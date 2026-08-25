“เซปทิลเลียน” เปิดตัวแบรนด์ใหม่ “Print My Design” รุกตลาดเครื่องพิมพ์ 3 มิติผู้ใช้ทั่วไป เปิด 3 สาขา พร้อมชูแพลตฟอร์มออนไลน์ครบวงจรรายแรกในไทย

บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด (Septillion Co., Ltd.) ผู้จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติระดับอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 13 ปี ประกาศเปิดตัวแบรนด์ใหม่ “Print My Design” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 พร้อมเปิดให้บริการ 3 สาขา ได้แก่ ทรูดิจิทัล พาร์ค ซีคอนบางแค และเซ็นทรัล ศรีราชา เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติทั่วไปในประเทศไทย
การเปิดตัว Print My Design เป็นการแยกแบรนด์ (Brand Separation) อย่างชัดเจนจาก Septillion โดย Septillion ยังคงมุ่งเน้นตลาดเครื่องพิมพ์ 3 มิติระดับอุตสาหกรรม (Industrial Grade) สำหรับโรงงาน ห้องปฏิบัติการ และสถาบันการศึกษา ขณะที่ Print My Design จะดูแลกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เมกเกอร์ นักออกแบบ และครีเอเตอร์ ที่ต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติได้ง่ายขึ้น เครื่องพิมพ์ระดับ Consumer Grade จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ Bambu Lab, Creality, Elegoo, Anycubic และ HeyGears พร้อมวัสดุการพิมพ์ อุปกรณ์เสริม และบริการหลังการขายครบวงจร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกับที่ดูแลลูกค้าระดับอุตสาหกรรมมาตลอด 13 ปี
เว็บไซต์ printmydesign.netประเมินราคาทันที พร้อมระบายสีโมเดลออนไลน์รายแรกในไทย
พร้อมกันนี้ Print My Design เปิดตัวเว็บไซต์ www.printmydesign.net แพลตฟอร์มบริการพิมพ์ 3 มิติออนไลน์ครบวงจร
แพลตฟอร์มดังกล่าวมาพร้อมระบบประเมินราคาอัตโนมัติ (Instant Quote) ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดไฟล์โมเดล 3 มิติ ระบบจะคำนวณราคางานพิมพ์ทันที พร้อมเลือกวัสดุและตัวเลือกการพิมพ์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอใบเสนอราคา
นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์ระบายสีโมเดล (Model Coloring) ซึ่งบริษัทระบุว่าเป็นฟีเจอร์รายแรกในประเทศไทย ผู้ใช้งานสามารถออกแบบสีของโมเดลที่ต้องการพิมพ์ได้โดยตรงบนเว็บไซต์ก่อนสั่งพิมพ์จริง โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านโปรแกรม 3 มิติ
สำหรับลูกค้าธุรกิจและ SME สามารถสร้างและดาวน์โหลดใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการจัดซื้อและการอนุมัติงบประมาณ
ทั้งนี้ Print My Design มีแผนพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ บนเว็บไซต์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับแผนขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติเข้าถึงผู้ใช้งานไทยได้มากขึ้น
นายวรวรรธน์ วรรธนะโกวินท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด กล่าวว่า ตลอด 13 ปีที่ผ่านมา ทีมงาน Septillion ดูแลลูกค้าระดับอุตสาหกรรม ทั้งโรงงาน ห้องแล็บ และมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด แต่ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ 3 มิติไม่ได้เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว ผู้ใช้งานทั่วไป เมกเกอร์ นักออกแบบ และเยาวชนหันมาใช้งานกันมากขึ้น
“เราจึงแยกแบรนด์ Print My Design ขึ้นมาเพื่อดูแลกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่าย ในราคาที่จับต้องได้ พร้อมบริการจากทีมงานที่มีประสบการณ์จริง และเว็บไซต์ printmydesign.net คือก้าวสำคัญที่ทำให้การสั่งพิมพ์ 3 มิติง่ายเหมือนสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ รู้ราคาได้ทันที และออกแบบสีของชิ้นงานได้เอง”
พิกัด 3 สาขา Print My Design
- สาขาทรูดิจิทัล พาร์ค ชั้น 3 อาคาร East ทรูดิจิทัล พาร์ค ถนนสุขุมวิท (BTS ปุณณวิถี) กรุงเทพฯ
- สาขาซีคอนบางแค ชั้น 3 โซน IT ศูนย์การค้าซีคอนบางแค กรุงเทพฯ
- สาขาเซ็นทรัล ศรีราชา ชั้น 2 โซน Tech Space ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ภายในร้านทุกสาขา ลูกค้าสามารถชมเครื่องพิมพ์ 3 มิติรุ่นล่าสุด ทดลองใช้งานจริง เลือกซื้อวัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม รวมถึงรับคำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
เกี่ยวกับ Print My Design
Print My Design คือแบรนด์ค้าปลีกเครื่องพิมพ์ 3 มิติระดับ Consumer Grade และแพลตฟอร์มบริการพิมพ์ 3 มิติออนไลน์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซปทิลเลียน จำกัด เปิดให้บริการทั้งหน้าร้านและทางออนไลน์ที่ www.printmydesign.net
เกี่ยวกับ Septillion
บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติระดับอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์ระดับโลกมากกว่า 18 แบรนด์ อาทิ Formlabs, EOS, Materialise, HeyGears, Kings, UnionTech, Bambu Lab และ Creality ให้บริการลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการ และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.septillion.co.th