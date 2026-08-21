MEA หนุนไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ร่วมแชร์แนวทางบริหารความเสี่ยงระบบ IT–OT ตามมาตรฐาน IEC 62443

นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เข้aาร่วมการเสวนาผู้บริหาร (Executive Panel Discussion) หัวข้อ “Bridging the Gap Between IT and OT: Governance, Compliance (IEC 62443) and Risk Management in the Energy Sector” ภายในงานสัมมนา “IT/OT Cybersecurity for Next-Generation Energy” ณ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
การสัมมนาดังกล่าวร่วมจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA) กระทรวงพลังงาน และบริษัท แคสเปอร์สกี้ (ประเทศไทย) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ครอบคลุมการกำกับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC 62443 ตลอดจนการออกแบบและปกป้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และระบบเทคโนโลยีปฏิบัติการ (OT) ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยมีผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้วย สะท้อนถึงความตระหนักร่วมกันของทั้ง 3 การไฟฟ้าในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และความต่อเนื่องของระบบไฟฟ้าของประเทศ
ในการเสวนา ผู้ว่าการ MEA ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายจากการเชื่อมโยงระบบ IT และ OT ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะระบบพลังงานหมุนเวียนและโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant: VPP) ซึ่งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานแบบกระจายตัว เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน และสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า ผ่านเครือข่ายดิจิทัล ทำให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ต้องครอบคลุมทั้งข้อมูล อุปกรณ์ทางกายภาพ ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และความต่อเนื่องของระบบไฟฟ้า
มาตรฐาน IEC 62443 ถือเป็นแนวทางสำคัญสำหรับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบ OT และระบบควบคุมอุตสาหกรรม โดยให้ความสำคัญกับการแบ่งระบบออกเป็นโซน การกำหนดช่องทางการสื่อสารระหว่างระบบอย่างรัดกุม และการกำหนดระดับความปลอดภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยง พร้อมเน้นย้ำว่าความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็น “ความรับผิดชอบร่วมกัน” ระหว่างเจ้าของสินทรัพย์ ผู้รวมระบบ และผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ เพื่อให้ระบบได้รับการออกแบบและดูแลอย่างปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง ทั้งนี้ องค์กรด้านพลังงานสามารถเริ่มต้นยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การสำรวจและจัดทำบัญชีสินทรัพย์ IT–OT การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ การแบ่งส่วนเครือข่ายเพื่อจำกัดวงความเสียหาย ตลอดจนการจัดทำและซักซ้อมแผนตอบสนองต่ออุบัติการณ์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการเตรียมแผนสำรองเพื่อให้สามารถควบคุมและรักษาความต่อเนื่องของระบบได้ หากระบบดิจิทัลขัดข้อง
MEA ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ควบคู่กับการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า รองรับระบบพลังงานแห่งอนาคต และสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการประชาชนอย่างปลอดภัยและยั่งยืน