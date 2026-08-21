ท็อปส์จดลิขสิทธิ์ “แปะอะไรก็ลด” ต่อยอด Gamification ดันครึ่งปีหลังโต 30%

ท็อปส์ เดินหน้าสร้างความแตกต่างในตลาดค้าปลีก จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาดของแคมเปญ “แปะอะไรก็ลด” ตอกย้ำความเป็นเจ้าของแนวคิด พร้อมยกระดับจากโปรโมชั่นสู่ Marketing Innovation ด้วยกลยุทธ์ Gamification และ Customer Empowerment หลังแคมเปญช่วงเดือนเมษายน–พฤษภาคม 2569 สร้างผลงานนิวไฮ ดันยอดซื้อต่อบิลโต 15% ความถี่ซื้อซ้ำเพิ่ม 16% ลูกค้าเข้าร่วมเพิ่ม 22% และลูกค้าใหม่เพิ่ม 13%
จักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด กล่าวว่า จุดเด่นของ “แปะอะไรก็ลด” คือการเปิดให้ลูกค้าเป็นผู้เลือกเองว่าจะนำส่วนลดไปใช้กับสินค้าใด จากเดิมที่แบรนด์เป็นผู้กำหนดโปรโมชั่น ทำให้แคมเปญสร้างทั้งความสนุก การมีส่วนร่วม และประสบการณ์ที่แตกต่าง จนพัฒนาเป็นหนึ่งในแคมเปญซิกเนเจอร์ของท็อปส์
ทั้งนี้ ผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคสะท้อนว่าคนไทยยุคใหม่เป็น Strategic Spenders มากขึ้น โดยผู้บริโภคกว่า 90–97% ในทุกเจเนอเรชันมีการคิดและเปรียบเทียบก่อนซื้อ ขณะที่ 71% ใช้ AI ช่วยค้นข้อมูลและเปรียบเทียบราคา ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้มองหาเพียง “ส่วนลดสูงสุด” แต่ต้องการความคุ้มค่าที่เหมาะกับตัวเอง
สำหรับครึ่งปีหลัง ท็อปส์จึงต่อยอดสู่ “ท็อปส์ แปะอะไรก็ลด พลัส” ฉลองครบรอบ 58 ปี เพิ่มกลไกการเล่นและสิทธิประโยชน์ให้เข้มข้นขึ้น พร้อมผนึกแบรนด์พันธมิตรกว่า 200 แบรนด์ ตั้งเป้ากระตุ้นการซื้อซ้ำ เพิ่ม Traffic ขยายฐานลูกค้า และดันยอดขายจากแคมเปญเติบโตกว่า 30%
แคมเปญ “ท็อปส์ แปะอะไรก็ลด พลัส” จัดระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม–30 กันยายน 2569 แบ่งสิทธิ์เป็น 3 รอบ ให้ลูกค้าวางแผนใช้คูปองได้ตามช่วงเวลา พร้อมรับสติ๊กเกอร์ส่วนลดสูงสุด 20% ตามยอดซื้อ และ Brand Sticker Discount จากพันธมิตรกว่า 200 แบรนด์ สูงสุด 30%
ไฮไลต์สำคัญคือกลไก “ยิ่งแปะ ยิ่งได้เพิ่ม” เมื่อลูกค้าใช้ Brand Sticker Discount ครบทุก 10 ดวง สามารถรับสติ๊กเกอร์ส่วนลดเพิ่ม 25% สำหรับการซื้อครั้งถัดไป โดยระบบสะสมสิทธิ์ผ่านสมาชิก The 1
ท็อปส์คาดหวังให้ “แปะอะไรก็ลด พลัส” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยอดขายครึ่งปีหลัง และเป็นต้นแบบในการต่อยอดแคมเปญไปยังรูปแบบธุรกิจและแบรนด์อื่นในกลุ่มเซ็นทรัล รีเทล ฟู้ด ในอนาคต.