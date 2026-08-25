FIVE STAR ตอกย้ำความสำเร็จต่อเนื่อง คว้า 2 รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมระดับประเทศเป็นปีที่ 3

ธุรกิจ FIVE STAR ตอกย้ำความสำเร็จอันโดดเด่นอีกครั้ง ด้วยการคว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บนเวที Thailand Franchise Award 2026 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ “สุดยอดแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมขนาดกลางแห่งปี” (Best Medium Franchise) ซึ่งครองรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และรางวัลรองชนะเลิศ “สุดยอดแฟรนไชส์แห่งปี 2026” (Franchise of the Year 2026) นับเป็นการยืนยันสถานะผู้นำธุรกิจแฟรนไชส์อาหารของไทยบนเวทีระดับประเทศที่มีกว่า 10,000 สาขา ใน 11 ประเทศทั่วโลก
ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนเกณฑ์การพิจารณาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ให้น้ำหนักกับ 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การมีระบบบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ การเติบโตของสาขาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การสนับสนุนและดูแลผู้ซื้อแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบ และการผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งทั้งหมดนี้คือแนวทางที่ FIVE STAR ยึดมั่นมาตลอดการดำเนินธุรกิจ นับตั้งแต่วันแรกที่มุ่งสร้างโอกาสให้คนไทยก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์มาตรฐาน
จนในปัจจุบันกำลังเดินหน้าสู่การเป็นร้านอาหารบริการด่วน (Quick Service Restaurant: QSR) เต็มรูปแบบ เพิ่ม 24 ชั่วโมง พร้อมขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้ Food & Beverage Ecosystem เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตร่วมกับผู้ประกอบการ นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถในการบริหารจัดการและดูแลเครือข่ายพันธมิตรได้อย่างเป็นระบบตามเกณฑ์ของรางวัล
สุนทร จักษุกรรฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า "รางวัลอันทรงคุณค่าครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของธุรกิจ FIVE STAR ที่ช่วยตอกย้ำความน่าเชื่อถือ และเป็นเครื่องการันตีศักยภาพในการต่อยอดขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศในนามของประเทศไทยอย่างมั่นคง"
ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งนี้ FIVE STAR ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ "ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจแฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่มอันดับหนึ่งระดับโลก เพื่อทุกคน ทุกแห่งหน และทุกช่วงเวลาแห่งชีวิต" พร้อมยกระดับแบรนด์ไทยสู่เวทีสากล ด้วยมาตรฐาน นวัตกรรม และการเติบโตอย่างยั่งยืน