AURORA ทรานส์ฟอร์มร้านทองสู่ Lifestyle Retail ดันอันดับ Fortune พุ่ง 44 ขั้น

ผู้จัดการออนไลน์ - AURORA เปิดเบื้องหลังการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ พลิกภาพจาก “ร้านทอง” สู่ Modern Gold & Lifestyle Retail Brand ใช้ Consumer-Centric ผสาน Data-Driven ขับเคลื่อนสินค้าและประสบการณ์ลูกค้า ดันอันดับ Fortune Southeast Asia 500 ปี 2569 ขยับ 44 อันดับ สู่อันดับ 243 จาก 287 ในปีก่อน ติดอันดับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
นายอนิพัทย์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผู้บริโภคเปลี่ยนเร็วกว่าราคาทอง ทำให้ AURORA ต้องเปลี่ยนให้เร็วกว่าตลาด โดยใช้ความเข้าใจผู้บริโภคเป็นแกนหลักในการพัฒนาสินค้า บริการ และประสบการณ์ใหม่ๆ
ปัจจุบันลูกค้าอายุ 30-49 ปี มีสัดส่วน 58.24% ของฐานลูกค้าทั้งหมด ขณะที่กลุ่มอายุ 20-29 ปีมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยการซื้อทองเพื่อเป็นของขวัญและโอกาสพิเศษคิดเป็น 40% ของยอดซื้อทั้งหมด สะท้อนตลาดทองคำที่กำลังขยายจากการซื้อเพื่อการลงทุน สู่การบริโภคในชีวิตประจำวันและช่วงเวลาสำคัญของชีวิต
AURORA จึงเดินหน้าพัฒนาสินค้าและประสบการณ์ใหม่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและฟีดแบ็กลูกค้า พร้อมสร้างคอลเลกชันที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ หนึ่งในตัวอย่างคือ การ์ดทองแผ่น Disney Collection รวมถึงคอลเลกชัน Princess ที่ช่วยขยายฐานลูกค้าอายุ 20-39 ปี
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยกระดับ Customer Experience ด้วยกลยุทธ์ Omni Channel เชื่อมประสบการณ์ระหว่างออนไลน์และหน้าร้าน พร้อมพัฒนามาตรฐานบริการและการเข้าถึงสินค้าให้สะดวกยิ่งขึ้น
สำหรับผลการจัดอันดับ Fortune Southeast Asia 500 ปี 2569 ซึ่งอ้างอิงผลการดำเนินงานปี 2568 AURORA มีรายได้เติบโต 28.2% แตะ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้อันดับขยับจาก 287 ในปี 2568 มาอยู่ที่ 243 ขณะที่ปี 2567 อยู่ที่อันดับ 308 สะท้อนการไต่อันดับอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี
แม้การจัดอันดับ Fortune Southeast Asia 500 จะอ้างอิงผลประกอบการปี 2568 แต่ในปี 2569 AURORA ยังรักษาโมเมนตัมการเติบโต โดยช่วงครึ่งปีแรกมียอดขายเติบโต 57.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น 86% สะท้อนแรงส่งจากกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ และการเติบโตที่ไม่ได้พึ่งพาราคาทองคำเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการปรับโมเดลธุรกิจให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่ทองคำถูกมองเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนและการออม สู่สินค้าไลฟ์สไตล์ ของขวัญ และเครื่องสะท้อนตัวตน
สำหรับทิศทางครึ่งปีหลัง AURORA เตรียมเดินหน้ากลยุทธ์ Modern Gold & Lifestyle Retail Brand ผ่านการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและคอลเลกชันใหม่ ขยายการใช้งานทองคำไปยังโอกาสที่หลากหลาย พร้อมยกระดับประสบการณ์ในทุก Touchpoint และขยายเครือข่ายสาขา
“เป้าหมายของ AURORA ไม่ใช่การขายทองคำมากขึ้น แต่คือการทำให้ทองคำเข้าไปอยู่ในทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตผู้คน” นายอนิพัทย์กล่าว พร้อมระบุว่า บริษัทจะใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรมสินค้าเป็นกลไกสร้างการเติบโต ควบคู่กับการยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับธุรกิจค้าปลีกทองคำไทย“ นายอนิพัทย์ กล่าว.