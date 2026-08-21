DEXONครึ่งปีแรกกำไรพุ่ง348ล. ขาดทุนลดเหลือ 37ล้านบาท-สภาพคล่องแกร่ง

DEXON โชว์รายได้ครึ่งปีแรกทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์แตะ 348 ล้านบาท Q2/69 และขาดทุนลดลงเหลือ 37ล้านบาท ยันกระแสเงินสดแข็งแกร่ง ทยอยคืนหนี้ หนุนสภาพคล่องดีขึ้น
นายมาร์ติน สตูวิค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2569 มีรายได้จากการให้บริการ 192 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จาก 184 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ผลขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 2 ล้านบาท จากขาดทุน 31 ล้านบาท หรือลดลง 93% มาจากการลดลงของต้นทุนการให้บริการ ประกอบกับการบริหารสัดส่วนโครงการและค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในไตรมาสนี้ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ส่วนงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 DEXON มีรายได้จากการให้บริการ 348 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จาก 337 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน และขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 37 ล้านบาท จากขาดทุน 67 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลงประมาณ 44% โดยรายได้เติบโตขึ้นมาจากธุรกิจบริการด้านเครื่องกลและซ่อมบำรุง รวมถึงความต้องการใช้บริการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing: NDT) ที่เติบโตอย่างต่ำเนื่องขณะที่ธุรกิจบริการตรวจสอบท่อนำส่งมีรายได้ลดลงอาจเกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งและสงครามในบางพื้นที่ และ การบริหารจัดการและการสร้างรายได้ที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจึงอยู่ระหว่างการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ เพื่อให้ธุรกิจกลับมาเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะต่อไป
นอกจากนี้การบริหารต้นทุนเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ผลประกอบการครึ่งปีแรกดีขึ้น โดยต้นทุนการให้บริการลดลง 5% จาก 292 ล้านบาท เหลือ 278 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เพิ่มจาก 13.5% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568 เป็น 20.4% ในปี 2569 ส่วน EBITDA Margin เพิ่มจาก 3.0% เป็น 8.0%
โดยช่วง 6 เดือนแรก DEXON มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 41 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อนในช่วงเดียวกัน บริษัททยอยชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินตามกำหนด ส่งผลให้หนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมลดลง 21% จาก 172 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2568 เหลือ 136 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569