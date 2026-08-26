TechX เปิดตัวบริษัทในเครือ ‘JTC Logistics’ และ ‘Ultimate Trans’ ร่วมแสดงศักยภาพโซลูชันโลจิสติกส์ครบวงจรในงาน TILOG–LOGISTIX 2026
นำโดย คุณเบญญา จงมีสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Chief Sales Officer: CSO)
กรุงเทพฯ 20 สิงหาคม 2569 - บริษัท เทค เอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ Tech X Corporation บริษัทโฮลดิ้งทางด้านโลจิสติกส์ยุคใหม่ มุ่งสร้างพัฒนา ขยายศักยภาพ และลงทุนธุรกิจให้เติบโตอย่างเป็นระบบ เปิดตัวสองบริษัทในเครือด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ JTC Logistics และ Ultimate Trans ภายในงาน TILOG–LOGISTIX 2026 ระหว่างวันที่ 19–21 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
การเข้าร่วมงานครั้งนี้นำโดย คุณเบญญา จงมีสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Chief Sales Officer: CSO) บริษัท เทค เอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารและทีมงานจาก JTC Logistics และ Ultimate Trans เพื่อนำเสนอศักยภาพของกลุ่มธุรกิจ ตลอดจนโซลูชันด้านการขนส่ง ลานตู้คอนเทนเนอร์ คลังสินค้า และการบริหารจัดการโลจิสติกส์แบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการและพันธมิตรทางธุรกิจ
Tech X Corporation ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด Platform of Possibility ทำหน้าที่มากกว่าการเป็นผู้ลงทุน โดยเชื่อมโยงเงินทุน Know-how เทคโนโลยี ผู้ประกอบการ เครือข่ายธุรกิจ และโอกาสใหม่เข้าด้วยกัน พร้อมทำงานร่วมกับบริษัทในเครือตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การปรับโครงสร้างธุรกิจ การพัฒนาบุคคลากร การพัฒนาระบบ ไปจนถึงการลงมือขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
แนวทางการดำเนินงานของ Tech X Corporation ประกอบด้วย 4 แกนหลัก ได้แก่ Build คือการสร้างรากฐานและระบบที่แข็งแรง Scale คือการขยายธุรกิจอย่างมีแบบแผน Connect คือการเชื่อมต่อทรัพยากรภายในเครือข่าย รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจเข้ากับ Investor ที่มีศักยภาพและ Invest คือการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อเปลี่ยนศักยภาพของแต่ละบริษัทให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจน
คุณเบญญา จงมีสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท เทคเอ็กซ์ จำกัด กล่าวว่า “Tech X Corporation ไม่ได้เข้ามาเพียงเพื่อลงทุนหรือถือหุ้น แต่เราทำงานร่วมกับบริษัทในเครือจากภายใน เพื่อสร้างโครงสร้างระบบ และโอกาสใหม่ในการเติบโต การนำ JTC Logistics และ Ultimate Trans เข้าร่วมงาน TILOG–LOGISTIX 2026 จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของEco system ด้านโลจิสติกส์ที่สามารถเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของแต่ละบริษัทเพื่อส่งมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
สองบริษัทโลจิสติกส์ภายใต้ Eco system ของ Tech X Corporation
JTC Logistics ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรครอบคลุมการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ลานตู้คอนเทนเนอร์ คลังสินค้า การบริหารจัดการลานตู้ พิธีการศุลกากร รวมถึงโซลูชันที่ออกแบบตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ โดยมีฐานการให้บริการในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ เช่น แหลมฉบังและลาดกระบัง ด้าน Ultimate Trans เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและบริหารจัดการโลจิสติกส์ มุ่งพัฒนาบริการที่มีความคล่องตัว เชื่อถือได้ และตอบโจทย์การดำเนินงานของลูกค้าธุรกิจ ตั้งแต่การขนส่งสินค้า การบริหารเที่ยวรถ ไปจนถึงการเชื่อมต่อบริการกับโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ภายในเครือ
การนำ JTC Logistics และ Ultimate Trans มาร่วมจัดแสดงภายในงาน สะท้อนแนวทางของ Tech X Corporation ที่ไม่ได้มองแต่ละบริษัทเป็นธุรกิจที่แยกจากกัน แต่พัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของEco system ที่สามารถเชื่อมโยงทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับลูกค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ภายในงาน ผู้ประกอบการสามารถเข้าพบทีมผู้เชี่ยวชาญของ JTC Logistics และ Ultimate Trans เพื่อปรึกษาความต้องการด้านการขนส่ง ลานตู้คอนเทนเนอร์ คลังสินค้า และบริการโลจิสติกส์ที่เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจพร้อมสำรวจโอกาสความร่วมมือกับเครือข่ายของ Tech X Corporation
เกี่ยวกับ Tech X Corporation
Tech X Corporation คือบริษัทโฮลดิ้งยุคใหม่ที่ทำหน้าที่ลงทุน พัฒนา และขยายธุรกิจที่มีศักยภาพ ภายใต้แนวทาง Invest, Build, Scale และ Connect โดยเชื่อมโยงเงินทุน เทคโนโลยี บุคลากร เครือข่าย และโอกาสทางธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างระบบที่ช่วยให้บริษัทในเครือเติบโตอย่างมีโครงสร้าง แข่งขันได้ และขยายผลได้ในระยะยาว
Brand Philosophy: Growth is designed. Not accidental.
Brand Promise: We don’t just invest. We build businesses that scale.
รายละเอียดงาน
งาน: TILOG–LOGISTIX 2026
วันที่: 19–21 สิงหาคม 2569
สถานที่: บูท B08/B02 Hall 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา