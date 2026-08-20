อัปเดต สนามบินน่านนคร เปิดบริการปกติ “ไทยแอร์เอเชีย-นกแอร์”ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารจำเป็นเปลี่ยนเที่ยวบิน

“ภัทรพงศ์” ย้ำสนามบินน่านนครเปิดให้บริการตามปกติ แนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง 3–4 ชั่วโมง กรณีผลกระทบจากน้ำท่วม ”ไทยแอร์เอเชีย-นกแอร์”ออกมาตรการช่วยเหลือหากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม แสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดน่าน พร้อมกำชับกรมท่าอากาศยานเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
ในวันนี้ (20 สิงหาคม 2569) ท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการและเที่ยวบินขึ้นลงได้ตามปกติ ซึ่งได้กำชับให้ท่าอากาศยานและสายการบินให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ที่ไม่สามารถเดินทางได้หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
ในเบื้องต้นขณะนี้ สายการบินได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ดังนี้
สายการบินไทยแอร์เอเชีย (รหัสเที่ยวบิน FD)
1. การเปลี่ยนเที่ยวบิน (Free Change Flight) 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเปลี่ยนวันเดินทางในเส้นทางเดิมได้ โดยมีวันเดินทางใหม่ภายใน 30 วัน นับจากวันเดินทางเดิม ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน
2. การเก็บวงเงินเครดิต ไว้ใช้สำหรับเดินทางครั้งต่อไปกับสายการบิน โดยสำรองที่นั่งใหม่ภายใน 2 ปี นับจากวันที่วงเงินเครดิตได้รับการอนุมัติ
สายการบินนกแอร์ (รหัสเที่ยวบิน DD)
1. เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 1 ครั้ง (ภายใน 1 เดือน นับจากวันเดินทางเดิม) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสาร
2. เปลี่ยนแปลงเส้นทางไปยังสนามบินใกล้เคียง เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน 1 ครั้ง (ภายใน 1 เดือน นับจากวันเดินทางเดิม) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างค่าโดยสาร
3. เก็บวงเงินเครดิต ตามมูลค่าบัตรโดยสาร ระยะเวลาการใช้งานภายใน 90 วัน
ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด ซึ่งผู้โดยสารสามารถประสานรายละเอียดโดยตรงกับทางสายการบินต่อไป
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางในช่วงนี้ ขอให้ตรวจสอบเส้นทางและสภาพการจราจรก่อนออกเดินทาง พร้อมเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยาน อย่างน้อย 3–4 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง
ด้าน นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมท่าอากาศยานได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบและแจ้งข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ผู้โดยสาร หากเกิดสถานการณ์เร่งด่วน โดยผู้โดยสารสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook ของกรมท่าอากาศยานและท่าอากาศยานน่านนคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ท่าอากาศยานน่านนคร โทร. 0 5471 0270