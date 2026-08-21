กนอ.สั่งเบรกปรับพท.โครงการWHA ESIE5 บี้บริษัทส่งข้อเท็จจริง-แผนเยียวยาใน7วัน

กนอ. สั่งระงับการปรับพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 5 ที่ระยอง ขีดเส้น WHA แจงข้อเท็จจริงและส่งแผนเยียวยาใน 7 วัน ด้าน WHA เปิดศูนย์ประสานงานฉุกเฉินดูแลประชาชนใกล้ชิด
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุระเบิดหินภายในบริเวณพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 5 (WHA ESIE 5) อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ซึ่งมีเสียงระเบิดส่งผลให้แรงสั่นสะเทือนกระจายครอบคลุม 4 อำเภอในจังหวัดระยองว่า กนอ. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบร่องรอยของแนวหินในลักษณะยาวตรงผิดธรรมชาติ ซึ่งไม่ใช่การทำงานด้วยการขุดเจาะหรือใช้หัวเจาะกระแทก (Breaker) รวมถึงพบถุงแอมโมเนียมไนเตรตและสายไฟในบริเวณจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นส่วนประกอบของการระเบิดหิน กนอ.จึงได้สั่งระงับการปรับพื้นที่ หรือการเตรียมพื้นที่โครงการฯ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และห้ามมิให้บุคคลใดเข้าพื้นที่เกิดเหตุโดยเด็ดขาด
นอกจากนี้ กนอ. ได้มีหนังสือแจ้ง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อขอให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน และจัดทำแผนเยียวยา โดยชี้แจงขอบเขตการพิจารณาอนุญาตของ กนอ.ว่าครอบคลุมการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการฯ ตามสัญญาร่วมดำเนินงานและกฎหมายที่ กนอ. มีอำนาจเท่านั้น ส่วนกิจกรรมปรับพื้นที่ ขุดดิน ถมดิน หรือการใช้วัตถุระเบิดทำลายหิน จะอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้พัฒนาฯ และผู้รับจ้างต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าดำเนินการ โดยให้WHA ชี้แจงและจัดส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้ กนอ.ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
นายสุเมธ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจผลกระทบและรับฟังความคิดเห็นชุมชนโดยรอบเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ในรัศมี 1.1–8.86 กม. พบความเสียหายเพียง 1 จุด คือ บ้านเรือนประชาชนในระยะ 1.1 กม. ที่กระจกบานเกล็ดแตก ซึ่งได้ดำเนินการเปลี่ยนและติดตั้งทดแทนเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ผู้นำชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษาโดยรอบไม่พบความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่กระทบการเรียนการสอน และไม่มีชาวบ้านร้องเรียน และ มีผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่ 8 บริษัท ร่วมสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์และกลุ่มไลน์ Safety Club เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ เพื่อดูแลประชาชนอย่างทันท่วงที WH A ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนฉุกเฉินเฉพาะกิจ สำหรับรับแจ้งเหตุ ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งติดตามและให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
“กนอ.จะนำข้อมูลหลักฐานที่ได้รับภายใน 7 วันทำการไปประกอบการตรวจสอบ แล้วจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและสัญญาร่วมดำเนินงานอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยการกำกับ ควบคุม ดูแลการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฯ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม มาตรการ EIA ของโครงการ กฎหมาย กนอ. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนโดยรอบพื้นที่”ผู้ว่าการ กนอ. กล่าว