkok Watch Week 2026” เตรียมเดินหน้าสู่ปีที่ 2 ของการขับเคลื่อนวัฒนธรรมเรือนเวลา
ระดับโลก ด้วยการต้อนรับพันธมิตรจากวงการนาฬิกาชั้นสูงกว่า 45 แบรนด์ A. LANGE & SOHNE, BIANCHET, BOUCHERON, BREITLING, BVLGARI, CARTIER, CHOPARD, FRANCK MULLER, GRAND SEIKO, HUBLOT, IWC SCHAFFHAUSEN, JAEGER-LECOULTRE, LOUIS ERARD, PANERAI, PIAGET, TAG HEUER, TIFFANY & CO., ULYSSE NARDIN, VACHERON CONSTANTIN, and ZENITH.
รวมถึงแบรนด์ใหม่ที่เข้าร่วมในปีนี้ได้แก่ AMIDA, BEHRENS, BLANCPAIN, BREGUET, BREMONT, CVSTOS, DAVID CANDAUX, GERALD CHARLES, GIRARD-PERREGAUX, GREUBEL FORSEY, JACOB & CO., L.LEROY, MB&F, NORQAIN, OMEGA, ORIS, PARMIGIANI FLEURIER, RESSENCE, ROGER DUBUIS, SPEAKE-MARIN, TUDOR, and UNIVERSAL GENEVE.
พร้อมยกระดับการมีส่วนร่วมของคอมมิวนิตี้นาฬิกาผ่าน “The Symposium” พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรื่องราวเบื้องหลังศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์เรือนเวลา โดยผู้บริหารระดับโลก นักสร้างสรรค์นาฬิกา และบุคคลสำคัญแห่งวงการที่จะมามาร่วมถ่ายทอดมุมมองอย่างคับคั่ง และยังได้รับเกียรติจาก Fondation Haute Horlogerie (FHH) องค์กรชั้นนำระดับโลกด้านศาสตร์แห่งเรือนเวลา ร่วมจัด The Symposium สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมด้วยไฮไลต์สำคัญจากแบรนด์นาฬิกาชั้นนำระดับโลก ทั้งการเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่และการเผยโฉมเรือนเวลารุ่นสำคัญครั้งแรกในโลก และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการจัดงานครั้งนี้สะท้อนถึงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของ Bangkok Watch Week ซึ่งไม่เพียงมีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเข้าร่วมงานมากขึ้นกว่าเท่าตัว โดยครอบคลุมทั้งเมซงระดับตำนานและผู้ผลิตเรือนเวลาอิสระ ยังขยายมิติของ The Symposium และยกระดับประสบการณ์เรือนเวลา ผ่านไฮไลต์สำคัญ ที่จะยกระดับกรุงเทพฯ สู่การเป็น Global Watch Destination
• ครั้งแรกของการเผยโฉมเรือนเวลาสุดหรูพร้อมนวัตกรรมล่าสุด
หนึ่งในไฮไลต์ที่น่าจับตามองของ Siam Paragon Bangkok Watch Week 2026 คือการได้รับเลือกให้เป็นเวทีสำหรับการเปิดตัวเรือนเวลาและคอลเลกชันสำคัญจากแบรนด์ระดับโลก ตอกย้ำความเชื่อมั่นที่มีต่อกรุงเทพฯ และศักยภาพของคอมมูนิตี้นักสะสมจากทั่วโลก โดยแบรนด์กว่า 45 แบรนด์นำ Novelties กว่า 200 เรือน มูลค่าหลายร้อยล้านบาท มาจัดแสดงที่ประเทศไทย และที่เป็นไฮไลท์พิเศษสุดคือ Roger Dubuis ที่เตรียมเปิดตัวคอลเลกชัน “Knights of the Roundtable” เป็นครั้งแรกในโลกภายในงาน ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาสำคัญของเมซงที่จะพาผู้หลงใหลในเรือนเวลาเข้าสู่โลกแห่งความกล้า ความซับซ้อนทางกลไก และงานสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ขณะที่ Universal Genève เตรียมสร้างอีกหนึ่งช่วงเวลาประวัติศาสตร์ ด้วยการเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในงานนี้ ซึ่งนับเป็นการเปิดโอกาสให้คอมมูนิตี้นาฬิกาในภูมิภาคได้สัมผัสการกลับมาของ Maison สำคัญแห่งประวัติศาสตร์นาฬิกาสวิส ผ่านมุมมองใหม่ที่เชื่อมโยงมรดกของแบรนด์เข้ากับอนาคตของศาสตร์แห่งเรือนเวลา นอกจากนี้เหล่านักสะสมและผู้รักนาฬิกายังจะได้พบกับความพิเศษในโซน “The Exhibition”
ซึ่งจะนำเสนอเรือนเวลารุ่นใหม่ล่าสุด รุ่นลิมิเต็ด มาสเตอร์พีซ เรือนเวลาที่มีความซับซ้อนทางกลไก รวมถึงชิ้นงานหายากและคอลเลกชันอันทรงคุณค่า ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด
• The Symposium เปิดเวทีขับเคลื่อนวัฒนธรรมนาฬิกา โดยผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการเรือนเวลาระดับโลก
หัวใจสำคัญของ Siam Paragon Bangkok Watch Week 2026 คือ “The Symposium” ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่สำหรับการบอกเล่าเรื่องราว (Storytelling) และเปิดบทสนทนาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์นาฬิกา ผ่านมุมมองของ
ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ผู้บริหารระดับสูง นักสร้างสรรค์เรือนเวลา และผู้ทรงอิทธิพลในแวดวงนาฬิกาชั้นสูงระดับโลก สำหรับปีนี้ The Symposium ได้ขยายทั้งจำนวนเซสชันและพื้นที่รองรับผู้เข้าร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้คอมมูนิตี้นาฬิกาได้สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟได้มากขึ้น รวม 18 Symposium โดยหนึ่งในผู้ร่วมเวทีที่ได้รับความสนใจอย่างมาก คือ Mr.Georges Kern, Group CEO of Breitling ผู้บริหารคนสำคัญแห่งวงการนาฬิกาสวิส ซึ่งจะมาร่วมเปิดมุมมองถึงทิศทางของอุตสาหกรรม ตลอดจนวิสัยทัศน์ในการสร้างแบรนด์นาฬิกาให้สามารถเชื่อมโยงกับผู้คนในโลกยุคใหม่ ใน The Symposium on The Breitling Journey - Georges Kern on Brand Legacy, Community and the Future of Watch Culture รวมถึง Mr. Emmanuel Breguet, Vice President and Head of Patrimony ที่จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของ Breguet และมรดกทางนวัตกรรมของ Tourbillon ในวาระครบรอบ The 225th Anniversary of the Tourbillon ซึ่งนับเป็นโอกาสพิเศษที่นักสะสมและผู้หลงใหลในศาสตร์แห่งเรือนเวลาจะได้รับฟังเรื่องราวจากบุคคลที่มีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับประวัติศาสตร์ของเมซง
นอกจากนี้ตลอด 6 วันของการจัดงาน เวที The Symposium ยังมีเซสชันจากเมซงและแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย อาทิ
• The Symposium on CVSTOS: Beyond Tradition - Material Innovation in Modern Watchmaking with Sassoun Sirmakes – CEO
• The Symposium on Piaget with Pierre Guerrier - Business Developer and Watchmaking Expert
• The Symposium on Universal Genève Returns: The Beginning of A New Era for Le Couturier De La Montre with House of Brands CEO Georges Kern and Universal Genève Managing Director Gregory Bruttin
• The Symposium on Vacheron Constantin with Morgan Maillard - Style and Heritage Expert
• The Symposium on Franck Muller with Nicolas Rudaz – CEO
• The Symposium on Roger Dubuis: Astronomy Meets Geneva Watchmaking Excellence: Introducing the Excalibur Biretrograde Perpetual Calendar with Jean-Philippe Bonneau - Chief Marketing Officer
• The Symposium on Jacob & Co. Inheriting the Impossible with Benjamin Arabov – CEO
• The Symposium on Grand Seiko: The Evolution of Precision with Takashi Sakamoto - Vice President & Jonathan Bues - Communications and Brand Advisor
• The Symposium on TUDOR: A Century of TUDOR with Cole Pennington
• The Symposium on Gerald Charles with Federico Ziviani – CEO
• The Symposium on Bvlgari: The Art of Time with Emma Behaeghel - Regional Managing Director, Bulgari South Asia Pacific
• The Symposium on Norqain with Tobias Küffer - Vice President
