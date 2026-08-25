เสร็จปี 70!ทช.ขยาย 6 เลน “สป.1006”บางบ่อ, บางเสาธง งบกว่า 1.4 พันล้าน แก้รถติดสุมทรปราการ

สร้างแล้วเกินครึ่ง!! กรมทางหลวงชนบท ลุยขยาย 6 เลน สาย สป.1006 "บางบ่อ, บางเสาธง"กว่า 9.5 กม. งบกว่า 1.4 พันล้านบาทคาดเสร็จปี 2570 แก้รถติดสมุทรปราการ หนุนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม-การค้า-การขนส่ง
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สป.1006 แยก ทล.3 - เคหะบางพลี อำเภอบางบ่อ, บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันการก่อสร้างเดินหน้าไปแล้วเกินครึ่ง คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ในปี 2570
ถนนทางหลวงชนบทสาย สป.1006 แยก ทล.3 - เคหะบางพลี อำเภอบางบ่อ, บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เดิมมีขนาดเพียง 4 ช่องจราจร ประกอบกับเป็นเส้นทางผ่านพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ผ่านชุมชนเคหะบางพลี ชุมชนเมืองใหม่บางพลี และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบดังกล่าวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันและในอนาคตมีแนวโน้มการใช้เส้นทางเพิ่มมากขึ้น ทำให้การจราจรโดยรอบมีปริมาณที่หนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสี่แยก ทล.3268 (ถนนเทพารักษ์) จะเป็นจุดที่มีปัญหาการจราจรติดขัดอยู่เป็นประจำ
ทช. จึงได้ดำเนินการขยายถนนสายดังกล่าว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ยกระดับการคมนาคมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมโดยรอบพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
โดยเป็นการขยายช่องจราจร จากเดิม 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ตอน รวมระยะทางดำเนินการ 9.525 กิโลเมตร ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 6+500 ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร และมีการปรับปรุงขยายสะพานข้ามคลอง จำนวน 7 แห่ง ใช้งบประมาณ 719.100 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 57 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก การขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานระบบระบายน้ำ งานกำแพงกั้นดิน และงานไฟฟ้าแสงสว่าง
ตอนที่ 2 ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจาก กม.ที่ 6+500 ถึง กม.ที่ 9+525.53 ระยะทาง 3.025 กิโลเมตร รวมทั้งมีการก่อสร้างสะพานข้าม ทล.3268 (ถนนเทพารักษ์) และก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลองสำโรง ใช้งบประมาณ 749.900 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 55 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอน อาทิ งานเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก งานเสาเข็มเจาะหล่อในที่ งาน Box Segments งานไฟฟ้าแสงสว่าง และงานปูแผ่นพื้นทางเท้าฯ
นอกจากนี้ ยังได้กำชับไปยังผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างให้เข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง การบริหารจัดการพื้นที่โครงการโดยให้เก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย รวมไปถึงการป้องกันฝุ่นในพื้นที่ โดยให้มีการเพิ่มรอบรดน้ำบริเวณโครงการก่อสร้างฯ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบและเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย