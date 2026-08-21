InterSystems Asia READY 2026 เตรียมนำเสนอระบบสุขภาพที่พร้อมรองรับ AI

ผู้นำวงการสุขภาพระดับภูมิภาคร่วมสำรวจว่าข้อมูลที่เชื่อมโยงและทำงานร่วมกันได้จะช่วยขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพด้วย AI และเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศไทยได้อย่างไร
กรุงเทพฯ ประเทศไทย — 21 สิงหาคม 2569 — อินเตอร์ซิสเต็มส์ (InterSystems) ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ซึ่งบริหารจัดการเวชระเบียนมากกว่าหนึ่งพันล้านรายการทั่วโลกจะนำผู้นำวงการสุขภาพจากทั่ว เอเชียมารวมตัวกันที่กรุงเทพฯ ในงาน InterSystems Asia READY 2026 โดยงานจะมุ่งเน้นว่าข้อมูลที่เชื่อถือได้ ความสามารถ ในการทำงานร่วมกันระหว่างระบบ และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในทางปฏิบัติจะสามารถเร่งการพัฒนาการให้บริการ ด้านสุขภาพที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นและเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับ ภูมิภาคได้อย่างไร
ในขณะที่ประเทศไทยยังคงเดินหน้าลงทุนด้านสุขภาพดิจิทัล โรงพยาบาล บริษัทประกัน และผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ต่างให้ความสำคัญมากขึ้นกับข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับการตัดสินใจทางคลินิก เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และพัฒนาประสบการณ์ของผู้ป่วย ผู้นำในอุตสาหกรรมเห็นพ้องกันว่า ความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างระบบ กำลังกลายเป็นรากฐานสำคัญของการขยายการใช้งาน AI ให้ครอบคลุมทั่วทั้งภาคสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิผล โดยช่วยให้ผู้ให้บริการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และทีมดูแลผู้ป่วยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างปลอดภัย
แม้การนำ AI มาใช้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่องค์กรด้านสุขภาพจำนวนมากยังคงเผชิญความท้าทายหลายประการ ซึ่งรวมถึงระบบเดิมที่แยกส่วนออกจากกัน มาตรฐานข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย และความพร้อมของบุคลากร การแก้ไขอุปสรรคเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการให้บริการด้านสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างปลอดภัยและในวงกว้าง
งาน InterSystems Asia READY 2026 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2569 จะรวบรวมผู้บริหารวงการสุขภาพ บุคลากรทางคลินิก ผู้นำด้านสุขภาพดิจิทัลและ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จากทั่วภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับระบบสุขภาพที่เชื่อมโยงและชาญฉลาด
ภายในงานจะมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยลูเซียโน บรุสเตีย (Luciano Brustia)กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก และดอน วูดล็อก (Don Woodlock) ประธานบริษัท InterSystems ตลอดจนผู้นำวงการสุขภาพ จากประเทศไทยและทั่วเอเชีย งานสัมนานี้จะสำรวจการประยุกต์ใช้ AI ในทางปฏิบัติเวชระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ยุคใหม่ความสามารถในการทำงาน ร่วมกันระหว่างระบบ และการพลิกโฉมระบบสุขภาพในสถานการณ์จริง รวมถึง กรณีศึกษาจากโรงพยาบาลชั้นนำของไทย เช่น โรงพยาบาลบีเอ็นเอชและโรงพยาบาลเวชธานี
“ประเทศไทยมีโอกาสอย่างแท้จริงที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับภูมิภาคด้านระบบสุขภาพที่เชื่อมโยงและชาญฉลาด แต่การบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถไหลเวียนทั่วทั้งระบบนิเวศด้านสุขภาพได้อย่างปลอดภัย และมีเสถียรภาพ” ลูเซียโน บรุสเตีย กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อินเตอร์ซิสเต็มส์ กล่าว “Asia READY 2026 จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรด้านสุขภาพสามารถก้าวข้ามขั้นการทดลองใช้ AI และสร้างการพัฒนาที่วัดผลได้ ผ่านการประยุกต์ใช้ AI ในทางปฏิบัติบนพื้นฐานของข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันระหว่างระบบได้”
หัวข้อสำคัญภายในงาน Asia READY 2026 ประกอบด้วย:
• เวชระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่และ AI – สำรวจว่า AI ถูกผสานเข้ากับเวชระเบียนสุขภาพ อิเล็กทรอนิกส์อย่างไร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกที่ดียิ่งขึ้น
• การจัดการข้อมูลและความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างระบบ – การสร้างระบบนิเวศด้าน สุขภาพที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และภาคส่วนต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานสามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างปลอดภัย
• การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสุขภาพ – การใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบเรียลไทม์และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของบุคลากร การดำเนินงานของโรงพยาบาล และผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ป่วย
งาน Asia READY 2026 เป็นงานสำหรับผู้ได้รับเชิญเท่านั้น โดยจัดขึ้นสำหรับผู้บริหารวงการสุขภาพ ผู้นำด้านคลินิก และผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านเทคโนโลยีจากทั่วเอเชีย