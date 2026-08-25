เงินกู้ถูกกฎหมายคืออะไร? เช็กให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจกู้จริง

เวลาที่ต้องการเงินก้อนแบบเร่งด่วน คุณมักเลือกช่องทางที่ดูสะดวกที่สุดโดยไม่ทันสังเกตว่าผู้ให้บริการรายนั้นเป็นแหล่งเงินกู้ถูกกฎหมายที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินเชื่อที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล อาจทำให้ผู้กู้ต้องเจอกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ได้อัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด รวมถึงการทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสมในภายหลัง
ก่อนตัดสินใจยื่นขอสินเชื่อกับผู้ให้บริการรายใด การทำความเข้าใจนิยามของเงินกู้ถูกกฎหมาย พร้อมรู้วิธีตรวจสอบให้มั่นใจจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดก่อนเซ็นสัญญาสินเชื่อ
เช็กให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจ เงินกู้ถูกกฎหมายคืออะไร?
เงินกู้ถูกกฎหมาย หมายถึง สินเชื่อที่ผู้ให้บริการได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เช่น
● ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน
● กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำหรับธุรกิจโรงรับจำนำภายใต้พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ
การปล่อยเงินกู้ตามกฎหมายจึงต้องเป็นไปตามเกณฑ์ Responsible Lending ของ ธปท. ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องเปิดเผยอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขการชำระคืนอย่างชัดเจนก่อนทำสัญญา ผู้กู้จึงควรใช้เวลาสักครู่ในการเช็กเงินกู้ถูกกฎหมายก่อนตัดสินใจ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมาในระยะยาว
5 สัญญาณบอกว่าสินเชื่อที่คุณเลือกถูกกฎหมายจริง ดูจากอะไรบ้าง?
ก่อนเซ็นสัญญากับผู้ให้บริการรายใด ลองสังเกต 5 สัญญาณต่อไปนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากำลังติดต่อกับสินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมาย
1. มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ธปท. หรือกรมการปกครอง และสามารถแสดงหลักฐานใบอนุญาตได้เมื่อผู้กู้ร้องขอ
2. ระบุอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามกฎหมายใหม่และค่าธรรมเนียมตามเพดานที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน ไม่ปกปิดหรือคิดดอกเบี้ยเกินจริง
3. มีสัญญาเงินกู้ตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุเงื่อนไขการผ่อนชำระ ระยะเวลา และสิทธิของผู้กู้ไว้ครบถ้วน
4. สามารถตรวจสอบชื่อผู้ให้บริการได้จากเว็บไซต์ทางการของ ธปท. หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
5. สื่อสารด้วยข้อมูลที่ตรงไปตรงมา ไม่ใช้ถ้อยคำโฆษณาเกินจริงหรือชักชวนให้กู้เกินความจำเป็น
หากผู้ให้บริการรายใดขาดสัญญาณเหล่านี้แม้เพียงข้อเดียว ผู้กู้ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ เพราะอาจเป็นสัญญาณของแหล่งเงินกู้นอกระบบที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เปรียบเทียบสินเชื่อถูกกฎหมายแต่ละแบบ เลือกให้เหมาะกับความต้องการ
สินเชื่อถูกกฎหมายในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ แต่ละแบบเหมาะกับความต้องการและหลักประกันที่ผู้กู้มีอยู่แตกต่างกัน การเลือกให้เหมาะสมจะช่วยให้ผ่อนชำระได้อย่างสบายใจโดยไม่กระทบสภาพคล่องในชีวิตประจำวัน
นอกจากสินเชื่อที่มีหลักประกันแล้ว ปัจจุบันยังมีแอปเงินกู้ถูกกฎหมายและแพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวบรวมข้อมูลสินเชื่อและประกันภัยไว้ในที่เดียว ช่วยให้ผู้กู้เปรียบเทียบตัวเลือกและตรวจสอบเงินกู้ออนไลน์ถูกกฎหมายได้สะดวกขึ้นก่อนตัดสินใจยื่นเรื่องจริง
ตารางต่อไปนี้เป็นตารางเปรียบเทียบสินเชื่อถูกกฎหมายแต่ละรูปแบบที่เงินติดล้อให้บริการ
อยากขอเงินกู้ถูกกฎหมาย ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
เมื่อเลือกประเภทสินเชื่อที่เหมาะสมได้แล้ว ขั้นตอนถัดไป คือ การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปอย่างราบรื่น เอกสารพื้นฐานที่มักใช้ยื่นขอสินเชื่อถูกกฎหมาย ได้แก่
● บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
● สำเนาทะเบียนบ้าน
● หลักฐานแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนหรือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง
● เล่มทะเบียนรถหรือโฉนดที่ดิน ในกรณีที่ใช้เป็นหลักประกัน
หลังจากยื่นเอกสารครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาตามระยะเวลาที่ผู้ให้บริการแต่ละรายกำหนด ผู้กู้ควรอ่านรายละเอียดสัญญาเงินกู้ตามกฎหมายให้ครบถ้วนก่อนเซ็นยินยอมทุกครั้ง
ดอกเบี้ยเงินกู้ตามกฎหมายร้อยละเท่าไหร่?
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามกฎหมายใหม่จะถูกกำหนดเพดานไว้ตามประเภทของสินเชื่อโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะหลักประกันและความเสี่ยงของสินเชื่อแต่ละประเภท โดยดอกเบี้ยแต่ละแห่งจะต้องไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
ผู้ให้บริการที่ถูกกฎหมายมีหน้าที่แจ้งอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี ให้ผู้กู้ทราบอย่างชัดเจนก่อนทำสัญญาทุกครั้ง หากพบว่าผู้ให้บริการรายใดเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าเพดานที่กฎหมายกำหนด ผู้กู้สามารถตรวจสอบและร้องเรียนกับ ธปท. ได้โดยตรง
กู้เงินถูกกฎหมายอย่างมั่นใจกับเงินติดล้อ ไม่มีปัญหาตามมาทีหลัง
การเลือกเงินกู้ถูกกฎหมายไม่ใช่เรื่องยาก เพียงตรวจสอบใบอนุญาต อ่านสัญญาเงินกู้ตามกฎหมายให้ละเอียด และเปรียบเทียบเงื่อนไขของแต่ละผู้ให้บริการก่อนตัดสินใจ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาหนี้นอกระบบและสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้มาก และไม่สร้างภาระเกินความจำเป็นในระยะยาว
หากคุณกำลังมองหาสินเชื่อทะเบียนรถที่ถูกกฎหมายและมีความโปร่งใส เงินติดล้อเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการสินเชื่อรถที่ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. โดยใช้เพียงทะเบียนรถเป็นหลักประกันโดยไม่ต้องโอนเล่ม คุณจึงยังคงใช้รถได้ตามปกติระหว่างผ่อนชำระ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความถูกต้องตามกฎหมายและความสะดวกในชีวิตประจำวันเลยทีเดียว
* กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 10 - 24% ต่อปี (ณ วันที่ 18 เม.ย. 68)
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