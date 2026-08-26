เนสไลน์” คอลแลบส์ “FuFu Taiwanese Shabu” เปิดตัว "ไอติมถั่วตัดนูกัตโตะ"

เนสไลน์ (NEZLINE) เดินหน้าต่อยอดผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการเป็นขนมทานเล่น จับมือ ฟู่ฟู่ ไต้หวันนีส ชาบู (FuFu Taiwanese Shabu) ร้านชาบูสไตล์ไต้หวันต้นตำรับ สร้างสรรค์เมนูพิเศษ “ไอติมถั่วตัดนูกัตโตะ” นำนูกัตโตะรสชานมกุหลาบมาผสมผสานสู่เมนูของหวานสไตล์ใหม่ เพิ่มสีสันให้พิเศษกว่าเคย
เมธัส สนิทมัจโร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) บริษัท ไฉไล อินเตอร์เทรด จำกัด เปิดเผยว่า “เนสไลน์ต้องการให้ผู้บริโภคเห็นว่านูกัตโตะสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่าการรับประทานเป็นขนมอย่างเดียว ความร่วมมือครั้งนี้ จึงเป็นการนำผลิตภัณฑ์ไปอยู่ในบริบทใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สนุกและสัมผัสนูกัตโตะในรูปแบบที่ไม่เคยลองมาก่อน ซึ่งเมนูนี้ได้เริ่มทดลองขายเป็น Collaboration Project มาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมา”
“แนวคิดความร่วมมือเกิดจากจุดร่วมด้านแรงบันดาลใจวัฒนธรรมอาหารไต้หวัน ซึ่งนูกัตเป็นขนมยอดนิยมจากไต้หวัน ขณะที่ฟู่ฟู่ ไต้หวันนีส ชาบู นำเสนอชาบูสไตล์ไต้หวัน พร้อมเมนูขนมหวานยอดฮิตอย่าง ‘ไอติมถั่วตัดผักชี’ ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นการนำเอกลักษณ์ของทั้งสองแบรนด์มาต่อยอดเป็นเมนูพิเศษ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค” เมธัส กล่าว
ชนัตย์ สุทธิวารีพงษ์ กรรมการบริหาร บริษัท ฟู่ฟู่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เรา มองหาการ Collaboration ที่เป็นโอกาสในการนำวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคคุ้นเคยมาตีความใหม่ ซึ่งครั้งนี้ได้นำความเป็นไต้หวันของทั้งสองแบรนด์มาเชื่อมกัน ทำให้ลูกค้าได้ลองเมนูแปลกใหม่และได้รับประสบการณ์พิเศษจากการมารับประทานที่ฟู่ฟู่ ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้ได้รับการตอบรับดีเกินคาด ทำให้ทางร้านกำลังพิจารณาทดลองนำสินค้าอื่น ๆ ของแบรนด์เนสไลน์มาคอลแลบส์เพิ่ม
“ไอติมถั่วตัดนูกัตโตะ” เลือกใช้ “นูกัตโตะ” รสชานมกุหลาบ ที่ให้ทั้งกลิ่นหอมและความกรุบกรอบ มาจับคู่ไอติมรสถั่วตัดผักชีเสิร์ฟเป็นของหวานปิดท้ายมื้อชาบูเกิดเป็นทั้งรสชาติและเนื้อสัมผัสที่แตกต่างจากการรับประทานนูกัตโตะแบบเดิม
นอกจากเมนูพิเศษ “ไอติมถั่วตัดนูกัตโตะ” เนสไลน์ ยังเตรียมต่อยอดผลิตภัณฑ์จาก 4 ซีรีส์ขนมยอดนิยม ได้แก่ นูกัตโตะ (NOUGATTO) รสชาติอื่น ๆ ขนมข้าวโอ๊ตอัดแท่ง (OAT CHOCO) ขนมถั่วตุ๊บตับ (NUTS CRISP) และขนมมารช์เมลโลเคลือบช็อกโกแลต (MASHLOW CHOCOLATE) รวมถึงขนมซีรีส์ใหม่ข้าวโพดอบกรอบเคลือบข้าวโอ๊ตสอดไส้ช็อกโกแลตลาวาแบบทูโทน (Twin-Core) สู่เมนูของหวานรูปแบบต่าง ๆ โดยเมนูที่ได้รับการตอบรับที่ดีจะมีโอกาสพัฒนาและวางจำหน่ายจริงในอนาคต
ผู้สนใจสามารถลิ้มลองเมนูพิเศษ “ไอติมถั่วตัดนูกัตโตะ” และเมนูของหวานสุดพิเศษจากเนสไลน์ ได้ที่ ฟู่ฟู่ ไต้หวันนีส ชาบู ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2569 สำหรับลูกค้าที่เลือกบุฟเฟ่ต์ Taste of Taiwan ราคา 688 บาทขึ้นไป จะได้รับโค้ดส่วนลด 25 บาทจากฟู่ฟู่ สำหรับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนสไลน์ ผ่าน Shopee : Chailai Inter Foods และรับส่วนลด 10% เมื่อมาใช้บริการที่ ฟู่ฟู่ ไต้หวันนีส ชาบู ทุกสาขา เพียงแจ้งพนักงานว่าทราบข่าวจากเพจ Chailaifoods หรือข่าวประชาสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างเนสไลน์และฟู่ฟู่ จำกัด 100 สิทธิ์.