กรมการค้าต่างประเทศ มั่นใจ Agri Plus Expo 2026 เป็นกลไกสำคัญเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย พร้อมขยายโอกาสทางการค้าในระดับสากล รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงการ จัดงาน “Agri Plus Expo 2026” ร่วมกับงาน Food & Hospitality Thailand (FHT) 2026 เมื่อวันที่ 19 -22 สิงหาคม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยกรมการค้าต่างประเทศให้ความสำคัญกับการยกระดับสินค้าเกษตรไทยจากสินค้าโภคภัณฑ์สู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง (High Value Agricultural Products) โดยมุ่งส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการสร้างแบรนด์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และแข่งขันได้ในระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
สำหรับการจัดงาน Agri Plus Expo 2026 ในครั้งนี้ยังนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยกับตลาด HoReCa ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีความต้องการสินค้าในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม สุขภาพ ความงาม และผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์แนวคิดด้านความยั่งยืน โดยการจัดงานร่วมกับ Food & Hospitality Thailand 2026 จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะและเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ นักลงทุน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ ตลอดจนเปิดช่องทางการตลาดใหม่ ๆ และต่อยอดไปสู่การส่งออกในอนาคต
นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยกว่า 70 แบรนด์ มากกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุม 3 กลุ่มสินค้าหลัก อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ความงาม สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมสีเขียว สะท้อนศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยที่นำองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาต่อยอดและเพิ่มมูลค่า และพร้อมก้าวสู่ตลาดโลก
ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจได้สัมผัสศักยภาพของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยตลอดงาน อีกทั้งยังมีกิจกรรม Agri Plus Clinic คลินิกให้คำปรึกษาเพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ
ดังนั้น Agri Plus Expo 2026 ไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยได้ขยายตลาด สร้างเครือข่ายทางการค้า แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตสินค้าเกษตรนวัตกรรมคุณภาพของโลก
“ กรมการค้าต่างประเทศเชื่อมั่นว่า Agri Plus Expo 2026 จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ขยายโอกาสทางการค้าในระดับสากล และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน “