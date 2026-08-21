“Uranus Clinic” บุกภาคใต้เปิดตัวสาขาใหม่ “เซ็นทรัล กระบี่” ขยายอาณาจักรความงามเหนือระดับใจกลางอันดามัน

ยกระดับความเลอค่าพร้อมเดินหน้าขยายอาณาจักรความงามอย่างยิ่งใหญ่ Uranus Clinic ตอกย้ำความสำเร็จพร้อมส่งมอบประสบการณ์ความงามและขยายการให้บริการสู่ทุกภูมิภาค ล่าสุดบุกภาคใต้เปิดสาขาใหม่ที่ เซ็นทรัล กระบี่ ใจกลางอันดามัน แลนด์มาร์กยอดฮิตเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก โดยปักหลักบนทำเลทองที่เป็นศูนย์รวมทางด้านเศรษฐกิจ
โดยมีกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งไทยและต่างชาติ จึงเหมาะกับการมอบประสบการณ์การดูแลตัวเองเหนือระดับแบบครบวงจร
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่รักในการดูแลตัวเอง เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของชาวกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ให้เข้าถึงบริการมาตรฐานเดียวกันของ Uranus Clinic
คุณฤชาภร คร้ามบุญลือ Chief Operating Officer ผู้บริหารยูเรนัส เผยถึงวิสัยทัศน์และหมุดหมายในการขยายอาณาจักรความงามแห่งใหม่ครั้งนี้ว่า “การเปิดตัวสาขาใหม่ “เซ็นทรัล กระบี่” มีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งทำเลที่ตั้งอันโดดเด่น เดินทางสะดวกสบาย เรามองเห็นศักยภาพอันมหาศาลของจังหวัดกระบี่ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีทัศนียภาพงดงามเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่รายล้อมไปด้วยกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนผู้คนในจังหวัดใกล้เคียงที่มีไลฟ์สไตล์พิถีพิถันในการดูแลตัวเอง
“ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จไปกับ Uranus Clinic ที่มอบนวัตกรรมความงามแบบเหนือระดับ เพื่อขยายการให้บริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีและโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรม Cool Plus Therapy ดูแลผิวด้วยเทคโนโลยี Electroporation ช่วยฟื้นบำรุงผิว พร้อมความเย็น -15°C ปลอบประโลมผิวให้ผิวรู้สึกสบายและดูเรียบเนียนขึ้น โปรแกรม Oxygen Therapy ที่ดูแลและฟื้นบำรุงผิวอย่างอ่อนโยน และโปรแกรม Aura Face Gold ดูแลผิวด้วยขั้นตอนมาส์กทองคำ
และโปรแกรมอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อเพิ่มความมั่นใจและพื้นที่แห่งความสุข เพราะแต่ละคนมีสไตล์ มีตัวตน และมีความมั่นใจ
ในแบบของตัวเองที่ Uranus Clinic เราเชื่อว่า ไม่มีนิยามเดียวของการดูดี มีเพียงการเลือกดูแลตัวเองในแบบที่ใช่สำหรับคุณ
โดยได้ 3 Brand Ambassador ตัวแทนแห่งความมั่นใจยุคใหม่ ที่จะมาร่วมส่งต่อพลังบวกและนิยามความงามในแบบฉบับของตัวเอง เอมมี่-มรกต “The Elegant Confidence” ความมั่นใจที่สง่างาม จุง-อาเชน “The Spotlight Icon” โดดเด่น ชัดเจน น่าจดจำ และ ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย “The Attraction” เสน่ห์ที่ดึงดูดทุกสายตา เพราะความเปล่งประกายที่แท้จริง ไม่ใช่การเป็นเหมือนใคร แต่คือการเป็นตัวเองอย่างมั่นใจ
“สำหรับผู้ที่สนใจสัมผัสประสบการณ์ความงามเหนือระดับ เราพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ มาร่วมฉลองเปิดสาขาใหม่ต้อนรับพี่น้องชาวใต้ เราจัดเต็มบิ๊กเซอร์ไพรส์ มอบโปรโมชันสุดพิเศษให้กับชาวกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ความงามเหนือระดับได้แล้ววันนี้ที่ Uranus Clinic สาขาเซ็นทรัล กระบี่ และทุกสาขาทั่วประเทศนะคะ”