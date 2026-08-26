เทคโนโลยีเสริมสร้างความสง่างาม LEPAS พลิกโฉมประสบการณ์การเดินทางแห่งพลังงานใหม่

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นทั่วโลก LEPAS แบรนด์ยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) น้องใหม่ล่าสุดจาก Chery Auto ได้วางตำแหน่งตนเองในฐานะ "แบรนด์อันดับหนึ่งเพื่อไลฟ์สไตล์การเดินทางอันสง่างาม" บนพื้นฐานของแพลตฟอร์มอัจฉริยะ LEX ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ LEPAS ได้สร้างสรรค์ระบบ "Elegant Technology" ที่ครอบคลุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหลัก ระบบขับขี่อัจฉริยะ และสถาปัตยกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีล้ำสมัยให้กลายเป็นการควบคุมรถที่นุ่มนวลหนักแน่น การขับขี่ที่นั่งสบาย และการปกป้องที่รอบด้าน LEPAS จึงทำให้การขับขี่อันสง่างามกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์การเดินทางในทุกวัน
ออกแบบเพื่อการขยายขีดความสามารถและวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง: วางรากฐานอัจฉริยะเพื่อการขับขี่อันสง่างาม
แพลตฟอร์มอัจฉริยะ LEX ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมีการขับขี่อันสง่างามเป็นแกนหลัก รองรับระบบขับเคลื่อนหลากหลายรูปแบบ ทั้งยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) และปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) รวมถึงตัวถังรถยนต์หลายขนาด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการเดินทางที่หลากหลายในแต่ละภูมิภาคและสถานการณ์การใช้งาน แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมสถาปัตยกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEA) แห่งอนาคต ที่ออกแบบขึ้นจากตัวควบคุมโดเมนแบบรวมศูนย์และระบบอีเทอร์เน็ตยานยนต์ระดับกิกะบิต ช่วยให้ตรวจจับการสั่งการของผู้ขับขี่ได้อย่างรวดเร็ว และควบคุมรถได้อย่างแม่นยำ บนท้องถนน รถยนต์มอบการส่งกำลังที่ราบรื่นเป็นเส้นตรง การบังคับเลี้ยวที่แม่นยำและสม่ำเสมอ ตลอดจนการเบรกที่นุ่มนวลพร้อมการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวถังที่ยอดเยี่ยม สร้างสรรค์ประสบการณ์การขับขี่ที่หนักแน่นและเป็นไปอย่างง่ายดาย
ในขณะเดียวกัน แพลตฟอร์มอัจฉริยะ LEX ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันรองรับระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะระดับ Level 2 โดยระบบนำทางอัตโนมัติบนทางหลวง (Highway NOA) มีกำหนดเปิดให้ใช้งานภายในปีนี้ รถยนต์รุ่น LEPAS ที่ติดตั้งระบบจอดรถอัจฉริยะขั้นสูง Super Intelligent Valet Parking (SIVP) จะเปิดตัวในบางตลาดเป็นกลุ่มแรก รองรับการจอดในพื้นที่แคบสุดขีด การนำทางอัตโนมัติภายในอาคารจอดรถ และการจอดรถที่รวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการจอดรถที่หลากหลาย ระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านอากาศแบบเต็มโดเมน (Full-domain OTA) ช่วยให้สามารถอัปเกรดฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานของรถยนต์ ทำให้ประสบการณ์การขับขี่อันสง่างามพัฒนาไปพร้อมกับความต้องการด้านการเดินทางของผู้ใช้งาน
นวัตกรรมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี: ส่งต่อการเดินทางอันสง่างามสู่ผู้คนทั่วโลก
เพื่อรองรับสภาพการขับขี่ที่หลากหลายในตลาดทั่วโลก แพลตฟอร์มอัจฉริยะ LEX ได้รับการปรับจูนตามสภาพการขับขี่ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค และปรับแต่งเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับแต่ละตลาดท้องถิ่น เพื่อสร้างสมดุลระหว่างพละกำลัง ระยะทางการขับขี่ และการควบคุมรถ ส่งมอบประสบการณ์การขับขี่อันสง่างามที่สม่ำเสมอในทุกภูมิภาคทั่วโลก รถยนต์รุ่น BEV มาพร้อมชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ 12-in-1 ที่ให้ประสิทธิภาพระบบสูงถึง 90.8% ด้วยความหนาแน่นพลังงานเซลล์แบตเตอรี่ 186 วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัม แบตเตอรี่รองรับการชาร์จเร็วจาก 30% ถึง 80% ภายใน 20 นาที และสามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้างเป็นพิเศษตั้งแต่ -25°C ถึง 55°C ตอบโจทย์ความต้องการด้านการเดินทางที่หลากหลาย ส่วนรุ่น PHEV ขับเคลื่อนด้วยระบบ LEPAS Super Hybrid ผสานการส่งกำลังที่ราบรื่นเข้ากับระยะทางการขับขี่ที่ไกลขึ้น เพื่อการขับขี่ที่มั่นใจได้ในทุกสภาพแวดล้อม
