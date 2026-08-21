การท่าเรือฯ ยกระดับความปลอดภัยท่าเรือกรุงเทพ ซ้อมรับมือเหตุสารกัมมันตรังสีตามมาตรฐาน ISPS Code

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เสริมความพร้อมด้านความปลอดภัยท่าเรือกรุงเทพตามมาตรฐานสากล ซ้อมรับมือเหตุลักลอบขนสารกัมมันตรังสี ทดสอบความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ระบบสื่อสาร และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้สามารถควบคุมและรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
ท่าเรือกรุงเทพจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ISPS Code Workshop ประจำปี 2569 โดยมีนายแถมสิน ศรีบางพลีน้อย รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน กทท. รวมถึงผู้แทนจากกรมเจ้าท่า กรมศุลกากร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ กรมควบคุมโรค ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ และสำนักงานเขตคลองเตย ฯลฯ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ณ ห้องประชุมริมน้ำ ตึกโอบี ท่าเรือกรุงเทพ
นายแถมสิน กล่าวว่า การฝึกซ้อมครั้งนี้มุ่งให้ทุกหน่วยงานเข้าใจบทบาทและขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุจริง โดยเฉพาะเหตุที่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตรังสีซึ่งต้องอาศัยการควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วและการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ผลจากการฝึกซ้อมจะนำไปใช้ทบทวนแผนและปรับปรุงขั้นตอนรับมือเหตุฉุกเฉินของท่าเรือกรุงเทพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภายในกิจกรรมมีการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง พร้อมสาธิตการตรวจสอบและเก็บกู้สารกัมมันตรังสี การระงับเหตุ และการอพยพ โดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ฝึกปฏิบัติจริงและทดสอบการสื่อสารระหว่างหน่วยงานในภาวะฉุกเฉิน
การฝึกซ้อมดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือกรุงเทพโดยกรมเจ้าท่า ตามข้อกำหนด International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) โดยท่าเรือกรุงเทพได้นำข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง U.S. Coast Guard มาปรับใช้ในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อเพิ่มความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉิน และสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของท่าเรือกรุงเทพตามมาตรฐานสากล