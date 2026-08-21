กฟผ.ระดมพลแพคถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่น่าน

นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำทีมผู้บริหาร พนักงาน และจิตอาสา กฟผ. ร่วมบรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.น่าน จำนวน 2,500 ถุง พร้อมน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน 2,500 แพ็ก ณ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี
ถุงยังชีพจำนวนนี้ กฟผ. จะนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จ.น่าน ในพื้นที่ อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.ภูเพียง และ อ.ปัว อำเภอละ 500 ถุง ภายในถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสารและอาหารพร้อมทาน โดยจะจัดส่งถึงพื้นที่ในวันที่ 22 สิงหาคม 2569 เพื่อส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปโดยเร็วที่สุด
ขณะเดียวกัน กฟผ. ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนืออย่างใกล้ชิด รวมถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำของ กฟผ. ได้ที่ https://water.egat.co.th/ หรือแอปพลิเคชัน EGAT One