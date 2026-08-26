MEXC เปิดตัว RealStocks API ค่าคอมมิชชัน 0% สำหรับนักเทรดเชิงปริมาณ

Mutsamudu, Comoros, 24 สิงหาคม 2026 – MEXC แพลตฟอร์มชั้นนำด้านการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มุ่งเน้นการซื้อขายแบบ 0 ค่าธรรมเนียม ประกาศเปิดตัว RealStocks API พร้อมค่าคอมมิชชัน 0% เครื่องมือใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อนักเทรดเชิงปริมาณ (Quantitative Traders) โดยเฉพาะ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำระบบเทรดอัตโนมัติและสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ปรับแต่งได้บนแพลตฟอร์ม MEXC
RealStocks คือผลิตภัณฑ์การซื้อขายข้ามตลาดรูปแบบใหม่จาก MEXC ที่พัฒนาร่วมกับ Atomic Vaults Securities (AVS)ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยเปิดช่องทางใหม่สำหรับการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์สามารถซื้อหุ้นจริงของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ได้โดยตรงด้วย USDT พร้อมสิทธิ์ในการถือครองหุ้น สิทธิ์รับเงินปันผล และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของหุ้นโดยตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
ปัจจุบัน RealStocks รองรับหุ้นสหรัฐฯ และ ETF มากกว่า 7,000 รายการ และภายในเดือนแรกหลังเปิดตัว มีผู้ใช้งานมากกว่า 120,000 ราย ที่เปิดบัญชี RealStocks บนแพลตฟอร์ม
RealStocks API ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำธุรกรรม RealStocks แบบอัตโนมัติและนำกลยุทธ์การเทรดที่กำหนดเองมาใช้งานผ่านการเขียนโปรแกรมได้โดยตรง API นี้ออกแบบมาเพื่อรองรับนักเทรดเชิงปริมาณ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการสร้างและดำเนินการตาม Logic การเทรดที่เหมาะกับกลยุทธ์ของแต่ละคน
การเปิดตัว RealStocks API เกิดขึ้นหลังจาก MEXC อัปเกรดผลิตภัณฑ์ RealStocks เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยเพิ่ม ฟีเจอร์ใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงตลาดได้สะดวกยิ่งขึ้น จัดการเงินทุนได้ง่ายขึ้น และรองรับแนวทางการลงทุนระยะยาว การเปิดตัว API ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในความพยายามของ MEXC ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง
MEXC มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงโอกาสในตลาดการเงินทั่วโลกผ่านแนวคิดหลักของแบรนด์ ได้แก่ “0 Fees” และ “Infinite Opportunities” นอกเหนือจาก RealStocks แล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านหุ้นของ MEXC ยังประกอบด้วย Stock Futures, Tokenized Stocks และ Pre-IPO Opportunities ช่วยให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกหลากหลายในการเข้าถึงตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยไม่จำเป็นต้องสลับแพลตฟอร์มหรือบัญชี
นอกจากนี้ แคมเปญประจำปีของ MEXC อย่าง “0808: Stock Season” กำลังดำเนินอยู่ โดยมอบโอกาสให้ผู้ใช้งานซื้อขาย RealStocks และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นด้วยค่าธรรมเนียม 0% พร้อมโอกาสร่วมแบ่งปันเงินรางวัลรวมมูลค่า 500,000 USDT
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RealStocks API และรายละเอียดการสมัครใช้งาน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บนแพลตฟอร์ม MEXC
เกี่ยวกับ MEXCMEXC คือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี (cryptocurrency exchange) ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานมากกว่า 40 ล้านคน ครอบคลุมกว่า 170 ประเทศทั่วโลก ด้วยแนวคิดที่ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง (user-first) MEXC นำเสนอการเทรดแบบ 0 Fee ชั้นนำของอุตสาหกรรม พร้อมการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 3,000 รายการ
ในฐานะ Gateway to Infinite Opportunities, MEXC มอบแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ผู้ใช้งานสามารถเทรดคริปโต (crypto trading) ได้อย่างง่ายดาย ควบคู่กับสินทรัพย์ในรูปแบบโทเคน (tokenized assets) รวมถึงหุ้น (stocks), ETF, สินค้าโภคภัณฑ์ (commodities) และโลหะมีค่า (precious metals)
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