TFG มั่นใจธุรกิจครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง หลังราคาสุกร-ไก่ผ่านจุดต่ำสุด

คุณสุกันย์ ทำผล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจไก่ครบวงจร (ประเทศไทย / เวียดนาม), คุณภุชงค์ พรหมชาติ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจสุกรครบวงจร (ประเทศไทย / เวียดนาม) และคุณช่อมาศ เหลืองคำชาติ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารการลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) ร่วมนำเสนอข้อมูลในงาน Earnings Call โดยระบุว่า ภาพรวมผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกปี 2569 มีรายได้รวม 36,479.72 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 3,521.55 ล้านบาท พร้อมมั่นใจแนวโน้มครึ่งปีหลังเติบโตต่อเนื่อง หลังประเมินราคาสุกรและไก่ผ่านจุดต่ำสุดของปีแล้ว และมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ขณะที่บอร์ดมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.225 บาท/หุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 24 สิงหาคม 2569 และกำหนดจ่ายวันที่ 10 กันยายน 2569 ทั้งนี้ TFG เดินหน้าขยายธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจในเวียดนาม เพื่อสนับสนุนการเติบโตระยะยาว โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารชินวัตร 3 ห้องประชุมชั้น 9 Room 2 เมื่อเร็วๆ นี้