แพน คอสเมติก x ราชเทวี คลินิก จับมือ NSM ชวนคนรุ่นใหม่ถอดรหัสผิว ค้นหา TRUE BEAUTY ผ่านวิทยาศาสตร์

อีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่นำ “วิทยาศาสตร์” และ “ความงาม” มาเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องใกล้ตัว เมื่อ แพน คอสเมติก และ ราชเทวี คลินิก ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เปิด “นิทรรศการวิทยาศาสตร์แห่งความงามที่แท้จริง – Decode Your Skin, Discover Your TRUE BEAUTY” ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2569 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ ในฐานะรักษาการแทนผู้อำนวยการ NSM และ นายอรรควุฒิ สุวรรณประกร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แพน คอสเมติก และ ราชเทวี คลินิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน ศิลปิน ดารา อาทิ หน่อง อรุโณชา ภาณุพันธ์, นุสบา ปุณณกันต์, หนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์ ตลอดจนน้องๆ จากวง DiCE ให้เกียรติมาร่วมเปิดนิทรรศการและส่งต่อแนวคิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเรื่องของผิว สุขภาพ และความงาม
หัวใจสำคัญของงานครั้งนี้คือแนวคิด TRUE BEAUTY หรือ “ความงามที่แท้จริง” ที่มองว่าความงามไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วข้ามคืน แต่เกิดจากความเข้าใจตัวเองและการดูแลอย่างถูกต้องต่อเนื่อง เพื่อสร้างความงามที่ยั่งยืน ยืนยาว และสามารถยืนยันได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์
นายอรรควุฒิ สุวรรณประกร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แพน คอสเมติก และ ราชเทวี คลินิก กล่าวว่า เพราะผิวและเป้าหมายด้านความงามของแต่ละคนแตกต่างกัน การเริ่มต้นจาก Decode Your Skin หรือการเรียนรู้และเข้าใจผิวของตัวเองด้วยวิทยาศาสตร์ จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่ TRUE BEAUTY Destination – ปลายทางแห่งความงามที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
นิทรรศการถูกออกแบบให้เรื่องวิทยาศาสตร์ผิวพรรณเป็นเรื่องสนุก เข้าใจง่าย และใกล้ตัว บนพื้นที่กว่า 200 ตารางเมตร แบ่งเป็น 5 โซนการเรียนรู้ ตั้งแต่โครงสร้างและการทำงานของผิว ปัจจัยรอบตัวที่ส่งผลต่อสุขภาพผิว การถอดรหัสสิวและสีผิว ไปจนถึงการทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของผิวตามวัย พร้อมบอกเล่าเส้นทางกว่า 50 ปีของแพน ราชเทวีฯ ในการนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาผสานกับศาสตร์แห่งความงาม
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสโลกของ Biomedical Science ตั้งแต่การเรียนรู้เรื่องโครงสร้างผิว ไปจนถึง Cell Signaling หรือการสื่อสารระหว่างเซลล์ ผ่านกิจกรรมที่ช่วยฝึกการสังเกต การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล พร้อมสะสม Certificate เพื่อประกอบ Portfolio และค้นหาความสนใจก่อนต่อยอดสู่การศึกษาด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง การวิจัย รวมถึงอาชีพด้าน Wellness & Beauty ในอนาคต
อีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญคือการทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจว่า TRUE BEAUTY ไม่ได้มีคำตอบเดียวสำหรับทุกคน แต่เกิดจากการรู้จักตัวเอง เข้าใจผิวของตัวเอง และเลือกแนวทางการดูแลที่เหมาะสมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองเรื่องความงามจากเพียง “ภาพลักษณ์” ไปสู่การเรียนรู้และดูแลตัวเองอย่างมีเหตุผล
ด้าน นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ ในฐานะรักษาการแทนผู้อำนวยการ NSM กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง NSM และ แพน คอสเมติก x ราชเทวี คลินิก เป็นการนำความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์มาผสานกับองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ผิวพรรณ เพื่อทำให้เรื่องผิว สุขภาพ และความงาม เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นเส้นทางการศึกษาและอาชีพที่หลากหลายในอนาคต
ความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่เพียงชวนผู้ร่วมงานมาค้นหา TRUE BEAUTY ของตัวเอง แต่ยังสะท้อนบทบาทของวิทยาศาสตร์ในการสร้างความเข้าใจเรื่องความงามอย่างยั่งยืน และเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ค้นพบทั้งตัวเอง ความสนใจ และเส้นทางอนาคตไปพร้อมกัน