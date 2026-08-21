LOLANE ตอกย้ำความแข็งแกร่งในตลาด HAIR CARE คว้ารางวัล OUTSTANDING BRAND – HAIR CARE จาก BRAND FOOTPRINT THAILAND 2026 อีกก้าวสำคัญสู่การเติบโตในตลาด HAIR CARE

อีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของ “โลแลน (LOLANE)” แบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ดูแลและเปลี่ยนสีผมที่อยู่คู่ผู้บริโภคมากว่า 40 ปี ล่าสุดคว้ารางวัล “OUTSTANDING BRAND – HAIR CARE” จาก Brand Footprint Thailand 2026 โดย Worldpanel by Numerator สะท้อนความแข็งแกร่งของแบรนด์ท่ามกลางตลาด Hair Care ที่มีการแข่งขันสูง รวมถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เอกศาสตร์ สรรพช่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.ซี. เสรีชัยบิวตี้ จำกัด เป็นตัวแทน LOLANE รับมอบรางวัลเมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2569 ณ โรงแรม W Bangkok ภายในงาน Brand Footprint Thailand 2026 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อยกย่องแบรนด์ที่สามารถชนะใจและเป็นตัวเลือกของผู้บริโภคไทย
ความสำเร็จจาก “การเลือกจริง” ของผู้บริโภค
รางวัล Brand Footprint Thailand 2026 จัดโดย Worldpanel by Numerator Thailand โดยพิจารณาความแข็งแกร่งของแบรนด์ผ่าน Consumer Reach Points (CRPs) ซึ่งวัดทั้งจำนวนผู้บริโภคที่เลือกซื้อแบรนด์และความถี่ในการเลือกซื้อ จึงเป็นตัวชี้วัดพลังของแบรนด์จากพฤติกรรมการเลือกซื้อจริงของผู้บริโภค
สำหรับ LOLANE ผลจาก Beauty Panel Study ของ Worldpanel by Numerator Thailand ซึ่งติดตามพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคหญิงอายุ 18–54 ปี จำนวน 6,500 คนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2567 – 5 ตุลาคม 2568 พบว่า LOLANE มี Consumer Reach Points สูงถึง 8.2 ล้าน เพิ่มขึ้น 1.6 ล้าน ตอกย้ำการเติบโตของการเข้าถึงและการเลือกซื้อแบรนด์
เอกศาสตร์ กล่าวว่า “รางวัลครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความไว้วางใจที่ผู้บริโภคมีต่อ LOLANE และสะท้อนว่าการพัฒนาแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และ ประสบการณ์ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปและทำให้แบรนด์ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญในตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม”
กว่า 40 ปีแห่ง Hair Expertise สู่แนวคิด Premium but Affordable
จุดแข็งของ LOLANE มาจากความเชี่ยวชาญด้านเส้นผมที่สั่งสมมากว่า 40 ปีในฐานะส่วนหนึ่งของ SRC Group ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านเส้นผมครบวงจร ตั้งแต่ การผลิตและจัดจำหน่าย ไปจนถึง อุปกรณ์สำหรับธุรกิจซาลอน ทำให้แบรนด์เข้าใจทั้งผู้บริโภคและช่างผมมืออาชีพ
ท่ามกลางพฤติกรรม Beauty Consumer ที่ให้ความสำคัญทั้ง คุณภาพ ส่วนผสม ดีไซน์ ภาพลักษณ์ และความคุ้มค่า LOLANE วางแนวทาง Premium but Affordable ด้วยการผสาน คุณภาพ นวัตกรรม และ ประสบการณ์ที่ดีในราคาที่เข้าถึงได้
แนวทางดังกล่าวสะท้อนผ่าน LOLANE NATURA ที่ปรับโฉมและพัฒนาสูตรให้ตอบโจทย์ปัญหาเส้นผมเฉพาะด้าน พร้อมร่วมงานกับ “ญดา-นริลญา กุลมงคลเพชร” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ขณะที่ LOLANE NATURE CODE BOTANIC Hair Color Serum นำเสนอการเปลี่ยนสีผมควบคู่กับการดูแลเส้นผม ด้วยเนื้อเซรั่มที่เกลี่ยง่าย ช่วยปิดผมขาว ผสานสารสกัดจากธรรมชาติ ผ่านการทดสอบและประเมินโดยแพทย์ผิวหนัง และได้ “ออม-กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” เป็นพรีเซนเตอร์เพื่อเชื่อมต่อกับผู้บริโภครุ่นใหม่
เติบโตทั้ง Consumer และ Professional พร้อมเดินหน้าสู่ ปี 2027
นอกจากตลาด Consumer แล้ว LOLANE ยังต่อยอดความเชี่ยวชาญสู่กลุ่ม Professional Hair Care โดยผลิตภัณฑ์อย่าง PIXXEL PRO KERATIN SMOOTH และ LOLANE PIXXEL BOND RESETTER ได้รับการตอบรับที่ดี โดยกลุ่มสินค้าใหม่ด้านการบำรุงเป็นหนึ่งในหมวดที่มีการเติบโตสูงของบริษัทในปีนี้
สำหรับปี 2027 LOLANE เตรียมเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคไทยและเอเชีย ครอบคลุมการบำรุง ฟื้นฟู และสุขภาพเส้นผม พร้อมพัฒนาเฉดสีใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมให้สอดรับกับเทรนด์และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
เอกศาสตร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอขอบคุณผู้บริโภค คู่ค้า ร้านค้า ช่างผม และพนักงานทุกคนที่เชื่อมั่นและสนับสนุน LOLANE มาโดยตลอด ความไว้วางใจนี้ทำให้เรายืนหยัดมาได้เกือบครึ่งศตวรรษ และจะเป็นพลังให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป พร้อมผลักดัน LOLANE ให้เติบโตทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ สู่การเป็นแบรนด์ด้านเส้นผมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล”
เกี่ยวกับ Worldpanel by Numerator
Worldpanel by Numerator เป็นองค์กรระดับโลกด้าน Consumer & Shopper Insights เชี่ยวชาญการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผ่าน Continuous Consumer Panels ปัจจุบันมีเครือข่ายกว่า 130 Panels ครอบคลุม 69 ตลาดทั่วโลก ติดตาม Brand Choices มากกว่า 552,000 ล้านครั้ง ครอบคลุมกว่า 40,000 แบรนด์ และมากกว่า 500 หมวดหมู่สินค้า โดยมีประสบการณ์ในประเทศไทยมากกว่า 26 ปี โดย Brand Footprint ใช้ Consumer Reach Points (CRPs) เป็นหนึ่งในมาตรวัดสำคัญ โดยพิจารณาทั้งจำนวนผู้บริโภคที่เลือกซื้อแบรนด์และความถี่ในการเลือกซื้อ เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแบรนด์จากพฤติกรรมการเลือกซื้อจริง
ในปี 2026 LOLANE ได้รับรางวัล“OUTSTANDING BRAND – HAIR CARE” จาก Brand Footprint Thailand 2026 โดย Worldpanel by Numerator โดยผล Beauty Panel Study ซึ่งติดตามพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคหญิงอายุ 18–54 ปี จำนวน 6,500 คนทั่วประเทศ พบว่า LOLANE มี Consumer Reach Points 8.2 ล้าน เพิ่มขึ้น 1.6 ล้าน ในช่วงวันที่ 6 ตุลาคม 2567 – 5 ตุลาคม 2568