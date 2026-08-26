"สุวรรณภูมิ"ปิดเบี่ยง จราจร ทางยกระดับเข้า - ออกอาคารผู้โดยสาร ซ่อมบำรุง แจ้งเผื่อเวลาเดินทาง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนทางยกระดับเข้า - ออกอาคารผู้โดยสาร
เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษารอยต่อบนทางยกระดับ เริ่ม 31 สิงหาคม 2569 แนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมาสนามบินล่วงหน้า
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีแผนดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint) บนทางยกระดับเข้า - ออกอาคารผู้โดยสาร ซึ่งเชื่อมต่อเส้นทางหลักจากทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 (กรุงเทพ - ชลบุรี) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ของถนนเข้า - ออกสนามบินให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ช่วยรองรับการสัญจรของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
ทั้งนี้ ในระหว่างดำเนินงาน ทสภ. มีความจำเป็นต้องปิดกั้นช่องจราจรจำนวน 3 ช่องจราจร และมีการเบี่ยงเลนให้รถสามารถสัญจรได้ตามปกติ จำนวน 2 ช่องจราจร ซึ่งอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัวบ้างในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น โดยการดำเนินงานจะทยอยซ่อมแซมเป็นช่วงๆ และสลับจุดดำเนินการ
ตามแผนงาน โดยจะปิดเบี่ยงเฉพาะบริเวณที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซม พร้อมจัดการจราจรตามความเหมาะสมเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยรวม เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2570 ดังนั้น
เพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดเที่ยวบิน ทสภ. ขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการวางแผนการเดินทาง เผื่อเวลาเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า หรือเลือกใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในการเดินทางเข้า - ออก สนามบิน
โดยในระหว่างการดำเนินงาน ทสภ. จะมีการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร
พร้อมติดตั้งป้ายเตือนตลอดพื้นที่ดำเนินงาน ขอให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวัง ชะลอความเร็ว ไม่จอดรถบนไหล่ทาง
และปฏิบัติตามกฎระเบียบป้ายแนะนำการจราจร หรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ ทสภ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
นอกจากนี้ ทสภ. จะมีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการซ่อมแซมและบำรุงรักษา รวมถึงข้อมูลการปิดเบี่ยงการจราจรให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศต่างๆ ได้ทาง Facebook : Suvarnabhumi Airport เพื่อวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม AOT contact center 1722 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง