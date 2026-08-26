สารทจีนนี้ “ครบ จบ เฮง” ที่ท็อปส์! พร้อมโปรสั่งจองล่วงหน้าสุดคุ้ม

ท็อปส์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมต้อนรับเทศกาลสารทจีน ชวนทุกครอบครัว “ยกความเฮงกลับบ้าน” กับของไหว้คุณภาพและไอเทมมงคลที่คัดสรรมาอย่างครบครัน นำโดยชุดของไหว้คาว อาทิ มายช้อยส์ชุดซาแซเสริมสุข, มายช้อยส์ชุดซาแซอุดมสมบูรณ์, มายช้อยส์ชุดหัวหมูไหว้ครบเซต, เบทาโกรชุดไหว้ซาแซรวยสุข ตามด้วยอาหารทะเลมงคล อาทิ ชุดซาแซอาหารทะเล, ชุดโหงวแซอาหารทะเล, ท็อปส์ กุ้งขาวสด, ท็อปส์ ปลาทับทิมนึ่งในเรือไม้ไผ่สาน และ Lucky Sashimi จากธรรมชาติซีฟู้ด พร้อมขนมไหว้มงคล ได้แก่ มายช้อยส์ชุดขนมปุยฝ้ายหอมกรุ่น และ มายช้อยส์เค้กฝอยทองและเค้กหน้าอัลมอนด์ ต่อด้วย Lucky Fruit Giftset, Good Value Lucky Fruit Giftset และผลไม้มงคลยอดนิยม อาทิ ส้ม, กล้วยหอม, GI มายช้อยส์ส้มโอขาวใหญ่, GI มายช้อยส์สับปะรดบ้านคา, GI มายช้อยส์มะพร้าวอ่อนควั่นเขียวและผลไม้อื่นๆอีกมากมาย พร้อมให้ทุกครอบครัวเลือกช้อปของไหว้ได้ครบทุกหมวด เตรียมพร้อมสำหรับการจัดโต๊ะไหว้ได้อย่างสะดวก ครบ จบ ในที่เดียว
พิเศษสำหรับสมาชิก The 1 รับฟรี! บัตรของขวัญ TOPS มูลค่า 100 บาท เมื่อสั่งจองชุดไหว้ที่ร่วมรายการล่วงหน้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด 800 บาท/ใบเสร็จ ที่ ท็อปส์ และท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ สาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ หรือสามารถช้อปผ่าน ท็อปส์ ออนไลน์ หรือ บริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว (Personal Shopper) ตั้งแต่วันนี้ – 23 สิงหาคม 2569 และสามารถเลือกช้อปด้วยตัวเองได้พร้อมกันทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ - 1 กันยายน 2569
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