รวมถึงช่วง Watch Collector Symposium ที่เปิดพื้นที่ให้คอมมูนิตี้นักสะสมได้แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกัน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก Fondation Haute Horlogerie (FHH) องค์กรชั้นนำระดับโลกด้านศาสตร์แห่งเรือนเวลา ร่วมจัด The Symposium
สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทำให้ The Symposium กลายเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับเรื่องราวของนาฬิกา ตั้งแต่แนวคิด งานฝีมือ มรดกของแต่ละเมซง ไปจนถึงมุมมองต่ออนาคตของวงการ Haute Horlogerie
• สัมผัสประสบการณ์ระดับโลก ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ไม่เพียงเท่านั้น Siam Paragon Bangkok Watch Week 2026 ยังเตรียมมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสผ่านโซน “The Experience” กิจกรรมแนะนำนวัตกรรมแห่งเรือนเวลาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากแบรนด์ต่าง ๆ โดยหนึ่งในความพิเศษคือการเปิดตัว “Academy Lounge” โดย Fondation Haute Horlogerie Academy (FHH Academy) อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในศาสตร์แห่งเรือนเวลา ทั้งนักสะสม ผู้บริหารแบรนด์ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ได้เข้ารับคำแนะนำและข้อมูลการเตรียมความพร้อมจากผู้เชี่ยวชาญของ Fondation Haute Horlogerie (FHH) องค์กรชั้นนำระดับโลกด้านศาสตร์แห่งการทำนาฬิกา ซึ่งมีพันธกิจในการส่งเสริมองค์ความรู้ อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และยกระดับมาตรฐานความเข้าใจด้าน Haute Horlogerie ในระดับสากล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับศาสตร์แห่งเรือนเวลาอย่างเป็นระบบ พร้อมเข้ารับการการทดสอบเพื่อรับ FHH Certification การรับรองมาตรฐานระดับสากลซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลก
อีกทั้งยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมจากแบรนด์นาฬิกาชั้นนำ ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสศาสตร์แห่งเรือนเวลาในหลากหลายมิติ ทั้งงานฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ผ่านประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ Siam Paragon Bangkok Watch Week 2026 เท่านั้น
ด้วยการสร้างปรากฏการณ์แห่งเรือนเวลาที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยในทุกมิติ ทั้งการแลกเปลี่ยนแนวความคิดว่าด้วยวัฒนธรรมการสร้างสรรค์นาฬิกา พร้อมสัมผัสนิทรรศการ รวมถึงโชว์เคสสุดพิเศษ Siam Paragon Bangkok Watch Week 2026 จึงไม่เพียงเป็นเวทีที่แบรนด์และนักสะสมมาพบกัน แต่เป็น Watch Culture Platform ที่เชื่อมโยงผู้คน องค์ความรู้ งานฝีมือ มรดกทางวัฒนธรรม และวิสัยทัศน์แห่งอนาคตของโลกเรือนเวลาเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเฉลิมฉลองให้กับศาสตร์ ศิลป์ งานฝีมือ และวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนาน ภายใต้เป้าหมายสำคัญในการยกระดับกรุงเทพมหานครสู่ศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมนาฬิการะดับโลกและหนึ่งในหมุดหมายสำคัญบนปฏิทินงานนาฬิกาแห่งหนึ่งของโลก
เตรียมพบกับ “Siam Paragon Bangkok Watch Week 2026” งานเฉลิมฉลองวัฒนธรรมแห่งเรือนเวลาระดับโลก ที่จะขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่ Global Watch Destination ระหว่างวันที่ 22-27 กันยายน 2569 ณ สยามพารากอน ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด ความเคลื่อนไหว และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.bangkokwatchweek.com
และ IG: bangkokwatchweek