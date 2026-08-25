รมว.อุตฯจี้เพิกถอนใบอนุญาตรง.หมิงตี้ฯ หลังเกิดเหตุไฟไหม้ซ้ำ

”วราวุธ” สั่งเร่งปิดโรงงานและถอนใบอนุญาต “หมิงตี้เคมีคอล” เหตุเกิดไฟไหม้ซ้ำซาก จี้ดำเนินคดีทุกฐานความผิดเพิ่มเติม
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ (สอจ.สมุทรปราการ) ดำเนินคดีเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการโรงงานบริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด ซึ่งประกอบกิจการผลิตเม็ดโฟม EPS (Expandable Polystyrene) ในทุกฐานความผิด พร้อมเร่งดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด
สืบเนื่องจากเมื่อเวลา 06.00 น. ของวันนี้ (25 ส.ค.2569) เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในพื้นที่โรงงานอีกครั้ง ที่ตั้งอยู่ในซอยกิ่งแก้ว 21 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่มาแล้วเมื่อปี 2564 และสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
”เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รกร้าง ไม่มีการประกอบกิจการโรงงานแต่อย่างใด เพราะอยู่ระหว่างดำเนินการตามมาตรา 39 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 เพื่อเสนอให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้ซึ่งปลัดมอบหมายมีอำนาจสั่งปิดโรงงานตามกฎหมาย แต่ผู้ประกอบกิจการกลับไม่มีมาตรการป้องกันและควบคุมพื้นที่ที่เหมาะสม โดยกลับปล่อยให้บุคคลภายนอกสามารถบุกรุกเข้าพื้นที่และลักลอบเข้ามาตัดเศษเหล็ก เศษโลหะภายในพื้นที่เป็นระยะ ซึ่งข้อสันนิษฐานการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้อาจ้กิดจากประกายไฟกระเด็นไปติดเชื้อเพลิงที่ตกค้างอยู่ภายในพื้นที่ จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ แม้เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้สามารถควบคุมเพลิงจนสงบลง เมื่อเวลา 06.40 น. และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่กระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและยกระดับมาตรการควบคุมพื้นที่อย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมาเกิดเหตุซ้ำ สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบได้อีก
อย่างไรก็ตาม การออกคำสั่งปิดโรงงานซึ่งมีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จะทำให้ผู้ประกอบการรายนี้ไม่มีสิทธิประกอบกิจการโรงงาน และไม่สามารถอ้างประโยชน์จากการเป็นโรงงานตามกฎหมายได้