N Health ฉลองครบรอบ 25 ปี เดินหน้าสู่อนาคต ยกระดับบริการสุขภาพด้วยนวัตกรรมและความร่วมมือ สร้าง Healthcare Ecosystem เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ –กลุ่มบริษัท N Health จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี ภายใต้แนวคิด “Dare to Dream | From One Bold Dream to Endless Possibilities เพื่อสะท้อนการเดินทางตลอด 25 ปีแห่งความมุ่งมั่นในการยกระดับบริการด้านสุขภาพ พร้อมประกาศทิศทางการเติบโตขององค์กรสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาบริการ นวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือ เพื่อร่วมขับเคลื่อน Healthcare Ecosystem และสร้างคุณค่าให้แก่ระบบสุขภาพไทยและภูมิภาคอย่างยั่งยืน
ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี N Health ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องจากผู้ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สู่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมบริการสนับสนุนทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค พยาธิวิทยา จีโนมิกส์ และบริการด้านสุขภาพที่หลากหลาย โดยยึดมั่นในมาตรฐาน คุณภาพ และความเชี่ยวชาญ พร้อมสนับสนุนโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ องค์กร และพันธมิตรในระบบสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารอาวุโส กลุ่ม 1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ BDMS ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และพันธมิตรจากภาคการแพทย์ เทคโนโลยี และธุรกิจสุขภาพ เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพในอนาคต
ภายในงาน นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัท N Health ได้นำเสนอวิสัยทัศน์และทิศทางการเติบโตขององค์กร โดยเน้นการต่อยอดศักยภาพของบริการด้านสุขภาพในทุกมิติ ผ่านการผสานองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ โรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า "ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ความสำเร็จของ N Health เกิดจากความไว้วางใจของลูกค้า ความร่วมมือจากพันธมิตร และความทุ่มเทของบุคลากรทุกคน งานครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ผ่านมา แต่เป็นการเดินหน้าสู่อนาคตด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการให้บริการ และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับระบบสุขภาพและส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนแก่สังคม"
หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของ N Health คือการพัฒนา Healthcare Ecosystem ที่เชื่อมโยงบริการด้านสุขภาพ เทคโนโลยีดิจิทัล เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และความร่วมมือจากพันธมิตร เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร พร้อมต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวินิจฉัย การแพทย์แม่นยำ และบริการด้านสุขภาพที่หลากหลาย ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและอุตสาหกรรมสุขภาพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ N Health ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ทั้งในกลุ่ม BDMS องค์กรวิชาชีพ หน่วยงานด้านการแพทย์ และพันธมิตรด้านเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด "Partnership for Endless Possibilities" เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างโอกาสใหม่ในการยกระดับบริการด้านสุขภาพให้ตอบโจทย์สังคมในระยะยาว
“Dare to Dream” จึงไม่ได้เป็นเพียงธีมของงานเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี แต่สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าคิด กล้าสร้างสรรค์ และกล้าพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ N Health เติบโตอย่างมั่นคงตลอด 25 ปีที่ผ่านมา และพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยความเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือ นวัตกรรม และการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ระบบสุขภาพของประเทศไทยและภูมิภาค
ตลอดระยะเวลา 25 ปี N Health ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ความมุ่งมั่น ความทุ่มเท และความกล้าที่จะฝัน คือรากฐานสำคัญของความสำเร็จที่ยั่งยืน การก้าวเข้าสู่ปีที่ 26 N Health ยังคงมุ่งมั่นสานต่อพันธกิจในการเป็นพันธมิตรด้านสุขภาพที่ได้รับความไว้วางใจ พร้อมยกระดับบริการในทุกมิติ ผ่านการผสานองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คนในทุกช่วงวัยต่อไป