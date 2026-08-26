RS Music X เปิดตัว “NOIR (นัว)” ศิลปิน AI คนใหม่ จากโปรเจกต์ Artist Icon

RS Music X เดินหน้าส่งต่อศิลปินใหม่จากโปรเจกต์ Artist Icon เปิดตัว “NOIR (นัว)” ศิลปินหนุ่มคาแรกเตอร์นิ่ง สุขุม และลึกลับ มาพร้อมภาพลักษณ์เรียบเท่และมีเสน่ห์เฉพาะตัว ประเดิมซิงเกิลแรก “ติด (Still Waiting)” เพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่แม้เรื่องราวบางอย่างจะจบลงแล้ว แต่ภายในกลับยังคงวนเวียนอยู่กับช่วงเวลาเดิม และไม่สามารถก้าวออกจากความทรงจำนั้นได้
NOIR (นัว) ถ่ายทอดตัวตนผ่านบุคลิกของคนที่ไม่พูดทุกความรู้สึกออกมาตรง ๆ แต่เลือกเก็บรายละเอียดเล็ก ๆ ของชีวิตและความทรงจำไว้ข้างใน แม้ภายนอกจะดูนิ่งและสุขุม แต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความอ่อนไหว เสียงร้องนุ่มลึกจึงกลายเป็นพื้นที่ในการถ่ายทอดสิ่งที่ไม่เคยพูด สะท้อนคนที่ยังใช้ชีวิตต่อไปท่ามกลางโลกที่หมุนไปข้างหน้า แต่หัวใจกลับยังวนอยู่กับเรื่องราวเดิม
สำหรับ “ติด (Still Waiting)” เพลงเปิดตัวที่เล่าถึงคนที่พยายามก้าวต่อหลังจากการสูญเสียความสัมพันธ์ครั้งสำคัญ แต่กลับพบว่าความทรงจำยังคงปรากฎอยู่ในรายละเอียดเล็ก ๆ ของชีวิต ทั้งข้อความเก่า รูปถ่าย หรือแม้แต่ช่วงเวลาแห่งความเคยชินที่มีบางคนคอยอยู่ข้าง ๆ เพลงจึงสะท้อนความรู้สึกของการที่บางส่วนในใจยังคงหยุดอยู่กับช่วงเวลาหนึ่ง แม้โลกภายนอกจะเดินหน้าต่อไปแล้วก็ตาม
เพลงถ่ายทอดอารมณ์ผ่านดนตรี Contemporary R&B ผสมกลิ่นอายป๊อปร่วมสมัยเติมความเหงาไปกับซาวด์ดนตรีที่นุ่มลึก และชวนให้จมอยู่กับความคิดถึงเพื่อพาผู้ฟังเข้าไปสัมผัสความรู้สึกของคนที่ยัง “ติด” อยู่กับความทรงจำเดิม ผ่านน้ำเสียงนุ่มลึกของ NOIR ราวกับทุกถ้อยคำคือความคิดบางอย่างที่ยังค้างอยู่ในใจ
ด้านมิวสิกวิดีโอเล่าเรื่องผ่านหนึ่งวันธรรมดาของ NOIR ตั้งแต่การเดินทาง การใช้ชีวิตท่ามกลางผู้คน ไปจนถึงการกลับมาอยู่เพียงลำพัง ทุกอย่างดูเหมือนดำเนินไปตามปกติ แต่รายละเอียดเล็ก ๆ รอบตัวกลับพาเขาย้อนกลับไปหาความทรงจำ ก่อนเรื่องราวจะวนกลับมายังจุดเดิมอีกครั้ง สะท้อนให้เห็นว่าชีวิตอาจดูเหมือนกำลังเดินต่อไป แต่มีบางคนที่ยังคงอยู่ในวันเดิมตลอดกาล
“ติด (Still Waiting)” จึงไม่ได้เป็นเพียงเพลงของคนที่ยังคิดถึงคนรักเก่า แต่เป็นเพลงที่จะชวนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับ NOIR เพื่อค้นหาคำตอบว่า เมื่อความทรงจำไม่เคยจางหาย และวันเวลายังคงวนกลับมาเหมือนเดิม…แท้จริงแล้วใครกันแน่ที่ยังคงรออยู่.