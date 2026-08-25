ทล.เปิดตัว “DOH Highway Radio” วิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง รู้ข้อมูลเดินทาง Real Time

กรมทางหลวงเปิดตัว “DOH Highway Radio” วิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ https://highwaytraffic.go.th/radio เพิ่มความสะดวก เข้าถึงข้อมูลการเดินทางแบบ Real Time ตั้งแต่ 21 สิงหาคม 69 นี้
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569 กรมทางหลวงได้เปิดช่องทางสื่อสารรูปแบบใหม่ “DOH Highway Radio” วิทยุออนไลน์สำหรับประชาชนและผู้ใช้ทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและขยายช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจราจรและการเดินทาง ให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลที่จำเป็นได้อย่าง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และเข้าถึงได้สะดวก โดยเฉพาะข้อมูลที่มีผลต่อการวางแผนการเดินทางและความปลอดภัยบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางหลวงแผ่นดิน โดยได้เริ่มออกอากาศแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569
DOH Highway Radio มุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ทางโดยตรงโดยการสื่อสารจะครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ การรายงานสภาพการจราจรและสถานการณ์บนทางหลวงแบบทันเหตุการณ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนเส้นทางและหลีกเลี่ยงจุดที่มีการจราจรติดขัดได้อย่างเหมาะสม การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงที่อาจส่งผลกระทบต่อการจราจร เพื่อให้ผู้ใช้ทางเตรียมตัวและเลือกเส้นทางได้ล่วงหน้า การแจ้งเตือนสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจกระทบต่อการเดินทาง เช่น น้ำท่วม พายุฝนฟ้าคะนอง ดินถล่ม หรือสะพานได้รับความเสียหาย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงระหว่างเดินทาง เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานและภารกิจของกรมทางหลวง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ การดูแลและพัฒนาโครงข่ายทางหลวง รวมถึงรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน พร้อมนำเสนอสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ทาง
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า DOH Highway Radio จะช่วยให้ประชาชน “รู้ข้อมูลก่อนเดินทาง สามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มความปลอดภัยตลอดการเดินทาง” โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการเปลี่ยนแปลง ของสภาพการจราจร อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารจากกรมทางหลวงได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ประชาชนสามารถรับฟัง DOH Highway Radio ได้ทางเว็บไซต์ https://highwaytraffic.go.th/radio ซึ่งเปิดให้รับฟังได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะออกอากาศสดทุกวันในเวลาเร่งด่วน ช่วงเช้า เวลา 05.00-09.00 น. และช่วงเย็น เวลา 16.00-20.00 น. และรายงานสดสภาพการจราจร ทุกต้นชั่วโมง ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. และ 20.00 น. ของทุกวัน
กรมทางหลวงมุ่งมั่นพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับข้อมูลที่ ถูกต้อง ทันสถานการณ์ และสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว อันจะนำไปสู่การเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น