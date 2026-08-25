TPC Thailand Office เปิด 6 เสาหลักยุทธศาสตร์การลงทุนผ่านเทรนด์ “Well-being Economy” เดินหน้ามองหาโอกาสลงทุนผ่าน M&A ทั้งแบบร่วมทุน-พันธมิตร พร้อมเชื่อมธุรกิจไทยสู่เครือข่ายระดับภูมิภาค
กรุงเทพฯ 25 สิงหาคม 2569 — สำนักงานส่วนกลางของกลุ่มบริษัททีพีซี ในประเทศไทย (TPC Thailand Office) เปิดกลยุทธ์ทางธุรกิจพร้อมเติบโตภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Well-being Economy: A New Role for Business Beyond Sustainability” เผยแนวทางการลงทุนของกลุ่มที่มุ่งเชื่อมโยงการเติบโตทางธุรกิจเข้ากับการสร้างผลกระทบเชิงบวก และร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ เศรษฐกิจแห่งสุขภาวะ (Well-being Economy) ผ่าน 6 เสาหลักยุทธศาสตร์การลงทุน พร้อมมองหาโอกาสการลงทุนผ่านการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ การร่วมทุน และการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เดินหน้าเชื่อมโยงไทยสู่เวทีโลกผ่าน AT ONE IMPACT WEEK เวทีเสวนาระดับภูมิภาคเชื่อมโยงผู้นำและองค์กรจากทั่วโลก เตรียมกลับมาจัดขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่ 8–12 กันยายน 2569 ณ ประเทศสิงคโปร์
นางสาวจรรย์จิรา พนิตพล ผู้อำนวยการสูงสุด สำนักงานส่วนกลางประเทศไทย บริษัท ทีพีซี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า TPC (Tsao Pao Chee: เชาว์ เป่า ฉี) เป็นกลุ่มธุรกิจครอบครัวรุ่นที่ 4 ที่มีรากฐานการดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 120 ปี และมีเครือข่ายธุรกิจครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ พร้อมสำนักงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และไทย ซึ่งสำนักงานส่วนกลางประเทศไทยทำหน้าที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย และเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก (Impact Investment) โดยมุ่งแสวงหาโอกาสการลงทุนผ่านการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ การร่วมทุน และการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ กับองค์กรที่มีแนวทางสอดคล้องกับกลยุทธ์การปรับตัวสู่ยุคใหม่ และ 6 เสาหลักยุทธศาสตร์การลงทุนของ TPC (Six Investment Pillars) ซึ่งประกอบด้วย 1. สุขภาวะและการศึกษา (Well-being & Education) 2. สภาพภูมิอากาศและธรรมชาติ (Climate & Nature) 3. การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) 4. ระบบอาหาร (Food Systems) 5. เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ 6. การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต (Human Construct)
ทั้ง 6 เสาหลักมีความเชื่อมโยงกัน และเป็นกรอบสำคัญในการกำหนดทิศทางการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและร่วมวางรากฐานสู่เศรษฐกิจแห่งสุขภาวะ (Well-being Economy) ซึ่งเป็นสภาวะที่ทุกชีวิตสามารถเติบโต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Flourishing) โดยมีความยั่งยืนเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดย TPC เชื่อว่า บทบาทของภาคธุรกิจกำลังเปลี่ยนแปลง ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น การสร้างการเติบโตจึงไม่ควรมองเพียงผลตอบแทนทางการเงิน แต่ควรคำนึงถึงคุณค่าที่ธุรกิจและเงินทุนสามารถสร้างให้กับผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ดังนั้น TPC จึงกำลังมองหาโอกาสที่สามารถสร้าง ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินงาน และสร้างผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งไปพร้อมกัน
ปักหมุดประเทศไทย เชื่อมรากฐานธุรกิจเดิมสู่โอกาสการลงทุนใหม่
TPC Thailand Office มีฐานธุรกิจที่ประกอบด้วย กลุ่มบริษัทยูนิไทย (Unithai Group) ผู้นำด้านโซลูชันอุตสาหกรรมทางทะเลที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 50 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการเดินเรือ วิศวกรรมทางทะเล โลจิสติกส์ ท่าเรือ และโซลูชันด้านห่วงโซ่อุปทาน รวมถึง กลุ่มบริษัทออคเทฟ (OCTAVE) กลุ่มธุรกิจใหม่ที่มุ่งพัฒนาระบบนิเวศ ผลิตภัณฑ์ บริการ และองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี
TPC Thailand Office จึงมีบทบาทในการเชื่อมโยงรากฐานของธุรกิจอุตสาหกรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน เข้ากับการลงทุนและความร่วมมือในธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินงาน และสร้างผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง ควบคู่กับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งสุขภาวะ
จากประเทศไทยสู่เครือข่ายระดับโลก ผ่าน AT ONE IMPACT WEEK 2026
นอกเหนือจากการลงทุน TPC ยังมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่าน AT ONE IMPACT WEEK แพลตฟอร์มระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงผู้นำ ภาคธุรกิจ นักลงทุน และองค์กรจากทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด สร้างพันธมิตร และต่อยอดสู่การลงมือทำเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งสุขภาวะ โดยทำหน้าที่เป็นผู้นำเชื่อมสะพานระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตก (East-West Leadership Bridge)
ในปี 2025 งาน AT ONE IMPACT WEEK มีผู้เข้าร่วมกว่า 4,000 คน จาก 61 องค์กร ดำเนินกิจกรรมในงานกว่า 200 กิจกรรม ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือใหม่ 8 โครงการ และการรวมตัวของพันธมิตรระดับโลก 16 องค์กร ภายใต้ Impact Coalition for Planetary Well-being โดยหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญ คือ การก่อตั้ง Asia Ocean Fund มูลค่า 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุน Regenerative Finance การฟื้นฟูระบบนิเวศ และนวัตกรรมด้าน Blue Economy ในเอเชีย
จากความสำเร็จดังกล่าว TPC จึงเตรียมจัดงาน AT ONE IMPACT WEEK 2026 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8–12 กันยายน 2569 ณ ประเทศสิงคโปร์ พร้อมขยายรูปแบบสู่ “Forum & Festival” ที่ผสาน Forum, Lab และกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วม โดยมีพันธมิตรระดับโลก อาทิ World Economic Forum, National Geographic, Temasek Foundation และ Global Compact Network Singapore (UNGC)
สำหรับภาคธุรกิจ นักลงทุน และพันธมิตรจากประเทศไทย AT ONE IMPACT WEEK จึงเป็นโอกาสในการ เชื่อมต่อกับเครือข่ายระดับภูมิภาคและระดับโลก แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสำรวจความร่วมมือใหม่ ๆ ที่สามารถต่อยอดสู่การลงทุนและสร้างผลกระทบเชิงบวกในอนาคต
เดินหน้าสร้างโอกาสการเติบโตบทใหม่ในประเทศไทย
ในก้าวต่อไป TPC Thailand Office พร้อมเปิดรับการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจและพันธมิตรที่มีศักยภาพและเป้าหมายสอดคล้องกับกรอบการลงทุนของ TPC เพื่อร่วมกันค้นหาโอกาสที่ การเติบโตของธุรกิจและการสร้างผลกระทบเชิงบวกสามารถเดินหน้าไปพร้อมกัน