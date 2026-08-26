BEAUTERRY เปิดตัว “My Home Becoming” ปักหมุดเมกอัพแบรนด์ใหม่ของคนรุ่นใหม่

ตลาดบิวตี้ไทยรับน้องใหม่ BEAUTERRY (บิวเทอร์รี่) แบรนด์เครื่องสำอางจาก บริษัท เจแอลซี กรุ๊ป จำกัด ที่เข้ามาจับไลฟ์สไตล์ของ Gen Z และคนทำงานรุ่นใหม่ ด้วยคอนเซ็ปต์ “Beauty made Easy เพราะความสวยเป็นเรื่องง่าย” พร้อมเปิดตัวแบรนด์อย่างเป็นทางการผ่านงาน “BEAUTERRY My Home Becoming” วันที่ 21 สิงหาคม 2569 ณ Sphere Gallery 1 ศูนย์การค้า Emsphere
การเปิดตัวครั้งนี้ BEAUTERRY ไม่ได้มองเมกอัพเป็นเพียงเรื่องของเทรนด์ แต่ต้องการทำให้ “การแต่งหน้า” กลายเป็นเรื่องง่ายและสนุกสำหรับทุกวัน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หยิบใช้ได้จริง ไม่ต้องมีสกิลระดับมืออาชีพก็สร้างลุคที่เป็นตัวเองได้ แบรนด์จึงวางตัวเองในพื้นที่ของ Everyday Makeup ที่เชื่อม Beauty เข้ากับชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ ภายใต้ Tagline “Beauty made Easy”
BEAUTERRY × HOMELESS เปลี่ยนเทคนิค Makeup Artist ให้แต่งตามได้จริง
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของการเปิดตัวคือ “My HOME Collection” คอลเลกชันแรกของ BEAUTERRY ที่ได้ HOMELESS เมกอัพอาร์ทิสต์ชื่อดัง มาร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนำประสบการณ์และเทคนิคจากการทำงานจริงมาตีความใหม่ ให้กลายเป็นเมกอัพที่ใช้ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน
My HOME Collection ประกอบด้วย Lip Tint, Tio Blush, Eye Shadow และ Cushion พร้อมให้ความสำคัญกับเฉดสีที่ตอบโจทย์ความหลากหลายของ Personal Color เพื่อให้การเลือกสีและสร้างลุคที่เหมาะกับตัวเองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
แนวคิดของคอลเลกชันจึงถูกสรุปอย่างชัดเจนว่า “เหมือนมี HOMELESS มาแต่งให้” — เปลี่ยน Professional Makeup Know-how ให้กลายเป็นเมกอัพที่ทุกคนสามารถหยิบมาใช้และแต่งตามได้ในชีวิตจริง
“น้ำตาล ทิพนารี” พรีเซนเตอร์คนแรก ถ่ายทอด Beauty made Easy ผ่าน Daily Korea Look อีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญของ BEAUTERRY คือการเปิดตัว “น้ำตาล – ทิพนารี วีรวัฒโนดม” ในฐานะ พรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ ตัวแทนของผู้หญิงรุ่นใหม่ที่มีความมั่นใจ สนุกกับการสร้างสไตล์ของตัวเอง และสามารถเปลี่ยนลุคให้เข้ากับแต่ละวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ภายในงาน HOMELESS จะร่วม Create Look ให้น้ำตาลในลุค “Daily Korea Look” ถ่ายทอดเมกอัพสไตล์เกาหลีในแบบที่สดใส ทันสมัย แต่ไม่ไกลตัว จุดสำคัญคือสามารถนำไปแต่งตามได้จริง ไม่ว่าจะเป็นวันทำงาน วันเรียน คาเฟ่เดย์ หรือวันสบาย ๆ
ลุคดังกล่าวสะท้อน DNA ของ BEAUTERRY ที่เชื่อว่าเมกอัพที่ดีไม่ควรทำให้การแต่งหน้าซับซ้อนขึ้น แต่ควรช่วยให้ทุกคนสนุกกับการค้นหาเวอร์ชันที่มั่นใจของตัวเองได้ง่ายขึ้น
จาก “Beauty made Easy” สู่ Everyday Beauty ของคนรุ่นใหม่
BEAUTERRY ตั้งเป้าสร้างพื้นที่ใหม่ในตลาดเครื่องสำอาง ด้วยการเชื่อม เทรนด์ ความง่าย และการใช้งานจริง เข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่การพัฒนาสูตร เฉดสี ไปจนถึงการสร้างลุค เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Beauty Routine ในทุกวัน
พร้อมเดินหน้าสื่อสารกับ Gen Z และ New Gen ผ่านคอนเทนต์และประสบการณ์ที่ใกล้กับไลฟ์สไตล์จริง มากกว่าการกำหนดว่าความสวยควรมีหน้าตาแบบไหน เพราะสำหรับ BEAUTERRY ทุกคนสามารถเลือกและสร้าง Beauty Look ในแบบของตัวเองได้
ปัจจุบัน BEAUTERRY วางจำหน่ายแล้วที่ Watsons, EVEANDBOY และ Beautrium ขยายการเข้าถึงผ่าน Beauty Retail ชั้นนำ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถทดลอง เลือกเฉดสี และค้นหา Everyday Makeup ที่เหมาะกับตัวเองได้ง่ายขึ้น.