ฟันโรงงานบ่อทอง 4ข้อหา “ ลักลอบฝังกลบกาก700ตัน”

“วราวุธ” ฟันโรงงานจินเจียหลี่ ที่บ่อทอง ชลบุรี หลังพบลักลอบฝังกาก 700 ตันนอกพื้นที่ แจ้ง 4 ข้อหาและสั่งหยุดกิจการทันทีหากผลตรวจยืนยัน
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี (สอจ.ชลบุรี) ดำเนินคดีบริษัท จินเจียหลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด หลังตรวจพบการนำกากอุตสาหกรรมไปฝังกลบนอกพื้นที่โรงงานประมาณ 700 ตัน พร้อมยึดอายัดของกลางและเร่งตรวจสอบว่าเข้าข่ายเป็นของเสียอันตรายหรือไม่ โดยหากผลวิเคราะห์ยืนยัน เตรียมดำเนินคดีเพิ่มเติมและสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันที
ทั้งนี้ มีชาวบ้านร้องเรียนพบการลักลอบฝังกากอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดย สอจ.ชลบุรี ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลธาตุทอง และศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานดังดล่าว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา พบว่าโรงงานผลิตตะแกรงเหล็กเตาบาบีคิวแห่งนี้ ยังไม่ได้แจ้งเริ่มประกอบกิจการตามกฎหมาย และพบทรายหล่อแบบที่ผ่านการใช้งานแล้วประมาณ 700 ตัน ถูกนำออกไปฝังกลบนอกบริเวณโรงงาน โดยบรรจุถุงบิ๊กแบ็คก่อนนำไปฝังทั้งถุง
“ผลตรวจเบื้องต้นด้วยวิธี X-ray พบ องค์ประกอบของตะกั่ว ซึ่งอาจเข้าข่ายวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายของกระทรวงอุตสาหกรรม สอจ.ชลบุรี จึงยึดอายัดกากและวัสดุที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้าย ทำลาย หรือสูญหาย พร้อมเก็บตัวอย่างกากที่ถูกฝังและวัตถุดิบรวม 6 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นทางการ
เพื่อยืนยันว่าเป็นของเสียอันตรายหรือไม่”
เบื้องต้น สอจ.ชลบุรี เตรียมดำเนินคดี 4 ข้อหา ได้แก่ ประกอบกิจการโรงงานโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่, ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยไม่ได้รับอนุญาต, นำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยมีโทษตั้งแต่ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ไปจนถึงจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ขึ้นอยู่กับฐานความผิดที่ตรวจพบและผลการดำเนินคดี
เมื่อผลวิเคราะห์อย่างเป็นทางการแล้วเสร็จ สอจ.ชลบุรี จะร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติม และดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยอาศัยอำนาจปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ซึ่งปลัดมอบหมาย เตรียมออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันที พร้อมให้ผู้ประกอบการชี้แจงข้อเท็จจริงและแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมาย
กระทรวงอุตสาหกรรมจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับการลักลอบทิ้งหรือฝังกลบกากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกรณีที่อาจกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ สอจ.ชลบุรี ประสานนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด ร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม เพื่อเข้าตรวจสอบและดำเนินการโดยเร็ว