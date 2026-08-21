ไร้คู่แข่ง!ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีกฯ”ยื่นรายเดียว ประมูลที่พักริมทางมอเตอร์เวย์ M 6 ส่วน M 81 เหงาไม่มีเอกชนยื่น

ประมูลที่พักริมทาง มอเตอร์เวย์ M 6 “ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีกฯ” ยื่นรายเดียว ทั้ง 2 สัญญา ส่วน มอเตอร์เวย์ M 81สายบางใหญ่กาญจนบุรี ไร้เอกชนสนใจ คาดเส้นทางใหม่ หวั่นปริมาณจราจรไม่คุ้ม คาดปรับ RFP ใหม่
รายงานข่าวแจ้งว่า จากที่กรมทางหลวง (ทล.) ได้เปิดประกวดราคาคัดเลือก เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมาจำนวน 2 สัญญา และ ร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการที่พักริมทาง (Rest Area) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี จำนวน 1 สัญญา โดยเปิดขายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal : RFP) วันที่ 3 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ปรากฎว่า โครงการที่พักริมทาง มอเตอร์เวย์ M 6 มีบริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด หรือ PTTRM (บริษัทลูกของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) หรือ OR ) ยื่นซองเพียงรายเดียว ทั้ง 2 สัญญา ส่วนโครงการที่พักริมทาง มอเตอร์เวย์ M 81 ไม่มีเอกชนยื่นซอง
รายงานข่าวระบุว่า กรณีที่มีเอกชนยื่นประมูลโครงการที่พักริมทางมอเตอร์เวย์ M 6 เพียงรายเดียว ส่วน ที่พักริมทาง มอเตอร์เวย์ M 81 ไม่มีผู้ยื่นซองนั้นอาจเป็นเพราะมอเตอร์เวย์ทั้ง 2 สายเป็นเส้นทางใหม่ จึงอาจไม่มั่นใจในเรื่องปริมาณจราจร และเกรงว่าหากเข้ามาลงทุนแล้วอาจจะมีความเสี่ยงขาดทุน ส่วน PTTRM ถือว่าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มี ปั๊มน้ำมัน และร้านสะดวกซื้อ เป็นของตัวเอง จึงประเมินลงทุนแล้วคุ้มค่า
ส่วน กรณีที่มีเอกชนยื่นข้อเสนอรายเดียว ยังสามารถเดินหน้าพิจารณาข้อเสนอต่อไปได้ เนื่องจากเป็นการคัดเลือกตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุน ปี 2562 ไม่ใช่พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง โดยมีคณะกรรมการคัดเลือก (มาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุน ปี 2562) ดำเนินการ พิจารณาคุณสมบัติ เทคนิค และราคาซึ่งคาดว่าจะเปิดข้อเสนอแล้วเสร็จในเดือนก.ย. 2569
ส่วนที่พักริมทาง มอเตอร์เวย์ M 81 อาจ ต้องปรับเงื่อนไขใหม่ ให้จูงใจมากขึ้น เนื่องจากมีระยะทางสั้นกว่า M6
สำหรับ โครงการที่พักริมทาง มีเงื่อนไขการก่อสร้าง อาคารยกระดับคร่อมเหนือมอเตอร์เวย์ (Crossover) เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์และเชื่อมจุดพักรถสองฝั่ง ซึ่งมีการปรับจากเดิมที่ให้ก่อสร้างให้เสร็จภายใน 2 ปีแรกและเปิดให้บริการทันที ปรับเปลี่ยนไปดำเนินการประมาณช่วง 10 ปีท้ายสัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรในเส้นทาง และลดความเสี่ยงการลงทุน
สำหรับโครงการที่พักริมทาง M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา มูลค่า 3,520 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 สัญญา มี 15 แห่ง แบ่ง 2 สัญญา ได้แก่
สัญญาที่ 1 มี 8 แห่ง ประกอบด้วย 1.จุดพักรถ (Rest Stop) วังน้อย 2 แห่ง กม. 3+500 (ขาออก 11ไร่ ขาเข้า 9 ไร่) 2.จุดพักรถ (Rest Stop) หนองแค 2 แห่ง กม. 26+000 (ขาออก 7 ไร่ ขาเข้า 7 ไร่ ) 3.สถานบริการทางหลว ง(Service Area) สระบุรี 2 แห่ง กม.51+400 (ขาออก 17 ไร่ ขาเข้า 20 ไร่ ) 4.จุดพักรถ (Rest Stop) ทับกวาง 1 แห่ง กม.65+600 (ขาเข้า 7 ไร่) และ 5.ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) ปากช่อง 1แห่งกม. 108+700 (ขาเข้า 67 ไร่)
สัญญาที่ 2 มี 7 แห่ง ประกอบด้วย 1.จุดพักรถ (Rest Stop) ทับกวาง 1 แห่ง กม. 64+900 (ขาออก 8 ไร่) 2.ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) ปากช่อง 1 แห่ง กม. 107+600 (ขาออก 71 ไร่) 3.จุดพักรถ (Rest Stop) ลำตะคอง 1 แห่ง กม.122+000 (ขาออก 15 ไร่) 4.สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) สีคิ้ว 2 แห่ง กม. 147+500 (ขาออก 26 ไร่ ขาเข้า 22 ไร่ ) และ 5.จุดพักรถ (Rest Stop) ขามทะเลสอ 2 แห่ง กม.173+100 (ขาออก 10 ไร่ ขาเข้า 10 ไร่ )
ส่วนที่พักริมทาง M81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มูลค่า 2,380 ล้านบาท จำนวน 1 สัญญา มี 6 แห่ง ประกอบด้วย 1.สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) นครชัยศรี 2 แห่ง ช่วง กม.19+500 (ขาออก 58 ไร่ ขาเข้า 69 ไร่ ) 2. สถานที่บริการทางหลวงเมือง (Service Area) นครปฐม 2 แห่ง ช่วงกม. 47+500 (ขาออก 45 ไร่ ขาเข้า 50 ไร่ ) 3.จุดพักรถ (Rest Stop) ท่ามะกา 2 แห่ง ช่วงกม.70+900 (ขาออก 39 ไร่ ขาเข้า 39 ไร่ )
ลงทุนทั้ง 2 สายทาง เป็น PPP- Net Cost มีระยะเวลา ดำเนินการรวมทั้งสิ้นเกิน 32 ปี แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ออกแบบและก่อสร้าง พร้อมเปิดให้บริการภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ให้เริ่มงาน NTP ระยะที่ 2 การดำเนินงานและบำรุงรักษา ( O&M) โดยมีระยะเวลาดำเนินการนับแต่วันเปิดให้บริการที่ระบุในหนังสือรับรองการเปิดบริการเต็มรูปแบบจนครบกำหนด 32 ปี คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ และทยอยเปิดบริการเป็นระยะ ตั้งแต่ปี 70 และครบทั้งหมดภายใน 2 ปี