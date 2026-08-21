รฟม.เซ็นจ้างศึกษาออกแบบรถไฟฟ้า”สีเทา-สีเงิน” เจรจา’ชมพู-เหลือง’เพิ่มช่อง EMV รับตั๋วร่วม

รฟม.เซ็นจ้างที่ปรึกษารถไฟฟ้า 2 สายใหม่ ”สีเทา-สีเงิน”แล้ว คาดใช้เวลา 1 ปี สรุปเสนอครม.ปี 71 ส่วนสีน้ำตาล”แคราย-ลำสาลี ปรับแบบร่วมทางด่วน N1,N2 ยังไม่จบ ลุยเจรจา“ชมพู-เหลือง”ติดตั้งช่อง EMV เพิ่ม ดีเดย์ 1 ม.ค.ใช้ 17-45 บาททุกสาย
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า จากที่รฟม.ได้เปิดประกวดราคาคัดเลือกที่ปรึกษา เพื่อศึกษาทบทวนและออกแบบรายละเอียด โครงการรถไฟฟ้าจำนวน 2 สาย ที่ได้รับโอนจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) คือ รถไฟฟ้าสายสีเงิน ช่วงบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ รถไฟฟ้าสายสีเทา ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ ล่าสุดได้สรุปผลและลงนามสัญญาผู้รับจ้างทั้ง 2 โครงการเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการศึกษาทั้งความเหมาะสมของโครงการ รูปแบบการลงทุน และจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงศึกษาเรื่อง อัตราค่าโดยสารร่วม ใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณ 12 เดือน คาดสรุปผลการศึกษาและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้ง 2 โครงการช่วงปลายปี 2571
เบื้องต้นคาดว่าทั้ง 2 โครงการจะลงทุนในรูปแบบ PPP Gross Cost (รูปแบบการร่วมลงทุนที่ภาครัฐเป็นผู้ลงทุนงานโยธา รับความเสี่ยงด้านรายได้ทั้งหมด โดยจ้างเอกชนก่อสร้างระบบและบริหารจัดการโครงการในระยะยาว แล้วจ่ายค่าตอบแทนให้เอกชนตามบริการที่ส่งมอบ)
นายกาจผจญ กล่าวว่า รถไฟฟ้าสายสีเงิน ช่วงบางนา -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีการปรับเพิ่มเส้นทางให้เชื่อมต่อไปถึงอาคารผู้โดยสารด้านใต้ (South Terminal) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งได้มีการหารือกับ บริษัท ท่าอากาศยายไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เบื้องต้นแล้ว เนื่องจากจะต้องใช้พื้นที่บางส่วนของทอท. ส่วนรถไฟฟ้าสายสีเทา ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ จมีการศึกษาการเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายอื่นให้มีความสะดวกด้วย
ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีฟ้า ช่วงดินแดง - สาทร ระยะทาง 9.5 กม. ยังอยู่ระหว่างการเตรียมแผนดำเนินการ เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพในระยะต่อไป โดยจะมีการพิจาณาความเหมาะสมอีกครั้ง ในปี 2572
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) ระยะทาง 22.10 กม. รฟม.ยังอยู่ระหว่างศึกษาทบทวนทั้งเรื่องอัตราค่าโดยสารร่วม และการปรับแบบช่วงถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ในระยะที่ 1 (ถนนประเสริฐมนูกิจ-ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก) หรือตอน N2 และ โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - ฉลองรัช (N1) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป
@เจรจา “ชมพู-เหลือง”ติดตั้งช่องรับบัตร EMVเพิ่ม
นายกาจผจญ กล่าวว่า นโยบายตั๋วร่วมและอัตราค่าโดยสายร่วม 17-45 บาทต่อเที่ยว โดยเก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียวเมื่อเดินทางข้ามสายนั้น คณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วม (คนต.) มอบหมาย ให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการ ซึ่งรฟม.ได้หารือกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงินและ MRT สีม่วง และจะหารือกับผู้ให้บริการ MRT สีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) และ MRT สีชมพู (แคราย–มีนบุรี) ติดตั้งเครื่องอ่านบัตร EMV รองรับระบบตั๋วร่วมให้ครอบคลุมประตูทางเข้าระบบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถานีที่มีผู้โดยสารหนาแน่น จากปัจจุบัน สีเหลืองและสีชมพู มีประตูรับบัตร EMV 1-2 ช่องที่ประตู swing gate (ทางเข้า-ออกพิเศษ)
ส่วนรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทอง ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กรุงเทพมหานคร (กทม.) คนต.มอบหมายให้ กทม.เจรจากับ บีทีเอส โยมีเป้าหมายเก็บค่าโดยสายร่วม 17-45 บาทต่อเที่ยวได้ในวันที่ 1 มกราคม 2570
@ ลงนามจ้างที่ปรึกษาออกแบบ-ทบทวน EIA รถไฟฟ้า”เทา-เงิน” รับนโยบาย”ตั๋วร่วม”คาดชงครม.ปี 71
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2569 รฟม.ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารายละเอียดความเหมาะสมและออกแบบ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา ระยะที่ 1 ช่วงวัชรพล – ทองหล่อ โดย มีบริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด (Lead firm) วงเงิน 76.35 ล้านบาท ระยะเวลา 360 วัน
และลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารายละเอียดความเหมาะสมและออกแบบ โครงการรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีเงิน ช่วงบางนา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีกลุ่มที่ปรึกษา นำโดย บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด (Lead Firm) วงเงิน 75.70 ล้านบาท ระยะเวลา 360 วัน คาดสรุปการศึกษา เสนอครม.ได้ในเดือน ส.ค. ปี 2571 เริ่มก่อสร้างเดือนก.ค. 2573 ตามแผนเปิดให้บริการ เดือนต.ค. 2576