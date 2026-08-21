ทช.ระดม เจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรทำความสะอาด-ฟื้นฟูถนน"น่าน"หลังน้ำลด

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท สั่งการ ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือเครื่องจักร สนับสนุนภารกิจทำความสะอาดและฟื้นฟูถนนในจังหวัดน่านทันทีหลังน้ำลด พร้อมเคียงข้างประชาชน เตรียมมอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ
(21 ส.ค. 69) นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีผู้อำนวยการสำนักในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค และแขวงทางหลวงชนบทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในการนี้ อธิบดีฯ ได้สั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบท (สทช.) แขวงทางหลวงชนบท (ขทช.) ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่าน โดยให้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง ทั้งในด้านการฟื้นฟูเส้นทาง การคืนผิวจราจรให้ได้เร็วที่สุด การนำรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้าง ทำความสะอาดโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ระดับน้ำได้ลดลงแล้ว รวมไปถึงการนำรถบรรทุกเทท้ายใช้ในการขนวัสดุที่ชำรุดเสียหายเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว
นอกจากนี้ ยังได้กำชับในเรื่องการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ อาทิ ให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) และแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด นำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักร เข้าสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้แก่แขวงทางหลวงชนบทน่าน ตลอดจนการนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนและการมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ทช. ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างสะพาน/ถนน ทันที เพื่อเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ก่อน และจะทำการประเมินสถานการณ์ วางแผนฟื้นฟูซ่อมแซมในระยะยาวต่อไป นอกจากนี้ ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงในอนาคต ซึ่งหากประชาชนต้องการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อสายด่วน 1146 หรือแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ทั่วประเทศ