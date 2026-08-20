InterCare Asia 2026 เปิดเวทีนวัตกรรมสุขภาพ ตอบโจทย์ทุกความท้าทาย ร้านสปา-นวด-เวลเนส เชื่อมธุรกิจรองรับเทรนด์ Longevity แห่งอนาคต

เปิดฉาก InterCare Asia 2026 งานแสดงสินค้า นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ที่รวบรวมสินค้า เทคโนโลยี และโซลูชันด้านการดูแลสุขภาพสำหรับคนทุกวัย พร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรด้านสุขภาพ และพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อรองรับการเติบโต ของธุรกิจสปา นวด รวมถึงเวลเนส และอุตสาหกรรมสุขภาพที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย
เทรนด์การดูแลสุขภาพ และการมีสุขภาวะที่ดีให้ชีวิตยืนยาว (Longevity) กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภค ความต้องการสินค้า และบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ รวมถึงการใช้ชีวิตให้มีคุณภาพ และเข้าถึงการบริการ ดูแล และฟื้นฟู ตลอดจนเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการใช้ชีวิตอย่าปลอดภัย จึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การตอบรับเทรนด์สุขภาพไม่ใช่เพียงประเด็นด้านสาธารณสุขเพียงเท่านั้น แต่เป็นวาระสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชน เพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศน์ ที่ช่วยให้คนทุกวัยสามารถมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้า และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในอนาคต โดยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับการดูแลสุขภาพจะมีบทบาทสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดข้อจำกัดในการดูแล และเพิ่มประสิทธิภาพของบริการ
ขณะเดียวกันยังสามารถสร้างอุตสาหกรรม และโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยได้อีกด้วย
InterCare Asia เชื่อม Health & Wellness สู่โอกาสทางธุรกิจ
แนวโน้มสังคมรักสุขภาพกำลังผลักดันให้ตลาด Health & Wellness เติบโตครอบคลุมมากกว่าเรื่องการรักษาพยาบาล ตั้งแต่การป้องกันและดูแลสุขภาพ การฟื้นฟูร่างกาย อาหารและโภชนาการ การบำบัดผ่อนคลาย ไปจนถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาช่วยยกระดับการดูแลและคุณภาพชีวิต
การจัดงานแสดงสินค้าจึงมีบทบาทสำคัญในการนำผู้ประกอบการ เจ้าของเทคโนโลยี ผู้ให้บริการ นักลงทุน และผู้ซื้อมาเชื่อมโยงกัน ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การนำเสนอนวัตกรรม การสร้างเครือข่าย และการต่อยอดสู่ความร่วมมือทางธุรกิจ ทั้งยังเป็นช่องทางสำคัญในการผลักดันนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงตลาดใหม่ในระดับภูมิภาค
งาน InterCare Asia 2026 จัดขึ้นเพื่อเป็นมากกว่างานแสดงสินค้า โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมสุขภาพและการบำบัดดูแล ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ประกอบการโรงพยาบาล ร้านสปา ร้านนวด คลินิกสุขภาพ ผู้ให้บริการศูนย์ดูแลและพักฟื้น บุคลากรทางการแพทย์ และศูนย์สุขภาพ ไปจนถึงนักลงทุน โดยภายในงานรวบรวมสินค้า บริการ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตอย่างครบวงจร อาทิ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพและการมีสุขภาวะที่ดีและชีวิตที่ยืนยาว (Longevity) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการฟื้นฟู อาหารและโภชนาการ อุปกรณ์ช่วยเหลือในการดำเนินชีวิต เทคโนโลยี Smart Living รวมถึงบริการและโซลูชันสำหรับโรงพยาบาล สปา ร้านนวด คลินิกสุขภาพ สถานดูแล และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
จาก Aging Society สู่โอกาสใหม่ของเศรษฐกิจ Wellness ไทย
การเติบโตของตลาดผู้รักสุขภาพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสินค้าเพื่อการดูแล แต่กำลังขยายตัวไปสู่เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการมีอายุยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งแต่ Preventive Healthcare, Wellness, Rehabilitation, Nutrition, Smart Home ไปจนถึงบริการและเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้คนทุกวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากขึ้น
InterCare Asia 2026 จึงมุ่งเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงความต้องการของผู้บริโภคกับศักยภาพของภาคธุรกิจ ผลักดันการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมสุขภาพและการมีสุขภาวะที่ดีและชีวิตที่ยืนยาว (Longevity) อย่างยั่งยืน
นอกจากพื้นที่จัดแสดงสินค้าแล้ว งานยังมีกิจกรรม สัมมนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ การสาธิตสินค้าและนวัตกรรม ตลอดจนกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบกับพันธมิตร ผู้ซื้อ และผู้มีอำนาจตัดสินใจ พร้อมต่อยอดสู่ความร่วมมือทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
พิเศษในปีนี้ งาน InterCare Asia 2026 ได้จัดพร้อมกับงาน International Nuad Thai and Wellness Expo 2026 โดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (DTAM) ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเวทีส่งเสริมศักยภาพนวดไทย การแพทย์แผนไทย สมุนไพร และ Wellness เพื่อยกระดับและเชื่อมโยงภูมิปัญญานวดไทยเข้ากับการดูแลสุขภาพยุคใหม่ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงสร้างการรับรู้ศิลปะการนวดไทย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติโดย UNESCO สู่ระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ งาน InterCare Asia 2026 และงาน International Nuad Thai and Wellness Expo 2026 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–22 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00–19.00 น. ณ ฮอลล์ 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการแพทย์และการดูสุขภาพ นักลงทุน และนักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าร่วมสัมผัสนวัตกรรมและค้นหาโซลูชันเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตแห่งอนาคตได้ตลอดการจัดงาน
ติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ที่เว็บไซต์ www.intercare-asia.com และเฟซบุ๊ก intercareexpo