ด้านความปลอดภัย แพลตฟอร์มอัจฉริยะ LEX ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย Euro NCAP ปี 2026 สำหรับระบบความปลอดภัยเชิงป้องกัน ระบบ ADAS ได้รับการทดสอบและยืนยันประสิทธิภาพในสถานการณ์จำลองกว่า 1,200 รูปแบบ มอบการช่วยเหลือด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในหลากหลายสภาวะ ทั้งการเปลี่ยนเลน การตัดผ่านการจราจร และสภาพแวดล้อมที่ทัศนวิสัยต่ำ ขณะที่ระบบตรวจจับผู้ขับขี่ (DMS) ก็ได้รับการยกระดับสู่มาตรฐาน 25 จุดตรวจจับ ระบบปลดล็อคสำรอง 4 ชั้นช่วยเพิ่มการปกป้องผู้ใช้งานในกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง แบตเตอรี่ขับเคลื่อนได้มาตรฐานการป้องกันทั้ง IP68 และ IPX9K พร้อมระบบป้องกันการลุกลามความร้อน (Thermal Runaway) ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับสภาพอากาศเขตร้อน อุณหภูมิสูง และความชื้นสูง เพื่อรักษาความเสถียรและความน่าเชื่อถือแม้ในสภาวะที่ท้าทายที่สุด
"Elegant Technology" ของ LEPAS ไม่ได้หมายความเพียงตัวเลขสเปกทางเทคนิค แต่หมายถึงการส่งมอบความเสถียร ความน่าเชื่อถือ และความหนักแน่นในทุกสถานการณ์การขับขี่ LEPAS เชื่อว่าเทคโนโลยีจะสร้างคุณค่าที่แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อมันมอบความสะดวกสบายและความง่ายดายให้กับทุกการเดินทาง ในก้าวต่อไป LEPAS จะยังคงยึดมั่นให้ "Elegant Technology" เป็นหัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์ทุกรุ่น พร้อมส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่ประณีต หนักแน่น และสง่างามให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลก — พลิกโฉมนิยามของการใช้ชีวิตคุณภาพในยุคพลังงานใหม่
เกี่ยวกับ LEPAS
LEPAS คือแบรนด์ยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) น้องใหม่ล่าสุดจาก Chery Auto มุ่งมั่นสร้างสรรค์ประสบการณ์การเดินทางอันสง่างามให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลก ด้วยความตั้งใจที่จะก้าวสู่การเป็น "แบรนด์อันดับหนึ่งเพื่อไลฟ์สไตล์การเดินทางอันสง่างาม" LEPAS ผสานรวมสามองค์ประกอบหลักเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ Leopard Aesthetics (สุนทรียะแห่งเสือดาว) Elegant Technology (เทคโนโลยีอันสง่างาม) และ Exquisite Space (พื้นที่ใช้สอยอันประณีต) เปลี่ยนความสง่างามให้กลายเป็นประสบการณ์การขับขี่ที่สัมผัสได้ มองเห็นได้ และเชื่อใจได้ ด้วยเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการทั่วโลกกว่า 500 แห่งที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง LEPAS กำลังขยายการดำเนินงานสู่ระดับสากลผ่านการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในตลาดทั่วโลก
เกี่ยวกับ Chery Auto
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1997 Chery Auto คือผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนายานยนต์ เทคโนโลยีอัจฉริยะ และโซลูชันพลังงานใหม่ บริษัทดำเนินธุรกิจในกว่า 130 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายระดับนานาชาติที่แข็งแกร่งด้านการวิจัย การผลิต และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ Chery Auto ครองตำแหน่งผู้ส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอันดับ 1 ของแบรนด์จีนต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจระดับโลก "In somewhere, For somewhere, Be somewhere" Chery Auto มุ่งมั่นขับเคลื่อนการเดินทางอย่างยั่งยืนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับโลกอย่างต่อเนื่อง