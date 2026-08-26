ซีพี แอ็กซ์ตร้า เปิดตัว “ปิง วัง ยม น่าน” แบรนด์กาแฟจากป่าต้นน้ำภาคเหนือ

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก “แม็คโคร-โลตัส” ตอกย้ำเคียงข้างเกษตรกรไทย เดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือ เปิดตัว “ปิง วัง ยม น่าน” แบรนด์กาแฟที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟู “ต้นทางของชีวิต” ด้วยการเชื่อมโยง ป่า สายน้ำ และชุมชน เข้าด้วยกัน ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่สร้างคุณค่าจากต้นทาง พร้อมสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ให้คนในพื้นที่เติบโตไปพร้อมกับการดูแลธรรมชาติอย่างยั่งยืน
แบรนด์ “ปิง วัง ยม น่าน” นำร่องด้วยกาแฟจากพื้นที่ลุ่มน้ำปิง วัง ยม และน่าน ซึ่งปลูกในระบบวนเกษตรที่เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการปลูกกาแฟควบคู่กับการดูแลผืนป่าและระบบนิเวศ สะท้อนแนวคิดการสร้างอาชีพที่ไม่ได้แยกออกจากการอนุรักษ์ แต่ทำให้ทั้งสองเรื่องเดินไปด้วยกัน เพื่อให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลป่าต้นน้ำและเติบโตเป็น “ผู้พิทักษ์ธรรมชาติ” ของชุมชน โดยหัวใจสำคัญของ “ปิง วัง ยม น่าน” ไม่ได้อยู่ที่การสร้างแบรนด์สินค้า แต่คือการสร้างตลาดให้กับผลผลิตจากต้นน้ำ โดย ซีพี แอ็กซ์ตร้า เข้ามาเชื่อมโยงเกษตรกรและชุมชนกับตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างมาตรฐาน ไปจนถึงการส่งต่อสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค
เริ่มต้นจาก ซีพี แอ็กซ์ตร้า ได้นำเมล็ดกาแฟสเปเชียลตี้จากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำในระบบวนเกษตร เข้าสู่ร้านกาแฟ Arabitia ของโลตัส ใน 4 สาขานำร่อง ได้แก่ สาขาพัฒนาการ, สุขาภิบาล 1, สุขุมวิท 50 และรามอินทรา โดยล่าสุด เปิด Pop-up Café ที่ Happitat เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสรสชาติกาแฟจากแหล่งต้นน้ำทั้ง 4 สาย ได้แก่
• เมล็ดกาแฟจากต้นน้ำปิง จ.เชียงใหม่: กาแฟเข้มข้นบอดี้แน่น โดดเด่นจากดอยสูง
• เมล็ดกาแฟจากต้นน้ำวัง จ.ลำปาง: ความหวานนุ่มนวล และกลิ่นหอมดอกไม้ เน้นกระบวนการแปรรูปที่พิถีพิธัน
• เมล็ดกาแฟจากต้นน้ำยม จ.เชียงราย: ฟรุตตี้ สดชื่น ด้วยโน้ตผลไม้เมืองร้อน
• เมล็ดกาแฟจากต้นน้ำน่าน จ.น่าน: โดดเด่นด้วยรสชาติที่ซับซ้อน มีมิติ และเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว
พร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาตลาดให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยการกำหนดมาตรฐานสินค้าและปริมาณการรับซื้อ เพื่อวางแผนขยายการจำหน่ายเมล็ดกาแฟภายใต้แบรนด์ “ปิง วัง ยม น่าน” ผ่านทั้ง แม็คโครและโลตัส ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างตลาดรองรับผลผลิตจากชุมชน และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องให้กับเกษตรกร
ขยับจาก “สินค้าในชุมชน” สู่ “สินค้าที่มีตลาดรองรับ” ถือเป็นอีกกลไกสำคัญของการพัฒนาสินค้าเกษตรไทย เพราะช่วยให้คุณค่าของผลผลิตไม่ได้จบลงที่การขายวัตถุดิบ แต่สามารถต่อยอดผ่านการพัฒนาคุณภาพ การสร้างแบรนด์ และการเข้าถึงผู้บริโภค โดย ซีพี แอ็กซ์ตร้า ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมจากต้นน้ำสู่ตลาด เพื่อให้สินค้าเกษตรจากพื้นที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตได้ในตลาดยุคใหม่
“ปิง วัง ยม น่าน” จึงเป็นมากกว่าแบรนด์กาแฟ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบที่เชื่อม “ป่า สายน้ำ ชุมชน และตลาด” เข้าด้วยกัน ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นตัวกลางในการสร้างอาชีพและรายได้ พร้อมส่งต่อเรื่องราวของต้นน้ำถึงผู้บริโภค และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว เพราะ ซีพี แอ็กซ์ตร้า เชื่อว่า เมื่อป่าต้นน้ำกลับมาแข็งแรง สายน้ำจะยังคงไหลต่อ และทุกชีวิตจะเติบโตได้อย่างงดงาม พร้อมเดินหน้าต่อยอด “ปิง วัง ยม น่าน” สู่ผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ต้นน้ำประเภทอื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสให้สินค้าเกษตรไทย ชุมชน และธรรมชาติเติบโตไปด้วยกัน.