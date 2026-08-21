บีทีเอส ถก "สนข.-กรมราง" เร่งสรุปลงทุน-ติดหัวอ่านบัตร EMV สายสีเขียวรั

บีทีเอส ถก "สนข.-กรมราง" เร่งสรุปลงทุน-ติดหัวอ่านบัตร EMV สายสีเขียวรับ"ตั๋วร่วม"ค่าโดยสาร 17-45 บาท หวั่นช่วงแรกแค่ช่อง swing gate อาจไม่พอ ด้านรฟม.นัดกทม.คุยปมโอนสีเขียว-สีทอง 31 ส.ค.นี้
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี (BTSC) กล่าวว่า นโยบายตั๋วร่วมและอัตราค่าโดยสายร่วม เริ่มต้น 17 บาท สูงสุดไม่เกิน 45 บาทต่อเที่ยว โดยเก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียวเมื่อเดินทางข้ามสายนั้น
เป็นนโยบายรัฐบาล ซึ่ง บีทีเอส รับทราบนโยบายและ ได้มีการหารือร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านเทคนิค เพื่อให้การบริการมีความสะดวกหรือมีปัญหาอุปสรรคกับผู้โดยสารน้อยที่สุด และเริ่มใช้มาตรการในวันที่ 1 มกราคม 2570 ตามเป้าหมายม
โดยหลักการ ระบบตั๋วร่วมและการจัดเก็บค่าโดยสารร่วม จะต้องมีการติดตั้ง หัวอ่านบัตร EMV Contactless (การแตะจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต) ให้ครบทุกประตูทางเข้าและทุกสถานี ซึ่งรถไฟฟ้า สายสีเขียวส่วนหลักและส่วนต่อขยาย มีประตูทางเข้าจำนวนกว่า 1,000 ช่อง ประเมิน ต้องใช้ เวลา 1 ปีครึ่ง
ดังนั้น จะหารือกับทางสนข.และกรมราง เพื่อหาแนวทางดำเนินการ ในระยะแรก เพื่อให้ทันเริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2570 ซึ่งมี 2-3 วิธี นอกจาก ติดตั้งประตู swing gate (ทางเข้า-ออกพิเศษ) แล้ว เพราะอาจจะไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และทำให้เกิดความแออัด ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวก
ส่วนผู้รับผิดชอบเข้ามาลงทุนในการติดตั้งหัวอ่านบัตร EMV ก็อยู่ระหว่างหารือร่วมกันและเร่ง สรุปโดยเร็ว
นายสุรพงษ์กล่าวถึงการจัดเก็บค่าโดยสารไม่เกิน 45 บาท กรณีข้ามสายว่า จะมี Clearing House เข้ามาดำเนินการ โดย กรณีผ่านระบบ BTS ก็จะจัดเก็บค่าโดยสารตามปกติแล้วมี Clearing House ดำเนินการคืนเงินให้กับผู้โดยสารภายใน 3 วัน ส่วนตัวเลขที่จะมีการอุดหนุนหรือชดเชยให้กับผู้ประกอบการ ยังจะต้องมีการหารือกันต่อไป
ปัจจุบัน รถไฟฟ้า สายสีเขียวทั้งเส้นทางหลักและส่วนต่อขยาย มี ผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ย ประมาณ 7-8 แสนคนต่อวัน ซึ่งคาดการณ์ว่า มาตรการ ตั๋วร่วมค่าโดยสาร 17-45 บาทต่อเที่ยว จะทำให้มีผู้โดยสารเพิ่มเกือบ 10%
รายงานข่าว จากกระทรวง คมนาคม ระบุ ว่า ประเด็นการโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทอง จากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายตั๋วร่วมและค่าโดยสารร่วมนั้น จะมีการหารือกันในวันที่ 31ส.ค.69 นี้
อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นประเมินว่า การโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว และสายสีทอง อาจจะดำเนินการได้ไม่ทันวันที่ 1 ม.ค. 2570 เนื่องจากมีรายละเอียดเกี่ยวข้องค่อนข้างมากทั้งเรื่องทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระเงินกู้ต่างๆ รวมถึงประเด็นเรื่องสัญญาจ้างเดินรถ ระหว่างกทม.กับ BTS ที่สิ้นสุดปี 2585 ทั้งนี้ ไม่เป็นอุปสรรคกับการเริ่มใช้ตัวร่วมและอัตราค่าโดยสารเริ่มต้น 17 ถึง 45 บาทต่อเที่ยว เนื่องจากดำเนินการผ่านการจ่ายค่าโดยสารด้วยบัตร EMV และมี Clearing House บริหารจัดการเรื่องค่าโดยสารกรณีเดินทางข้ามสาย