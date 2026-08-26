ฟิตเนส เฟิรส์ท เผยเทรนด์คนไทยเลือกออกกำลังกาย ‘สั้นแต่เข้มข้น’

เมื่อเวลาและไลฟ์สไตล์ของคนเมืองกลายเป็นโจทย์สำคัญในการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายในวันนี้จึงไม่ได้วัดกันที่ “ใช้เวลานานแค่ไหน” แต่คือ “เวลาที่ใช้ให้ผลลัพธ์ได้มากแค่ไหน” ส่งผลให้การออกกำลังกายแบบ “สั้นแต่เข้มข้น” ได้รับความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะการออกกำลังกายรูปแบบ HIIT (High Intensity Interval Training) ที่ผสานช่วงการออกกำลังกายความเข้มข้นสูงเข้ากับช่วงพักหรือการออกแรงในระดับที่เบาลง ช่วยให้การฝึกมีความท้าทายและสามารถพัฒนาสมรรถภาพร่างกายได้ในระยะเวลาที่กระชับ
จากข้อมูลของ ฟิตเนส เฟิรส์ท พบว่า จำนวนผู้เข้าร่วมคลาส HIIT เฉลี่ยอยู่ที่ 17,000 คนต่อเดือน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10% เมื่อเทียบกับปี 2025 สะท้อนความสนใจของคนออกกำลังกายที่มองหาคลาสที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องเวลาและประสิทธิภาพ โดยความหลากหลายของคลาส HIIT ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกให้เหมาะกับเป้าหมายของตนเองได้ ตั้งแต่การสร้างความแข็งแรง ความอึด ไปจนถึงการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย
คุณพาขวัญ สุพานิชรัตนา National Health and Fitness Manager บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “โจทย์ของการออกกำลังกายยุคนี้ไม่ใช่แค่สุขภาพดี แต่คือการใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด คนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการแค่การออกกำลังกายหนักๆ แต่ต้องการการฝึกที่มีเป้าหมาย มีรูปแบบที่เหมาะกับตัวเอง มีผู้เชี่ยวชาญดูแล และวัดผลได้จริง”
ฟิตเนส เฟิรส์ท จึงเปิดตัวแคมเปญ “HOUSE OF HIIT” ศูนย์รวมคลาสและการฝึกสายเข้มข้นที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกคนอัปเลเวลศักยภาพของตัวเองได้อย่างตรงจุดในทุกๆ คลาส
คลาส HIIT หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกเป้าหมาย
หนึ่งในจุดแข็งของ ฟิตเนส เฟิรส์ทคือความหลากหลายของคลาส HIIT ที่มีมากกว่า 2,500 คลาสต่อเดือน เปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกการฝึกให้เหมาะกับเป้าหมายและระดับความฟิตของตัวเอง โดยเฉพาะ HIIT X Series ที่ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ HIIT X Strength, HIIT X Power และ HIIT X Hybrid ซึ่งออกแบบให้การฝึกแบบ High Intensity Interval Training ที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่การฝึก ความแข็งแรง เน้นการระเบิดพลัง ไปจนถึงการฝึกแบบในแบบผสมอย่าง Hybrid Training
ด้วยจำนวนและความหลากหลายของคลาสที่มีให้เลือก 2,500 คลาสต่อเดือน ฟิตเนส เฟิรส์ทจึงสามารถตอบโจทย์ผู้ที่มีเป้าหมายแตกต่างกัน ตั้งแต่ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นสร้างความฟิต ไปจนถึงผู้ที่ต้องการเพิ่มความท้าทายและพัฒนาสมรรถภาพไปอีกระดับ
อุปกรณ์พร้อม สาขาครอบคลุม รองรับการฝึกอย่างเต็มรูปแบบ
นอกจากความหลากหลายของคลาสแล้ว ฟิตเนส เฟิรส์ทยังให้ความสำคัญกับอุปกรณ์และสถานที่ที่พร้อมรองรับผู้ออกกำลังกาย โดยฟิตเนส เฟิรส์ททั้ง 32 สาขาพร้อมให้บริการคลาส HIIT ที่มีอุปกรณ์สำหรับการฝึกอย่างครบครัน ช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงการฝึก HIIT ได้อย่างสะดวก และต่อยอดการออกกำลังกายไปสู่รูปแบบ Functional Fitness และ Strength ได้ตามเป้าหมายของตัวเอง
