เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมส่งต่ออาหารและเครื่องดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.น่าน มอบห่วงใยถึงชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่สามารถกลับเข้าพื้นที่
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยดูแลความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยในช่วงที่ร้านค้าในพื้นที่บางส่วนยังไม่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ
สำหรับจุดให้ความช่วยเหลือ เป็นบริเวณจุดศูนย์รวมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำลดลงแล้ว แต่ยังมีกลุ่มประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าพื้นที่พักอาศัยได้ และได้เข้ามาพักอยู่ในจุดเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัย
ในการช่วยเหลือครั้งนี้ ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ สำนักปฏิบัติการพื้นที่ นำพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ นำอาหารและเครื่องดื่มที่มีความพร้อมสำหรับการบริโภค อาทิ ขนมปัง ข้าวกล่อง และสินค้าแช่แข็งที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเหมาะสม มาร่วมแจกจ่ายให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือเร่งด่วน ร่วมสร้างชุมชนอุ่นใจ ตามปณิธานองค์กร “Giving and Sharing” ของซีพี ออลล์ที่พร้อมเคียงข้างชุมชนและร่วมส่งต่อความห่วงใยในยามเกิดเหตุการณ์วิกฤต เพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไปด้วยกัน