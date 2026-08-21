TCMA รับ DCCE Climate Partner Award ตอกย้ำบทบาท “Climate Solutions Partner” ร่วมขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero 2050

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “พลังภาคีภูมิอากาศไทย : DCCE Climate Partner Award” จาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สะท้อนการยอมรับต่อบทบาทและผลงานจากการทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปลี่ยนเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ จากนโยบายสู่การลงมือทำจริง และร่วมขับเคลื่อนไทยสู่เป้าหมาย Net Zero 2050
นายนภดล รมยะรูป อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) กล่าวว่า TCMA ขอขอบคุณกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับการมอบรางวัลแก่ TCMA ในครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนถึงการยอมรับต่อความมุ่งมั่นและการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมแสดงความยินดีกับกรมฯ ในโอกาสครบรอบ 3 ปี และชื่นชมบทบาทของกรมฯ ในการเป็นกลไกหลักของประเทศในการประสานความร่วมมือและเร่งการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
“รางวัลพลังภาคีภูมิอากาศไทย หรือ DCCE Climate Partner Award สะท้อนถึงพลังของการทำงานร่วมกัน ไม่ใช่เพียงผลงานของ TCMA แต่เป็นผลจากการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริง TCMA พร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาแนวทางที่ตอบโจทย์ทั้งการลดคาร์บอน เศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” นายนภดล กล่าว
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา TCMA ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านภายใต้ Thailand 2050 Net Zero Cement and Concrete Roadmap กรอบการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตสู่ Net Zero 2050 ครอบคลุมเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรฐาน และกลไกทางเศรษฐกิจ เพื่อให้การลดคาร์บอนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม โดยมีผลลัพธ์สำคัญจากความร่วมมือและการสนับสนุนของหลายภาคส่วน อาทิ การผลักดันปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ภายใต้มาตรการทดแทนปูนเม็ด (Clinker Substitution) จนก้าวขึ้นเป็นปูนซีเมนต์โครงสร้างหลักของประเทศ และถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างทั่วประเทศ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยสามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสะสมได้มากกว่า 3.8 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ในระดับพื้นที่ TCMA ร่วมขับเคลื่อน “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีในพื้นที่ร่วมทดลองนโยบาย เทคโนโลยี และกลไกทางการเงินสีเขียว เพื่อพัฒนาแนวทางที่สามารถขยายผลได้ พร้อมต่อยอดความร่วมมือระดับนานาชาติ ผ่านโครงการ Decarbonization of the Cement and Concrete Sectors in Thailand ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแคนาดา 8 ล้านเหรียญแคนาดา
นอกจากนี้ TCMA ยังขยายบทบาทสู่ระดับภูมิภาค ผ่านการริเริ่ม 2035 AFCM Decarbonization Roadmap เพื่อสร้างทิศทางร่วมในการลดคาร์บอนของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในอาเซียน ต่อยอดจากการสร้างต้นแบบและการทำงานร่วมกันในประเทศไทยสู่ความร่วมมือในระดับภูมิภาค
ผลจากการทำงานดังกล่าวไม่ได้สร้างเพียงผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านการพัฒนาวัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การส่งเสริมการใช้วัสดุคาร์บอนต่ำผ่านการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Public Procurement: GPP) การเตรียมความพร้อมต่อมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของการค้าโลก และการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติ
รางวัลครั้งนี้จึงเป็นกำลังใจสำคัญให้ TCMA เดินหน้าสู่ “The NEXT Chapter to Net Zero 2050” ต่อยอดจากผลงานที่เกิดขึ้นแล้ว สู่การขยายผลในระดับอุตสาหกรรม พื้นที่ และภูมิภาค โดยผสานพลังของ
5 Engines to Net Zero ได้แก่ เทคโนโลยี นวัตกรรม พลังงาน เศรษฐกิจหมุนเวียน และดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านจากต้นแบบสู่การขยายผล จากการลดคาร์บอนสู่การสร้างโอกาสใหม่ และสร้างคุณค่าที่กว้างขึ้นทั้งต่อสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
“เป้าหมายของ TCMA ไม่ใช่เพียงการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ลดคาร์บอน แต่คือ
การร่วมสร้างระบบเศรษฐกิจที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Climate Action ที่สร้างคุณค่าให้ประเทศต้องเกิดจากการร่วมกันทำ ร่วมกันเปลี่ยน และร่วมกันสร้างทางออก TCMA พร้อมเดินหน้าบทบาท “Climate Solutions Partner” ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนประเทศไทยสู่ Net Zero 2050 ควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก” นายนภดล กล่าวทิ้งท้าย