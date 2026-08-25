เริ่ม 1 ก.ย. นี้ รฟท.จอดเพิ่ม 4 ขบวน ที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ อำนวยความสะดวกปชช.-นักศึกษา

รฟท. ทดลองเพิ่มจุดจอด 4 ขบวนที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ เริ่ม 1 ก.ย. นี้ อำนวยความสะดวกประชาชนและนักเรียน–นักศึกษา ม.ศิลปากร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทดลองให้ขบวนรถธรรมที่ 251/252 และ 259/260 หยุดรับ–ส่งผู้โดยสารที่ หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกำหนดทดลองเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2570
สำหรับขบวนรถที่ทดลองเพิ่มจุดจอด มีรายละเอียดดังนี้
- ขบวนรถธรรมดาที่ 251 (ธนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์) หยุดจอดที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ เวลา 14.20 น.
- ขบวนรถธรรมดาที่ 252 (ประจวบคีรีขันธ์ - ธนบุรี) หยุดจอดที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ เวลา 09.21 น.
- ขบวนรถธรรมดาที่ 259 (ธนบุรี - น้ำตก) หยุดจอดที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ เวลา 15.05 น.
- ขบวนรถธรรมดาที่ 260 (น้ำตก - ธนบุรี) หยุดจอดที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ เวลา 08.18 น.
ทั้งนี้ เมื่อรวมกับขบวนรถโดยสารที่ให้บริการหยุดรับ–ส่งผู้โดยสาร ณ หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์อยู่เดิม จำนวน 10 ขบวน จะทำให้มีขบวนรถโดยสารที่หยุดรับ–ส่งผู้โดยสาร ณ จุดดังกล่าวรวม 14 ขบวน ถือเป็นการเพิ่มความสะดวกและทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่เดินทางมายังมหาวิทยาลัยศิลปากรและบริเวณโดยรอบ
ปัจจุบัน มีขบวนรถโดยสารที่หยุดรับ–ส่งผู้โดยสาร ณ หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ 10 ขบวน ดังนี้
- ขบวนรถธรรมดาที่ 254 (หลังสวน - ธนบุรี) หยุดจอดที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ เวลา 15.58 น.
- ขบวนรถธรรมดาที่ 255 (ธนบุรี - หลังสวน) หยุดจอดที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ เวลา 08.40 น.
- ขบวนรถธรรมดาที่ 257 (ธนบุรี – น้ำตก) หยุดจอดที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ เวลา 08.59 น.
- ขบวนรถธรรมดาที่ 258 (น้ำตก – ธนบุรี) หยุดจอดที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ เวลา 16.19 น.
- ขบวนรถธรรมดาที่ 261 (กรุงเทพ (หัวลำโพง) - สวนสนประดิพัทธ์) หยุดจอดที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ เวลา 11.00 น.
- ขบวนรถธรรมดาที่ 262 (สวนสนประดิพัทธ์ - กรุงเทพ (หัวลำโพง)) หยุดจอดที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ เวลา 17.33 น.
- ขบวนรถชานเมืองที่ 351 (ธนบุรี - ราชบุรี) หยุดจอดที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ เวลา 19.25 น.
- ขบวนรถชานเมืองที่ 352 (ราชบุรี - ธนบุรี) หยุดจอดที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ เวลา 06.00 น.
- ขบวนรถชานเมืองที่ 355 (กรุงเทพ (หัวลำโพง) - บ้านโป่ง) หยุดจอดที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ เวลา 18.18 น.
- ขบวนรถชานเมืองที่ 356 (บ้านโป่ง - กรุงเทพ (หัวลำโพง)) หยุดจอดที่หยุดรถพระราชวังสนามจันทร์ เวลา 06.28 น.