“เพดดิกรี” ชวนคนรักสุนัขเคลียร์คิว! พาเพื่อนสี่ขาวิ่งการกุศล “Run for Dog 2026” ปันรักสู่หมาจร 14 พ.ย.นี้ ที่ปากช่อง

”เพดดิกรี“หนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านโภชนาการสำหรับสุนัขที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์ เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Run for Dog 2026 รวมพลคน (รู้) ใจหมา วิ่งด้วยกันปันให้หมาจร” ชวนทุกคนร่วมเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้เป็นการช่วยเหลือน้องหมาจร ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2569 ณ เส้นทางรอบสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา
เพดดิกรี จะเปลี่ยนทุกย่างก้าวให้เป็นมื้ออาหารที่โภชนาการครบถ้วนและสมดุลสำหรับน้องหมาไร้บ้าน โดยทุกระยะทาง 1 กิโลเมตรที่วิ่ง จะแปลงเป็นอาหารสุนัข 1 กิโลกรัม มอบให้ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงพันธมิตร 3 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิเดอะวอยซ์ฯ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย และมูลนิธิใจด็อก เรสคิว
ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้ทั้งประเภท วิ่งพร้อมน้องหมาคู่ใจ (2.5 และ 5.5 กิโลเมตร) หรือ วิ่งเดี่ยว (5.5 และ 10.5 กิโลเมตร) ผู้สมัครและน้องหมาจะได้รับ Race Pack สุดพิเศษจาก เพดดิกรี® เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2569 (หรือจนกว่าบัตรจะหมด) มาสร้างโมเมนต์ดีๆ ร่วมกับสัตว์เลี้ยงผู้สนใจสมัครได้ที่ https://race.thai.run/runfordog2026 ช่องทางเดียวเท่านั้น หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook: PEDIGREE THAILAND
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