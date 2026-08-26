นายกฯมอบรางวัล SME Provincial Champions Awards ครั้งที่ 4 สสว.-ม.อ.ปั้นผู้ประกอบการต้นแบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (Micro Enterprises) ทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “SME Provincial Champion Awards ครั้งที่ 4” มุ่งค้นหาและยกระดับผู้ประกอบการศักยภาพจาก 77 จังหวัด สู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาธุรกิจ และการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล SME Provincial Champion Awards ครั้งที่ 4 ภายใต้งานรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 18 (SME National Awards) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ โดยมีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงาน
“SME Provincial Champion Awards ครั้งที่ 4” เป็นโครงการที่ สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการเพื่อขยายโอกาสในการพัฒนาผู้ประกอบการ Micro Enterprises ที่มีศักยภาพในระดับจังหวัด ให้สามารถยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และการเชื่อมโยงสู่ตลาดที่กว้างขึ้น
ปีนี้มีผู้ประกอบการได้รับรางวัล SME Provincial Champion Awards จำนวน 77 กิจการ ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ สะท้อนแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการที่กระจายโอกาสลงสู่ระดับพื้นที่ พร้อมมอบรางวัลพิเศษอีก 12 รางวัล อาทิ “The 7 Pillars of Excellence” รางวัลความเป็นเลิศใน 7 ด้าน และ “The Sectoral Grand Champion” สำหรับสุดยอดธุรกิจใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ ภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคการค้าและค้าปลีก และภาคธุรกิจการเกษตร
จุดสำคัญของโครงการไม่ได้อยู่เพียงการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับรางวัล แต่ยังมุ่งสร้างกระบวนการพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจสุขภาพธุรกิจ (Business Checkup) การอบรมมาตรฐานการบริหารจัดการ การให้คำปรึกษาเชิงลึก การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) จากผู้ประกอบการต้นแบบ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนการจัดทำ E-catalog และการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการและพันธมิตรทางธุรกิจ
กระบวนการดังกล่าวเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการตั้งแต่การค้นหาจุดแข็งและข้อจำกัดของกิจการ ไปจนถึงการกำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและต่อยอดธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ และหมุนเวียนเศรษฐกิจในพื้นที่
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการในโครงการยังมีโอกาสได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 กิจการ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเปิดประสบการณ์ทางธุรกิจในต่างประเทศ นำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจการ พร้อมเปิดมุมมองและสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจสู่ตลาดระดับสากล
SME เป็นฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย ทั้งด้านการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก เทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบการค้า และความท้าทายด้านความยั่งยืน ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องเพิ่มผลิตภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนานวัตกรรม รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดและแหล่งทุน
ขณะที่ สสว. มุ่งให้ SME National Awards และ SME Provincial Champion Awards เป็นกลไกในการค้นหา พัฒนา และสร้างผู้ประกอบการต้นแบบ เพื่อขยายแนวปฏิบัติที่ดีไปสู่ SME ทั่วประเทศ โดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยในภูมิภาคสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี เครือข่าย และโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้น
"ความร่วมมือระหว่าง สสว. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการดำเนินโครงการ SME Provincial Champion Awards จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการนำองค์ความรู้และศักยภาพของมหาวิทยาลัยไปสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ สร้าง Micro SME ที่มีศักยภาพให้ก้าวขึ้นเป็นต้นแบบของแต่ละจังหวัด และต่อยอดสู่การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน" นายอนุทินกล่าว