มั่นใจทุกการฝึกด้วย HIIT X Certified Coach มืออาชีพ
อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการออกกำลังกายแบบ HIIT คือการฝึกอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับระดับความสามารถของแต่ละคน ซึ่ง ฟิตเนส เฟิรส์ทมี HIIT X Certified Coach มืออาชีพกว่า 200 คน ที่ผ่านการฝึกและรับรองเพื่อดูแลการฝึก HIIT X โดยเฉพาะ ช่วยให้ผู้ออกกำลังกายได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม พร้อมผลักดันศักยภาพของตัวเองในทุกครั้งที่ฝึก
เพราะสำหรับ HIIT การเพิ่มความเข้มข้นไม่ได้หมายถึงการทำให้หนักที่สุดเสมอไป แต่คือการเลือกความหนักที่เหมาะสมกับร่างกาย ควบคู่กับการควบคุมท่าทางและเทคนิคที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพได้อย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจาก HIIT X Series แล้ว แคมเปญ HOUSE OF HIIT ยังเชื่อมโยงไปสู่รูปแบบการฝึกที่หลากหลายสำหรับผู้ที่ต้องการความท้าทายมากขึ้น ทั้ง X FORCE คลาสฟังก์ชันนอลเทรนนิงที่มุ่งเน้นที่การฝึกแบบ strength & endurance, HYROX และ REDLINE โดยฝั่ง HYROX มีโปรแกรมตั้งแต่ HYROX Foundation, HYROX Engine, HYROX Complete และ HYROX Power ขณะที่ REDLINE มีทั้ง REDLINE Class และกิจกรรมพิเศษอย่าง REDLINE Rumbles ซึ่งเป็นรูปแบบ Race Simulation สำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบและผลักดันสมรรถนะของตัวเอง
สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้น HIIT ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เริ่มจากการประเมินระดับความฟิตและเป้าหมายของตัวเอง เลือกรูปแบบการฝึกที่เหมาะสม และค่อย ๆ เพิ่มระดับความเข้มข้นเมื่อร่างกายพร้อม โดยให้ความสำคัญกับการวอร์มอัพ การควบคุมท่าทาง การพักฟื้น และการพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอและลดความเสี่ยงจากการฝึกที่หนักเกินความเหมาะสม
คุณพาขวัญ กล่าวเพิ่มเติมว่า “HOUSE OF HIIT ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อบอกว่าทุกคนต้องออกกำลังกายให้หนักที่สุด แต่ต้องการสร้างทางเลือกให้คนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายรูปแบบ HIIT ให้สามารถเลือกความท้าทายที่เหมาะกับตัวเองได้ ตั้งแต่คลาส HIIT ที่หลากหลาย ไปจนถึงการพัฒนาตัวเองผ่าน HYROX หรือ REDLINE พร้อมมีอุปกรณ์และโค้ชที่ช่วยสนับสนุนการฝึก เราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าในทุกครั้งที่เข้ามาฝึก เราสามารถทำได้ดีขึ้นกว่าเดิม”
เพราะท้ายที่สุดแล้ว การออกกำลังกายที่ดีอาจไม่ใช่การใช้เวลานานที่สุดหรือฝึกหนักที่สุด แต่คือการค้นหารูปแบบที่เหมาะกับตัวเองและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง HOUSE OF HIIT จึงเป็นแคมเปญที่ต้องการชวนทุกคนมาท้าทายตัวเองในแบบที่เหมาะกับเป้าหมายของตัวเอง พร้อมก้าวไปข้างหน้าในทุกครั้งที่ฝึก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://www.fitnessfirst.com/th/th/pr หรือ Fitness Helpline : 02-118-6665 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ Fitness First ผ่านทาง Facebook: Fitness First Thailand, Instagram: fitnessfirstthailand และ TikTok: FitnessFirstThailand