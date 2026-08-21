เปิดแล้ว!วิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอิน–ปากช่อง ส่วน M 82 เปิด 28 ส.ค.นี้ เชื่อมด่วนพระราม 3- ดาวคะนอง ต.ค.70

“พิพัฒน์–สิริพงศ์” เปิดมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอิน–ปากช่อง ใช้ได้ 5 ด่าน ขึ้น–ลงสะดวก ทุกศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ลดแออัดมิตรภาพ ตั้งเป้าเปิดทุกวัน รับปีใหม่ 70 ส่วนM 82 ศุกร์ 28 ส.ค.นี้เปิดวิ่งตลอดสาย "พิพัฒน์"ดันต่อเชื่อมด่วนพระราม3- ดาวคะนอง ฯ สมบูรณ์ ต.ค.70
วันนี้ (21 สิงหาคม 2569) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน–นครราชสีมา เพิ่มเติมช่วง บางปะอิน–ปากช่อง ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร ณ ด่านบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทาง ฟรี ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 น. ถึงวันอาทิตย์ เวลา 24.00 น. เพิ่มทางเลือกการเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสู่นครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถขึ้น–ลง M6 ช่วงที่เปิดเพิ่มเติมได้ 5 จุด ได้แก่ ด่านบางปะอิน ด่านหินกอง ด่านแก่งคอย ด่านมวกเหล็ก และด่านปากช่อง โดยเส้นทางจะเชื่อมต่อกับ M6 ช่วงปากช่อง–ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาที่เปิดทดลองให้บริการอยู่แล้ว ทำให้การเดินทางจากพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลสามารถเข้าสู่เส้นทางสู่อีสานได้สะดวกและต่อเนื่องยิ่งขึ้น ช่วยแบ่งเบาการจราจรบน ถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเดิมสู่นครราชสีมาและภาคอีสาน โดยคาดว่าจะช่วยลดปริมาณการจราจรบนเส้นทางเดิมได้ประมาณ 30–40% โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และเทศกาลที่มีปริมาณรถหนาแน่น
ทั้งนี้ เป้าหมายเปิดทดลองให้บริการ ตลอดสาย 196 กิโลเมตร ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ประมาณวันที่ 25 ธ.ค.2569 เพิ่อรองรับเทศกาลปีใหม่ 2570 โดยยังคงให้ใช้ได้เฉพาะรถยนต์ 4 ล้อไปก่อน เนื่องจาก ยังมีการติดตั้งระบบ และทดสอบความพร้อม คาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและเก็บค่าผ่านทางในเดือนเม.ย.2570
นายพิพัฒน์กล่าวว่า มอเตอร์เวย์ M6 ตลอดสายบางปะอิน–นครราชสีมา มีระยะทาง 196 กิโลเมตร รอคอย 10 ปี กว่าจะเสร็จ เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์อีกเส้นหนึ่งในการเดินทางสู่อีสาน ทำหน้าที่เสริมศักยภาพโครงข่ายเดิมทั้งถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและเทศกาล การเปิด M6 เพิ่มเติมจะช่วยรองรับประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปยังสระบุรี ปากช่อง นครราชสีมา และจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สะดวกขึ้น ช่วยกระจายปริมาณรถออกจากเส้นทางหลัก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการเดินทางและขนส่งสินค้า ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ เมืองสำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวตลอดแนวเส้นทาง
@ศุกร์ 28 ส.ค. เปิดวิ่ง M82 ตลอดสาย ปักหมุด ต.ค.70 วิ่งเชื่อมทางด่วน พระราม 3- ดาวคะนองฯ
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2561 จะมีการเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M 82 เพิ่มเติมช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ทำให้วิ่งได้ตลอดสาย เริ่มตั้งแต่บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว โดยยังไม่เก็บค่าผ่านทาง ขณะที่จุดเชื่อมต่อ กับทางด่วน สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกฯ ของ ก่อนทางพิเศษแห่งประเทศไทย คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนเม.ย. 2570 และสามารถเปิดเชื่อมต่อเส้นทาง มอเตอร์เวย์ M 82 ได้เต็มรูปแบบ ในเดือนต.ค. 2570
ตามแผน กระทรวงคมนาคมก็จะเร่งผลักดันโครงการมอเตอร์เวย์ M5 สายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต – บางปะอิน ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร โดยต่อขยายจากดอนเมืองโทลล์เวย์ เชื่อมต่อการเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เชื่อมกับมอเตอร์เวย์ M6 ไปโคราช) คาดว่าจะเปิดประมูลเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน (PPP) ได้ปลายปี 2569 และมอเตอร์เวย์สาย M9 บางขุนเทียน-บางบัวทอง-บางปะอิน เชื่อมกับ M6 สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้าน นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า กรมทางหลวงได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านเส้นทาง การจราจร บุคลากร และระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน พร้อมบูรณาการตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธร หน่วยกู้ภัย และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดช่วงเปิดให้บริการ
ทั้งนี้ เนื่องจากบางส่วนของโครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างและติดตั้งระบบ จึงกำหนดให้ช่วงทดลองใช้เส้นทางได้เฉพาะ รถยนต์ 4 ล้อ และจำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และหลังปีใหม่ 2570 จะเปิดให้รถทุกประเภทขึ้นได้ และการจำกัดความเร็ว เป็นไปตามกฎหมายของรถแต่ละประเภท
โดยกรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนไม่จอดรถบนเส้นทางหรือบริเวณที่ไม่ได้จัดไว้เป็นจุดพัก และปฏิบัติตามป้าย เครื่องหมายจราจร และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ปัจจุบันงานก่อร้างโยธาของ M6 มีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 99 ขณะที่งานระบบและด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางมีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 92 โดยกรมทางหลวงจะดำเนินงานส่วนที่เหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงคมนาคมในการเปิดทดลองให้บริการตลอดสาย ฟรี ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี (BTSC) ผู้แทนกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR ผู้รับสัมปทานระบบ O&M ระบุว่า ขณะนี้เหลือ2 สัญญาที่ยังไม่เข้าพื้นที่ คาด สัญญา 4 คาดจะได้เข้า ดำเนินการเร็วๆนี้ ส่วนสัญญา ที่ 21 ตามแผนงานกรมทางหลวงจะก่อสร้างงานโยธาเสร็จแล้วส่งมอบพื้นที่ในเดือนพ.ย.69 ติดตั้งระบบ O&M ประมาณ 2 เดือน และทดสอบ เสมือนจริงประมาณ 1 เดือนมั่นใจว่าจะเปิดให้เวลาเต็มรูปแบบเก็บค่าผ่านทางได้ในเดือนเมษายน 2570