WISE คว้าสิทธิ์ใช้ Stretch Technology จาก GLAD® USA รายแรกของโลก เปิดตัวถุงซิปล็อกนวัตกรรมใหม่ จุได้มากขึ้น 30% ช่วยลด Food Waste

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ NEP เปิดตัว WISE Stretch’n Close ถุงซิปล็อกนวัตกรรมใหม่ หลังได้รับสิทธิ์จาก GLAD® USA แบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จัดเก็บอาหารระดับโลก ให้เป็นแบรนด์แรกของโลกที่ได้รับอนุญาตให้นำ Stretch Technology มาพัฒนาและทำตลาดภายใต้แบรนด์ของตนเอง นับเป็นครั้งแรกที่ GLAD® ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้แก่แบรนด์ภายนอก สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของ NEP พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทยสู่มาตรฐานสากล และเสริมศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
นายวีระชาติ โลห์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยรักษาความสดของอาหาร ลด Food Waste และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การได้รับสิทธิ์ใช้ Stretch Technology จาก GLAD® ไม่เพียงสะท้อนมาตรฐานระดับโลกของ WISE แต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญของแบรนด์ไทยในการร่วมพัฒนานวัตกรรมกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เพื่อต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด ESG และ BCG Economy
Stretch Technology จุได้มากขึ้น 30% แข็งแรง รองรับอาหารได้หลากหลาย
WISE Stretch’n Close พัฒนาด้วย Stretch Technology ร่วมกับโครงสร้าง Diamond Pattern ที่ช่วยกระจายแรงดึง เพิ่มความแข็งแรง ลดโอกาสการฉีกขาด และรองรับอาหารที่มีขนาดใหญ่หรือมีรูปทรงไม่สม่ำเสมอ เช่น เนื้อสัตว์ติดกระดูก อาหารทะเล หรือผักและผลไม้ขนาดใหญ่ ได้ดีกว่าถุงซิปล็อกทั่วไป พร้อมเพิ่มความจุได้มากกว่า 30% เมื่อเทียบกับถุงขนาดเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังมาพร้อมระบบ Airtight Seal ช่วยลดอากาศและการรั่วซึม รักษาความสดและคุณภาพของอาหารได้ยาวนาน อีกทั้งออกแบบสำหรับการจัดเก็บในช่องแช่แข็ง ช่วยลดการเกิด Freezer Burn (ภาวะอาหารแห้งเสียจากการแช่แข็ง)ทำให้อาหารคงความชื้น สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัสได้ดียิ่งขึ้น
Store More. Waste Less. นวัตกรรมเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ภายใต้แนวคิด “Store More. Waste Less.” ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบตามแนวคิด Lightweight Design เพื่อใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความจุที่เพิ่มขึ้นช่วยลดความจำเป็นในการใช้ถุงหลายใบสำหรับจัดเก็บอาหารในปริมาณเท่าเดิม เมื่อผสานกับคุณสมบัติในการรักษาความสดและยืดอายุอาหาร จึงช่วยลด Food Waste ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสนับสนุนการบริโภคอย่างรับผิดชอบ สอดคล้องกับแนวทาง BCG Economy และ ESG
ปัจจุบันตลาด Reclosable Zipper Packaging มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย Fortune Business Insights คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดจะเพิ่มจากประมาณ 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 เป็นกว่า 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2577 สะท้อนความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งความสะดวก ประสิทธิภาพในการจัดเก็บอาหาร และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
นายวีระชาติ กล่าวทิ้งท้ายว่า “การได้รับสิทธิ์ใช้ Stretch Technology จาก GLAD® ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ WISE และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทย เรามุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บอาหาร ลด Food Waste และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมสนับสนุนการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ‘Store More. Waste Less.’”