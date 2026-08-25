5 ที่พักไทเปน่าพัก ใกล้รถไฟฟ้า ติดย่านท่องเที่ยว ห้ามพลาด!

ไทเปเป็นอีกหนึ่งจุดหมายยอดนิยมสำหรับคนที่อยากสัมผัสทั้งวัฒนธรรม อาหาร และแหล่งช้อปปิ้งแบบครบครัน การเลือกที่พักไทเปทำเลดีจึงช่วยให้เดินทางเที่ยวได้สะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะมองหาโรงแรมไทเปใกล้ MRT ใกล้ย่านช้อปปิ้ง หรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ก็มีตัวเลือกหลากหลายให้เลือกตามสไตล์และงบประมาณ บทความนี้จะมาแนะนำตัวเลือกที่พักไทเปน่าสนใจ จะมีที่ไหนบ้างตามมาดูกันเลย
“ไทเป” เมืองน่าเที่ยว เดินทางง่าย มือใหม่ก็เที่ยวได้
ไทเป เมืองหลวงของไต้หวันที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรม อาหาร และแหล่งช้อปปิ้ง ตั้งแต่ตลาดกลางคืนชื่อดัง วัดเก่าแก่ ไปจนถึงย่านทันสมัยอย่างซีเหมินติง (Ximending) โดยช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนมักเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูใบไม้ผลิ เพราะอากาศค่อนข้างเย็นสบาย เหมาะกับการเดินเที่ยวและสัมผัสบรรยากาศของเมือง
สำหรับใครที่กำลังวางแผนเที่ยวไทเป การเลือกทำเลที่พักไทเปให้เหมาะกับแผนการเดินทางก็เป็นอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะที่พักซีเหมินติงที่รายล้อมด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเดินทางสะดวก หรือจะเลือกโรงแรมในไทเปใกล้สถานี MRT เพื่อให้เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ง่ายและใช้เวลาเที่ยวได้อย่างเต็มที่
ก่อนไปไทเปต้องเตรียมอะไรบ้าง?
ก่อนไปเที่ยวไทเป การเตรียมตัวให้พร้อมจะช่วยให้ทริปเดินทางได้สะดวกและเที่ยวได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องที่พักไทเปและการเดินทาง ซึ่งควรวางแผนล่วงหน้า ดังนี้
● เช็กสภาพอากาศ: ควรตรวจสอบอากาศในช่วงที่จะเดินทางไปและเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะกับฤดูกาล
● วางแผนการเดินทาง: เช็กเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการไป เพื่อเลือกทำเลที่พักไต้หวัน ไทเป ให้เดินทางสะดวก
● จองที่พักไทเปล่วงหน้า: หากเดินทางช่วงวันหยุดหรือฤดูท่องเที่ยว ควรจองที่พักไว้ก่อน โดยเฉพาะที่พักย่านซีเหมินติง (Ximending) ซึ่งเป็นย่านยอดนิยมและมีนักท่องเที่ยวเข้าพักจำนวนมาก
● เตรียมเงินและช่องทางชำระเงิน: แลกเงินไต้หวันติดตัวไว้บางส่วน และตรวจสอบบัตรหรือช่องทางชำระเงินที่สามารถใช้ในไต้หวันได้
● เตรียมอินเทอร์เน็ต: เลือกซิมหรือ eSIM สำหรับใช้งานระหว่างทริป เพื่อค้นหาเส้นทางและข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวก
แนะนำ 5 ที่พักไทเป ราคาดี เดินทางง่าย ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน
หากกำลังมองหาที่พักทำเลดีในไทเป โดยเฉพาะย่านซีเหมินติงที่เดินทางสะดวกและเต็มไปด้วยร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง และสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักทั้ง 5 แห่งนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและมีให้จองผ่านแอป Traveloka
1. Hotel Midtown Richardson (โรงแรมมิดทาวน์ ริชาร์ดสัน)
Hotel Midtown Richardson (โรงแรมมิดทาวน์ ริชาร์ดสัน) เหมาะกับใครกำลังมองหาที่พักย่านซีเหมินติงที่เป็นที่พักทำเลดี ติด MRT Ximen และเดินไปย่านช้อปปิ้งได้ง่าย บรรยากาศโรงแรมทันสมัย มี Wi-Fi, ห้องพักสำหรับครอบครัว, ห้องอาหาร และบริการรับฝากสัมภาระ เหมาะสำหรับพักเป็นฐานแล้วออกไปเที่ยวย่านสำคัญรอบเมือง
