ทช.เผยถนน – สะพาน พื้นที่ จ.น่าน น้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้ 7 แห่ง ติดตั้งป้ายเตือน ไฟกระพริบจุดเสี่ยง

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเร่งด่วน กำชับลาดตระเวนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ติดตั้งป้ายเตือนและนำเครื่องมือเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนนทันทีหลังน้ำลด เผยถนน-สะพาน 7 จัดน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้
วันที่ 20 ส.ค. 69 นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเร่งด่วน โดยได้สั่งการให้จัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำบริเวณโครงข่ายถนนทางหลวงชนบทอย่างใกล้ชิด พร้อมติดตั้งป้ายเตือน ไฟกระพริบในพื้นที่เสี่ยง เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
สำหรับพื้นที่จังหวัดน่าน ปัจจุบันแขวงทางหลวงชนบทน่าน นำเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ถุงกันน้ำท่วม (BIGBAG) ป้ายเตือน สิ่งอำนวยความปลอดภัย เข้าจัดการเส้นทางบริเวณที่มีเหตุอุทกภัยและติดตั้งป้ายเตือนในบริเวณที่มีน้ำท่วมเรียบร้อยแล้ว โดยได้กำชับให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์จนกว่าระดับน้ำจะลดลง จากนั้นให้เร่งสำรวจความเสียหายผลกระทบของผิวทาง โครงสร้างถนนและสะพาน เพื่อเข้าดำเนินการฟื้นฟูซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถสัญจรผ่านได้โดยเร็วต่อไป
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทน่าน ได้รายงานเหตุอุทกภัยบนถนนทางหลวงชนบท ล่าสุดมีเส้นทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ประกอบด้วย ถนน 3 สายทาง สะพาน 4 แห่ง และสามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง
1.นน.3007 แยก ทล.101 (กม.ที่ 398+942) – บ้านนาหนุน อ.ท่าวังผา กม.ที่ 9+300-15+200 ระดับน้ำ 50 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)
2.นน.3019 แยก ทล.101 (กม.ที่ 372+693) – บ้านมงคลเจริญสุข อ.ภูเพียง กม.ที่ 7+150 - 8+300 ระดับน้ำ 100 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)
3.นน.4020 แยก ทล.1168 (กม.ที่ 0+700) – บ้านห้วยสอน อ.ภูเพียง,เวียงสา กม.ที่ 0+000 – 14+500 ระดับน้ำ 50 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)
4.นน.022 สะพานสบหนอง ต.ตาลชุมพัฒนา อ.ท่าวังผา จ.น่าน กม.ที่ 0+000-0+600 น้ำท่วมตัวสะพาน/เชิงลาดสะพาน ระดับน้ำ 170 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)
5.นน.021 สะพานหัวเวียงเหนือ - น้ำต้วนพัฒนา อ.ภูเพียง จ.น่าน กม.ที่ 0+000-0+600 น้ำท่วมเชิงลาดสะพาน ระดับน้ำ 130 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)
6.นน.007 สะพานดู่ใต้พัฒนา ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน กม.ที่ 0+000-1+300 น้ำท่วมเชิงลาดสะพาน ระดับน้ำ 80 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)
7.นน.012 สะพานนครน่าน อ.เมือง,ภูเพียง จ.น่าน กม.ที่ 0+000-0+200 ปิดสะพาน ระดับน้ำ 110 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)
8.นน.017 สะพานวังม่วงพัฒนา อ.ปัว จ.น่าน เชิงลาดสะพาน กม.ที่ 0 +000-1+000 (ผ่านได้)
9.นน.3026 แยก ทล.101 (กม.ที่ 413+704) - บ้านน้ำฮาว อ.ปัว, ท่าวังผา กม.ที่ 3+400-3+600 (ผ่านได้)
10.นน.4020 แยก ทล.1168 (กม.ที่ 0+700) - บ้านห้วยสอน อ.ภูเพียง,เวียงสา กม.ที่ 31+425 ดินสไลด์ไหล่ทางทรุดตัว (ผ่านได้)
11.นน.4002 แยก ทล.1091 (กม.ที่ 104+169) - บ้านห้วยเลียบ อ.เวียงสา กม.ที่ 11+900-11+940 ดินสไลด์ไหล่ทางทรุดตัว (ผ่านได้)
นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำในเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนและบุคลากรของกรมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) และแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ เตรียมน้ำดื่ม อาหาร ถุงยังชีพ เพื่อไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัย เป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นและให้กำลังใจแก่ประชาชนอีกด้วย