2. Muzik Hotel - Ximen Station Branch (โรงแรมมูซิก - สาขาสถานีซีเหมิน)
Muzik Hotel - Ximen Station Branch (โรงแรมมูซิก - สาขาสถานีซีเหมิน) ที่พักไต้หวัน ซีเหมินติงแบบเดินทางสะดวก อยู่ใกล้ MRT Ximen พร้อมห้องพักบรรยากาศเรียบง่ายและเป็นกันเอง มี Wi-Fi ห้องสำหรับครอบครัว ลิฟต์ และบริการรับฝากสัมภาระ จึงเหมาะกับสายเที่ยวที่อยากเดินช้อป กินอาหารท้องถิ่น และกลับมาพักผ่อนสบาย ๆ
3. Star Ximen Hotel (โรงแรมสตาร์ซีเหมิน)
Star Ximen Hotel (โรงแรมสตาร์ซีเหมิน) เป็นตัวเลือกสำหรับคนที่อยากได้โรงแรมไทเป ไต้หวันใจกลางย่านซีเหมินติง รายล้อมด้วยร้านอาหาร ร้านค้า และแหล่งช้อปปิ้ง ห้องพักมีตู้เย็น, กาต้มน้ำ, โทรทัศน์, ตู้นิรภัย และสิ่งของใช้จำเป็น เหมาะสำหรับออกไปเดินเล่น ชิมสตรีทฟู้ดหรือช้อปปิ้งได้ตลอดวัน
4. Caesar Park Hotel Taipei (โรงแรมซีซาร์พาร์ค ไทเป)
Caesar Park Hotel Taipei (โรงแรมซีซาร์พาร์ค ไทเป) เหมาะกับผู้ที่กำลังหาโรงแรมย่าน Ximending ที่ให้ความรู้สึกสะดวกและครบครัน มี Health Club พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย, ห้องซักรีด และสวนดาดฟ้าสำหรับนั่งพักรับอากาศ นอกจากนี้ยังมีสปาและโซนร้านอาหาร เหมาะสำหรับพักผ่อนหลังเที่ยวชมเมืองไทเป
5. Hotel PaPa Whale (โรงแรมปาป้าเวล)
Hotel PaPa Whale (โรงแรมปาป้าเวล) เหมาะกับคนที่อยากจองโรงแรมไทเปดีไซน์โดดเด่น ที่ตั้งอยู่ในย่านซีเหมินติง ให้บรรยากาศโมเดิร์นและมีเอกลักษณ์ พร้อม Wi-Fi, ห้องอาหาร, บาร์, ห้องสมุด และบริการซักรีด ที่พักยังมีบริการให้ข้อมูลทัวร์ จึงเหมาะสำหรับคนที่อยากออกไปสำรวจร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง และสถานที่เที่ยวรอบไทเป
รวม 5 พิกัดที่เที่ยวไทเปที่ไม่ควรพลาด
ไทเปเป็นเมืองที่เที่ยวได้หลากหลาย ทั้งสายกิน ช้อป ชมวิว และสัมผัสวัฒนธรรม ใครที่กำลังวางแผนทริปและมองหาที่พักไทเป ลองปักหมุดกิจกรรมน่าสนใจเหล่านี้ไว้ในแพลนได้เลย
● ไหว้พระที่วัดหลงซาน: สัมผัสบรรยากาศวัดเก่าแก่และเรียนรู้วัฒนธรรมไต้หวัน
● เดินเล่นย่านซีเหมินติง: ช้อปปิ้ง กินอาหารท้องถิ่น และถ่ายรูปกับบรรยากาศสุดคึกคัก
● ชมวิวจากตึกไทเป 101: ขึ้นจุดชมวิวเพื่อชมทัศนียภาพของเมืองไทเปจากมุมสูง
● ตะลุยตลาดกลางคืน: ลองชิมอาหารสตรีทฟู้ดและของกินยอดนิยม เช่น ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
● แช่ออนเซ็นที่เป่ยโถว: ผ่อนคลายท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ เหมาะสำหรับพักจากการเดินเที่ยวตลอดวัน
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การจองทำได้ไม่กี่ขั้นตอน เพียงค้นหาจุดหมายและวันที่ต้องการ เลือกตัวเลือกที่ตรงใจ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงิน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Promo Filter สำหรับค้นหาตั๋วที่มีโปรโมชั่น ช่วยให้เปรียบเทียบและมองหาตัวเลือกที่คุ้มค่าได้ง่ายขึ้น พร้อมฟีเจอร์ Price Alerts ที่ช่วยแจ้งเตือนเมื่อราคาตั๋วมีการเปลี่ยนแปลง จึงช่วยให้เลือกจังหวะจองได้เหมาะสมและมีโอกาสได้ราคาดี รวมถึงสามารถค้นหากิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ พร้อมจองผ่านแอปได้ในไม่กี่ขั้นตอน
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ไทเปมีที่พักให้เลือกหลากหลายสไตล์ รองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม 5 ดาวและ 4 ดาวสำหรับคนที่ต้องการความสะดวกสบาย ที่พักราคาประหยัดสำหรับสายเที่ยวคุ้มค่า หรือที่พักสำหรับครอบครัวและคนที่เดินทางคนเดียว รวมถึงมีกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกเติมเต็มทริปได้ตามความสนใจ
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